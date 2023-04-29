Малком оформил 13-й покер в истории РПЛ. А какой лучший — у Вагнера, Тихонова или Ерохина?

Нападающий «Зенита» Малком оформил покер в матче с «Крыльями Советов», став 13-м игроком в истории РПЛ, кому удавалось забить четыре мяча в одной игре. Предлагаем вспомнить всех отличившихся и выбрать, чей покер был круче. Голосуйте, нажимая на стрелочки «↑» и «↓», таким образом расставляя футболистов по местам.

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