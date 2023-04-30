Неожиданные герои из команд-аутсайдеров РПЛ: пять игроков, заслуживших повышение

«Пари Нижний Новгород», «Факел», «Химки» и «Торпедо» сражаются за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Кому-то из клубов придётся проститься с элитным дивизионом, но некоторые из футболистов с большой долей вероятности останутся в РПЛ. Ниже – примеры игроков, которые могли бы усилить если не топов, то клубы из середины таблицы Премьер-Лиги.

Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), 23 года, нападающий

Статистика в текущем сезоне: 21 матч, 10 голов, 1 результативный пас

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Форвард начинал карьеру в родном клубе – «Локомотиве». Проведя четыре встречи в сезоне-2019/2020, Сулейманов отправился в Нижний Новгород. Сначала он помог клубу выйти в РПЛ, а затем стал игроком ротации. Но в чемпионате-2022/2023 Тимур раскрылся по-настоящему, заняв место лидера атак «Пари НН». На его счету 12 голов во всех турнирах. При этом Сулейманов может сыграть как на фланге, так и в центре нападения. Универсальный форвард, способный усилить атаку и других клубов РПЛ.

Николай Калинский («Пари Нижний Новгород»), 29 лет, полузащитник

Статистика в текущем сезоне: 16 матчей, 4 гола, 3 результативных паса

Николай Калинский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Калинский стал известен широкой публике благодаря Александру Кержакову. Тренер возглавил «Томь» в сентябре 2020 года, а полузащитник покинул клуб в сезоне-2019/2020. Однако позже они встретились в «Пари НН». В Нижнем Кержаков сделал из Калинского лидера полузащиты. Тренер ценил в Николае универсализм, умение сыграть нестандартно, а также классное исполнение стандартных положений.

Да, Калинскому уже 29 лет, это состоявшийся футболист без видимых перспектив роста. Однако он может стать неплохим дополнением в полузащиту других клубов, если решит покинуть Нижний Новгород.

Егор Бабурин («Торпедо»), 29 лет, вратарь

Статистика в текущем сезоне: 14 матчей, 26 пропущенных голов

Егор Бабурин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

29-летний голкипер является воспитанником «Зенита». Он получил мизерный шанс в родном клубе, затем провёл несколько матчей за «Рубин», «Ростов» и «Краснодар», прежде чем оказаться в «Торпедо». В составе чёрно-белых в Егора по-настоящему поверили. Несмотря на то что «Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, игру Бабурина нельзя назвать плохой. Если бы не его действия, то автозаводцы, вероятно пропустили бы намного больше мячей.

Вратари, как мы знаем, особая каста футболистов. Они созревают чуть позже полевых игроков. 29 лет – отличный вратарский возраст. Поэтому Егор ещё может показать себя на уровне РПЛ, даже если «Торпедо» покинет элитный дивизион.

Материалы по теме Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин отбил 12-й пенальти в карьере

Георгий Гонгадзе («Факел»), 27 лет, нападающий

Статистика в текущем сезоне: 23 матча, 9 голов, 2 результативных паса

Георгий Гонгадзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

27-летний грузинский форвард – лучший бомбардир «Факела» в текущем сезоне. На счету Гонгадзе девять мячей, в том числе дубль в матче с «Динамо». Уроженец Москвы перешёл в «Факел» перед стартом сезона-2022/2023, став одним из немногих трансферов клуба. Гонгадзе усилил банду воронежцев, поднявшуюся из Первой лиги. Георгий не всегда выходит на поле с первых минут, но в любом случае приносит пользу «Факелу». Даже если команда покинет РПЛ (после победы над «Динамо» вероятность прямого вылета снизилась), то спрос на форварда точно появится.

Бутта Магомедов («Химки»), 25 лет, полузащитник

Статистика в текущем сезоне: 18 матчей, 5 голов

Бутта Магомедов (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Химки» в текущем сезоне пережили дикую текучку кадров. Магомедов – в числе тех футболистов, которые начинали сезон в клубе. Полузащитник является лучшим бомбардиром «Химок» в текущем сезоне с пятью голами. И если кого-то можно выделить среди игроков подмосковного клуба, то Магомедов – один из лучших вариантов. Другое дело – захочет ли Талалаев отпускать одного из лучших игроков «Химок».