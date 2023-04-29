Карпин был в секундах от победы над «Спартаком»! Но Соболев сохранил надежду на серебро

Валерию Карпину не хватило всего несколько секунд, чтобы ещё раз победить «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля ушла от поражения в концовке, не дав «Ростову» оторваться на четыре очка в борьбе за серебро.

Абаскаль поменял пол-основы по сравнению с матчем с «Краснодаром»: на скамейку присели Чернов, Маслов, Классен, Пруцев и Бальде. Наконец-то смог сыграть с первых минут Промес (впервые с середины марта). А вот Карпин приготовил большой сюрприз: в стартовом составе дебютировал молодой полузащитник Комаров.

Удивило, что Абаскаль вернулся к тактической схеме 3-5-2, с которой «Спартак» в предыдущем матче с «Краснодаром» выдал, по мнению Соболева, худший тайм в сезоне. Сегодня фланги у красно-белых закрывали Денисов с Таварешем, а в центре действовал треугольник Мартинс (в роли опорника) – Игнатов – Зобнин.

«Спартак» фактически отказывался от стабильного высокого давления, «Ростов» же, как всегда при Карпине, стремился прессинговать соперника у его ворот. Первым по такой игре занервничал Селихов: подарил мяч в штрафной Комарову, чей удар заблокировал Джикия, потом едва не подставил опасным пасом Мартинса.

«Ростов» при обороне мог трансформировать свои 4-3-3, когда капитан-опорник Глебов садился назад третьим центральным защитником. Но это вряд ли назовёшь подстройкой под конкретного соперника – обычная для команды Карпина история. Впрочем, изменение схемы помогало гостям контролировать ширину при рывках по краям Тавареша и Денисова (у Даниила было 17 потерь владения за тайм – больше всех с отрывом). Ещё один центрхав «Ростова» Щетинин сыграл всего 15 минут. Кирилл после столкновения со своим же партнёром Мелёхиным, похоже, получил сотрясение мозга. Попытка Щетинина вернуться в игру казалась большим риском. Вскоре его заменил восстановившийся от травмы Уткин, который не играл почти полтора месяца, если не считать пары минут в Екатеринбурге.

«Ростов» и с Уткиным, и до его появления на поле лучше двигал мяч. Это отразилось и на статистике. За 45 минут «Спартак» нанёс всего один удар, да и тот мимо цели. Ростовчане пробили пять раз, в створ – один. Команда Абаскаля опять не поняла своего тренера либо просто не готова реализовывать его тактическую идею. Только в самом конце первого тайма «Спартак» стал похож на себя: в компенсированное время красно-белые наконец-то попали в створ – это сделал Джикия после углового.

Джикия показал форвардам «Спартака», как находить ворота «Ростова», и ушёл из игры. То ли усугубил старую травму, то ли получил повреждение как раз в моменте со стандартом, когда ему при попытке удара попало от Соболева. В этом матче свои били своих – чтобы чужие боялись. Второй тайм «Спартак», оставшись без капитана, начал живо, но довольно быстро команда Карпина отодвинула соперника от ворот Песьякова. В том числе благодаря Комличенко. Нападающий просил мяч и, как обычно, падал при любой возможности. Иногда на нём действительно фолили, иногда чемпион РПЛ по зарабатыванию пенальти явно «нырял».

Несмотря на то что у «Ростова» восстановилась связка Комличенко – Уткин, стандарты гостей не таили в себе такой опасности, как мы привыкли. У «Спартака» подачи, прежде всего с угловых, были поострее. Но если в чём-то команда Абаскаля переигрывала команду Карпина, то, наверное, только в этом. Тем не менее испанский тренер не отходил от осторожной тактики. Даже когда болельщики красно-белых дождались выхода на поле Зиньковского, эмоционально встретив вингера, схема хозяев сохранилась. Антон получил неожиданную роль левого вингбека.

В результате случилось то, к чему всё и шло – «Ростов» поймал свой шанс. Если самый бьющий игрок матча Миронов так и не смог пробить Селихова, то Селява забил сумасшедший гол с подбора. Это вообще первый гол белорусского опорника за ростовскую команду! Комличенко тоже молодец: выиграл ключевое единоборство у Маслова, не залез в офсайд.

Гол Селявы – единственный удар в створ у «Ростова» во втором тайме. У «Спартака» таких ударов до 94-й минуты было два. А в компенсированное время хозяев спас стандарт! Соболев всё же продавил защитников ростовчан, кажется, с ним недоработал Лангович.

Раздражённый потерянной победой над «Спартаком» Карпин после финального свистка получил красную карточку за претензии в адрес судьи Кирилла Левникова.