Владельцы «Ливерпуля» делают из клуба середняк. Не спасёт даже Клопп

Начать болеть за «Ливерпуль» в конце нулевых – начале десятых было максимально контринтуитивным решением. Клубом рулили сумасшедшие Том Хикс и Джордж Жилетт, при которых команда чуть не перешла под внешнее управление, а на поле творился полный хаос. Тренировал мерсисайдцев Рой Ходжсон, а с деньгами всё было настолько плохо, что на список покупок того времени не взглянешь без дрожи.

Сотириос Кирьякос, Пол Кончески, Милан Йованович, Дэнни Уилсон и Кристиан Поульсен – если вы фанат «Ливерпуля» и при виде этого шопинг-листа у вас не начинает дёргаться глаз, значит, вы либо слишком молоды, либо у вас избирательная память, способная стирать самые болезненные воспоминания.

Приход FSG изменил «Ливерпуль»

По ходу сезона-2010/2011 клуб купила компания Fenway Sports Group – в жутком состоянии и с огромными долгами. Проблемы были повсюду: стадион «Энфилд» нуждался в реконструкции, как и тренировочная база «Мелвуд», а в таблице клуб был ближе к зоне вылета, чем к борьбе за Лигу чемпионов.

Новые боссы уволили Ходжсона после девяти поражений в 20 матчах, команду на 12-м месте принял бывший игрок и коуч красных Кенни Далглиш. Дальше случалось многое – хорошее и плохое. Размен Фернандо Торреса на пару Кэрролл – Суарес, матчи в Лиге Европы с махачкалинским «Анжи» (то самое видео «все, короче, здесь, кто по кайфу») и петербургским «Зенитом», победа в Кубке лиги – первый трофей с 2006 года.

Смена Далглиша на Брендана Роджерса, великий сезон Суареса и падение Джеррарда в матче с «Челси», уход уругвайца и новая топовая закупка из Марио Балотелли, Лазара Марковича и Рикки Ламберта. Эти люди должны были компенсировать потерю Луиса. Через год к ним в компанию добавился Кристиан Бентеке, и стало понятно: что-то идёт не так.

Удачная продажа Коутиньо

Лично я всегда был благодарен Роджерсу за сезон-2013/2014 – потому что никогда не испытывал такого удовольствия от футбола – и не желал ему увольнения. Слухи отправляли на его место многих, в том числе Карло Анчелотти, но я свято верил, что раз Брендану удалось в прошлом, удастся и в будущем. Купил меня только вариант с приглашением Клоппа – бешеный немец с опытом реанимации спящего гиганта в лице «Боруссии» казался идеальным мэтчем.

Юрген Клопп Фото: Alex Livesey/Getty Images

Промотаем экскурс в историю на пару сезонов вперёд. Юрген вывел «Ливерпуль» в несколько кубковых финалов – и проиграл их все. В 2017-м клуб закрыл очередную трансферную сагу, отпустив Филиппе Коутиньо в «Барселону» за € 135 млн (всё ещё четвёртый самый дорогой переход в истории), и наконец-то избежал ошибок прошлого: вместо попытки заменить звезду несколькими средними игроками красные вложились в состав по-крупному.

За два сезона мерсисайдцы купили трёх игроков, определивших успехи клуба последующих лет. За € 42 млн из «Ромы» пришёл Мохамед Салах (хотя был только запасным вариантом Клоппа), а за € 85 млн у «Саутгемптона» был куплен Вирджил ван Дейк, став самым дорогим защитником в мире. Чуть позже из итальянской столицы к ним присоединился Алисон за € 62,5 млн, побив уже вратарский рекорд стоимости.

В тот короткий промежуток в несколько трансферных окон красные могли конкурировать на рынке с «Сити», «ПСЖ», «Челси», «Реалом» и кем угодно ещё. Но важно понимать, что владельцы не стали щедрыми внезапно – клуб как жил по средствам, так и продолжил. Просто удачная сделка по Коутиньо и несколько других продаж позволили реинвестировать большие средства в состав. Параллельно боссы вкладывались в инфраструктуру: расширили боковую трибуну «Энфилда» и перевезли первую команду на новую тренировочную базу.

Беллингем — идеальный игрок для красных

Джо Генри и Том Вернер из Fenway Sports установили правила игры для себя, клуба и фанатов: можно тратить только то, что удалось заработать, организация должна быть самодостаточной. В этой парадигме для всех сторон было очевидно, что «Ливерпуль» ни в одном из вариантов развития вселенной не будет ввязываться в потенциальную борьбу за игрока вроде Мбаппе – с учётом стоимости и зарплаты. Но смелые надежды позволяли мечтать о звёздах второго порядка – как раз таких, какими были ван Дейк и Алисон в моменты своих переходов.

Последние пару лет игроком мечты был Джуд Беллингем. Выпускнику академии «Бирмингема» всего 19 лет, но он выводит дортмундскую «Боруссию» на поле с капитанской повязкой и регулярно выходит в старте сборной Англии. Парень уже считается одним из сильнейших полузащитников мира, и предстоящим летом за него будут рубиться гранды со всей Европы.

Джуд Беллингем Фото: picture alliance/firo Sportpho/TASS

Беллингем казался идеальной целью «Ливерпуля» по нескольким причинам. Во-первых, он молод и перспективен, а боссы красных всего один раз санкционировали покупку дорогого игрока без пространства для развития – исключение сделали для Тьяго Алькантары. Во-вторых, в отличие от того же Мбаппе, Джуд будет стоить огромных, но не безумных денег – в слухах фигурирует сумма в районе € 100–125 млн. В-третьих, фанаты уже практически считают англичанина за своего: он не раз говорил о симпатиях к легенде мерсисайдцев Стивену Джеррарду, у него неплохой коннект с красными партнёрами по сборной, а с Трентом он тусуется и за пределами поля.

И все же главная причина – чисто прагматическая. «Ливерпуль» остро нуждается в усилении центра поля и откладывает эту перестройку уже несколько трансферных окон кряду. С сезона-2018/2019 в среднюю линию на полноценный контракт был подписан только Тьяго – хотя испанцу уже на тот момент было 29 лет и он стабильно пропускал внушительные отрезки сезона в лазарете.

Внезапный отказ

Все близкие к клубу журналисты из авторитетных изданий вроде The Athletic, Times, Daily Telegraph, Guardian, BBC и Independent на протяжении полутора сезонов успокаивали фанатов одной и той же мантрой: владельцы клуба знают, что делают, они просто ждут, когда правильный игрок станет доступен. Под правильным игроком все понимали именно Беллингема, даже Клопп на прямой вопрос от журналистов признался в симпатиях к англичанину.

Я пишу про грёзы о Джуде в прошедшем времени, потому что 11 апреля планы клуба вдруг резко изменились: всё те же статусные журналисты за один вечер написали по материалу о том, что «Ливерпуль» вышел из гонки за полузащитником, не успев в неё вступить. Это поражение на трансферном рынке даётся как минимум так же обидно, как и турнирные провалы этого сезона – потому что воспринимается как откат к старым добрым временам.

У многих фанатов за последние пару сезонов накопились претензии к руководству, но мне казалось, что в целом за время у руля клуба они накопили на мощный кредит доверия. Несмотря на трансферные провалы, попытку вступить в Суперлигу и другие косяки. Но история с Беллингемом стала апогеем абсурда.

Каким-то образом боссы уломали Клоппа продлиться до 2026 года, но есть большие сомнения в том, что Юрген успеет ещё раз побороться с «Ливерпулем» за серьёзные награды. Слухи о возможной продаже клуба, активно циркулировавшие по ходу сезона, показывают, что это понимают и владельцы. Вкладывать собственные средства в развитие актива они не готовы, конкурировать с другими топами в таких условиях сложно, а с Клоппом и полным пакетом жирных спонсорских контрактов, подписанных на волне последних успехов, за команду можно попросить внушительную сумму. FSG приобрели красных за £ 300 млн, сейчас клуб стоит минимум в десять раз больше.

Джо Генри и Том Вернер Фото: Barrington Coombs/Getty Images

Сложно как-то иначе пытаться объяснить то, что произошло в истории с интересом «Ливерпуля» к Джуду. Если упростить её и попытаться пересказать максимально кратко, то суть такова: клуб на протяжении нескольких трансферных окон закрывал глаза на проблемную зону в центре поля в ожидании правильного момента для покупки англичанина. Когда этот момент наступил, боссы поняли, что проблема за это время приняла системный характер и одним Беллингемом её не решить. Поэтому теперь на него не хватает денег.

Генри и Вернер не были в курсе, что за Джуда попросят больше € 100 млн? Или они давно не заглядывали в раздевалку и не заметили, как Милнеру стукнуло 37 лет, контракты Кейта и Окслейд-Чемберлена истекли, а Фабиньо превратился в жалкое подобие себя самого праймовых сезонов? Хендерсону и Тьяго по 32 года, и скоро им тоже понадобится замена. К этому шло, а новость об отказе от Беллингема подаётся так, будто необходимость закупать полностью новый центр поля возникла внезапно.

Неутешительные прогнозы на будущее

«Ливерпуль» подготовился к расставанию с Садио Мане и Роберто Фирмино, купив Дарвина Нуньеса, Коди Гакпо и Луиса Диаса, а перекраивать полузащиту придётся в пожарном режиме. И в условиях, когда каждый на рынке знает, как остро красные нуждаются в футболистах. Прошлым летом мерсисайдцы тоже караулили «правильного» игрока, но Орельен Тчуамени выбрал «Реал», а «Ливерпуль» ограничился годичной арендой Артура Мело – бразилец не сыграл в Премьер-лиге ни минуты.

Нового Коутиньо, которого можно было бы задвинуть в Испанию за рекордный прайс, у красных нет, а менять подход боссы команды не планируют. Так что нынешний сезон с вялой борьбой за попадание в четвёрку грозит стать лишь демоверсией того, что фанаты будут наблюдать в ближайшие годы.

«Челси» безумно скупает всех и вся, назначая третьего тренера за сезон, «Сити» обставляет «Арсенал» и близок к очередному чемпионству благодаря инопланетному Эрлингу Холанду, гению Пепа и полному составу дорогущих звёзд, «Юнайтед» устраивает аукцион из денежных мешков среди потенциальных новых владельцев, а «Ньюкасл» в первый же сезон при шейхах может залететь в Лигу чемпионов. Жить по средствам и рассчитывать на большие победы в таких условиях – глупость или полное безумие.

«Ливерпуль» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Ливерпуль» в последние сезоны прыгал выше головы благодаря максимально удачному вложению заработанного на трансферном рынке, прогрессу игроков и идеям Юргена Клоппа. Алисон и ван Дейк были лучшими в мире на своей позиции, с помощью гегенпрессинга атакующее трио Салах – Фирмино – Мане на пару лет стало грознейшим в Европе, а купленный у «Халла» за € 9 млн Робертсон прокачался до лучшего левого защитника АПЛ и организовал с Трентом гонку на рекордное число ассистов.

Всё это работало, потому что команда могла позволить себе одно-два точечных приобретения в год для поддержания уровня состава. Сейчас же нужно за лето поменять целую линию. Проблемы на этом не заканчиваются: ван Дейк после операции уже не тот, от атакующего трио остался один Салах, а всем лидерам команды больше 30.

В недавнем интервью у Милнера спросили, о чём в футбольной карьере он жалеет больше всего – он упомянул ковидное чемпионство спустя 30 лет без побед в АПЛ, после которого футболисты не смогли устроить традиционный городской парад. Уверен, что о том же мечтают Юрген, многие другие парни из состава и сотни тысяч фанатов на Мерсисайде.

Судя по всему, это не тот случай, когда судьба награждает вторым шансом.