Гончаренко прервал серию из поражений. «Краснодар» разочаровал своих болельщиков дома

«Краснодар» и «Урал» по-разному проводят вторую часть сезона. Если «быки» выиграли восемь матчей из 12, то екатеринбуржцы прервали свою удачную серию из 16 игр и проиграли пять последних матчей в Российской Премьер-Лиге. Несмотря на такие результаты, «Урал» перед игрой в Краснодаре шёл на 11-м месте с трёхочковым отрывом от зоны стыковых игр. Теперь отрыв вырос до четырёх очков – екатеринбуржцы сыграли вничью…

Матч начался для «Урала» с пропущенного гола. Уже на 13-й минуте Кевин Ленини вывел «Краснодар» вперёд с передачи Кайо – 1:0. Полузащитник здорово сыграл на добивании в чужой штрафной и отправил мяч в сетку после углового.

У «Краснодара» было преимущество в первом тайме. Отличная возможность увеличить разрыв в счёте была у Джона Кордобы, но ни один из моментов атака «быков» больше не использовала. А вот «Урал» использовал – и отыгрался. На 40-й минуте Александр Юшин пробил мимо Матвея Сафонова, воспользовавшись классной скидкой Эрика Бикфалви – 1:1. Для нападающего «Урала» это был всего второй гол в этом розыгрыше чемпионата России.

Перерыв пошёл на пользу обеим командам. Интенсивность игры резко выросла, и команды сразу создали по опасному моменту. На 53-й минуте Ильзат Ахметов пробил рядом со штангой, а затем Юшин чуть было не оформил дубль. Нападающий «Урала» пробил головой в противоход Сафонову, но вратарь «Краснодара» справился с ударом. Больше опасных моментов во втором тайме команды не создали, не считая ударов Рая Влута и Силвие Бегича.

Счёт 1:1 вряд ли устроил «Краснодар», который хоть обогнал «Динамо» в турнирной таблице, но не опередил «Ахмат». «Урал» же вместо шестиочкового отрыва от зоны стыковых матчей имеет всего четырёхочковый. Похоже, команды поберегли силы на Кубок России. 3 мая «Краснодар» сыграет с «Акроном», а «Урал» ждёт битва дома с ЦСКА. Что касается матчей 26-го тура, то «быки» примут «Крылья Советов», а екатеринбуржцы проведут игру на выезде с «Пари НН».