Малком оформил 13-й покер в истории РПЛ. А какой лучший — у Вагнера, Тихонова или Ерохина?

Нападающий «Зенита» Малком оформил покер в матче с «Крыльями Советов», став 13-м игроком в истории РПЛ, кому удавалось забить четыре мяча в одной игре. Предлагаем вспомнить всех отличившихся и выбрать, чей покер был круче. Голосуйте, нажимая на стрелочки «↑» и «↓», таким образом расставляя футболистов по местам.
Вагнер Лав (ЦСКА)
ЦСКА — «Москва» — 4:1
Минуты: 6, 23, 54, 61
10 ноября 2008 года
Всего голов в том сезоне: 14 в 18 матчах
Когда Лава заменили, ему аплодировали болельщики обеих команд – после матча он признался, что это его очень растрогало.
«Всегда стремился к тому, чтобы моя игра никого не оставляла равнодушным, – сказал он. – Хочу особенно подчеркнуть заслугу моих партнёров в сегодняшнем успехе. Без них у меня бы ничего не получилось. Что-то не припомню, чтобы раньше забивал четыре мяча. Вполне возможно, на серьёзном уровне это случилось в первый раз. Вот хет-трики делать удавалось, и неоднократно».
Андрей Тихонов («Спартак»)
«Спартак» — «Крылья Советов» — 6:2
Минуты: 15, 34, 69, 88
2 октября 1994 года
Всего голов в том сезоне: 9 в 20 матчах
Спустя полгода после хет-трика Масалитина случился ещё один покер в матче с «Крыльями». Эти четыре мяча в одном матче для Тихонова были первым и последним разом, когда он столько забивал за игру.
Жо (ЦСКА)
ЦСКА — «Шинник» — 5:1
Минуты: 49, 58, 80, 85
26 марта 2006 года
Всего голов в том сезоне: 14 в 18 матчах
«Покерная» засуха длилась в РПЛ пять лет, пока бразилец Жо не забил четыре в «Лужниках». Тогда он стал первым легионером из дальнего зарубежья и самым молодым игроком ЦСКА (19 лет и 6 дней), оформившим покер. Забавно, что единственный гол «Шинника» тогда забил Хазов – автор предыдущего покера в РПЛ.
Вели Касумов («Динамо»)
«Динамо» — «Асмарал» — 6:1
Минуты: 37, 44, 46, 70
11 сентября 1992 года
Всего голов в том сезоне: 16 голов в 23 матчах
Азербайджанец Касумов после развала союзного чемпионата перешёл в московский «Спартак», но там закрепиться не смог, поэтому в середине 1992 года ушёл в «Динамо», где в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В дебютном матче с «Уралмашем» он всего за девять минут оформил хет-трик, что стало рекордом, а в сентябре в игре с «Асмаралом» превзошёл самого же себя и стал первым в российской истории футболистом, оформившим покер.
Малком («Зенит»)
«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:5
Минуты: 19, 55, 68, 74
29 апреля 2023 года
Всего голов в том сезоне: 22 мяча в 25 матчах
В этом сезоне у бразильца 22 гола – последнии игроком, кому удавалось пересечь отметку в 20 мячей за сезон, был форвард ЦСКА Сейду Думбия.
Александр Ерохин («Зенит»)
«Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0
Минуты: 38, 49, 60, 78
13 мая 2018 года
Всего голов в том сезоне: 7 в 27 матчах
В истории «Зенита» Ерохин стал третьим игроком, оформившим покер, – первый раз четыре в одном матче забил Александр Маркин (24 октября 1976 года, ереванский «Арарат»), вторым был Юрий Герасимов (24 февраля 1981 года, кутаисское «Торпедо»).
«Наши сотрудники убрали мяч после того, как я забил четвёртый гол. Конечно, оставлю его на память», – сказал Ерохин после матча.
Александр Маслов («Ростсельмаш»)
«Ростсельмаш» — «КАМАЗ» — 7:2
Минуты: 31, 66, 70, 72
17 июля 1996 года
Всего голов в том сезоне: 23
Маслов в том сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата, обогнав в гонке Олега Веретенникова. Помогли ему в этом четыре мяча, забитые «КАМАЗу». А потом он уехал в Испанию.
Александр Ширко («Спартак»)
«Спартак» — «Тюмень» — 7:0
Минуты: 12, 29, 65, 82
9 сентября 1998 года
Всего голов в том сезоне: 5 в 13 матчах
Ширко стал вторым футболистом, оформившим покер в матче, в котором его команда забила семь мячей. А ещё третьим (и последним) игроком «Спартака» в списке тех, кто забивал четыре в одной игре. В том сезоне он часто оставался вне заявки, забивал до матча с «Тюменью» всего раз – видимо, сохраняя весь голевой запас на эту встречу.
Артём Дзюба («Зенит»)
«Тамбов» — «Зенит» — 1:5
Минуты: 11, 55, 73, 74
16 мая 2021 года
Всего голов в том сезоне: 20 мячей в 26 матчах
Дзюба в том сезоне был на вершине, и кульминацией удачного года стал матч последнего тура. У Артёма тогда родился сын, он сделал покер, выиграл гонку за звание лучшего бомбардира и побил рекорд по количеству голов в истории лиги (137 мячей в РПЛ).
«Мне Володя Хайтин, наш доктор, сказал: «Ты сегодня забьёшь четыре». Я — ему: «Да какой там, ковырнуть бы один», – делился Дзюба после матча. – Вообще, выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Волшебное чувство — вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице!».
Валерий Масалитин («Спартак»)
«Спартак» — «Крылья Советов» — 5:0
Минуты: 10, 26, 31, 82
9 апреля 1994 года
Всего голов в том сезоне: 5 в 6 матчах
Это была вторая игра Масалитина за «Спартак» после перехода из ЦСКА. И в той встрече он оформил хет-трик уже к 32-й минуте, а в концовке встречи забил и четвёртый мяч. «Меня ставят в основу, – вспоминал он. – Тут же опять Иванов с Писарем: «Ну чё, сколько сегодня забьёшь?» Говорю: «Пять». Они: «Ну-ну…». Забиваю четыре. После игры к ним подхожу: «Ребят, одного не хватило, извините». У них рты просто открылись, и всё». Кстати, Масалитин – единственный российский игрок, который оформлял и хет-трик, и покер, и пента-трик.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
«Краснодар» — «Урал» — 6:0
Минуты: 18, 45, 56, 61
10 апреля 2016 года
Всего голов в том сезоне: 20 в 29 матчах
Покер Смолова стал юбилейным, 10-м, в чемпионатах России и первым, сделанным российским игроком за 15 лет. Для самого игрока это было тоже значимое достижение: ранее он не забивал больше двух мячей за игру, а ещё эти четыре гола вывели его на первое место в гонке бомбардиров, в которой он соревновался с Халком и Квинси Промесом (в итоге Смолов и победил).
Антон Хазов («Динамо»)
«Динамо» — «Факел» — 6:2
Минуты: 1, 11, 12, 72
8 ноября 2001 года
Всего голов в том сезоне: 10 голов в 16 матчах
22-летний нападающий неплохо проводил сезон – во второй части он стал регулярно выходить на поле и забивать. В последнем матче сезона Хазов добил статистику до десяти мячей за 28 туров, забив первый гол уже на первой минуте. После него российские игроки не оформляли покер 15 лет.
Максим Ромащенко («Динамо»)
«Динамо» — «КАМАЗ» — 6:1
Минуты: 55, 58, 77, 82
9 ноября 1997 года
Всего голов в том сезоне: 4 в 4 матчах
После первого тайма команды ушли с поля при 1:1 на табло, но после перерыва динамовцы так мощно включились в игру, что в итоге довели счёт до разгромного. Ромащенко оформил дубль с разницей в три минуты, а потом добавил ещё два мяча – с разницей в пять минут. Интересно, что в том сезоне он провёл в запасе 12 матчей, а на поле вышел всего в четырёх играх.
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