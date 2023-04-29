«Для «Ростова» эти ошибки стали ключевыми». Почему Карпин орал на судью после «Спартака»

В 25-м туре РПЛ «Спартак» и «Ростов» поделили очки в Москве (1:1). Матч получился ярким, но главное в нём – феноменальная концовка. На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Но победить гостям не удалось – уже в добавленное время Александр Соболев сравнял счёт с углового после подачи Антона Зиньковского.

«Спартак» забил гол, когда на табло уже было 93:46. Кирилл Левников при этом добавлял к матчу три минуты, но дважды показал на угловой, когда время истекло – на 93:02 и 93:18. Хотя понятно, что точное время матча знает только судья – титры на табло и ТВ могут отставать.

С первого углового хозяева не забили, но со второй попытки отправили мяч в сетку. Претензии Карпина к судьям были и до гола (он даже в ярости кидал куртку на землю). А когда «Спартак» сравнял счёт, злость Карпина сменилась иронической улыбкой. Но ненадолго.

Валерий Карпин Фото: кадр из видео

После финального свистка Карпин направился к главному арбитру матча – Кириллу Левникову. Карпин ничего не выторговал и получил только прямую красную карточку, из-за которой теперь пропустит матч с «Факелом». Скорее всего, исполнять обязанности главного тренера «Ростова» в следующей игре будет Виктор Онопко, который чуть было вслед за Карпиным не получил красную. Эмоциям Карпина не было предела: на пути к выходу со стадиона он что-то пнул и выругался. И на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ростова» был не менее эмоционален.

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» «Не ожидал, что Селява так мог забить. О чём говорили с судьёй? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Всё видно, что непонятно. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идёт атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и ещё красную получу».

В руководстве «Ростова» тоже остались недовольны результатом матча. Алексей Рыскин заявил, что всем нужно было, чтобы ростовчане потеряли очки: «Левников не удаляет Соболева… Сейчас два наших человека лежат, а он (Левников. — Прим. «Чемпионата») даёт подавать угловой. Всем надо было, чтобы мы потеряли очки. Пусть радуются! Будете обращаться в ЭСК? Да зачем (в оригинале использовал непечатное. — Прим. «Чемпионата») к ним обращаться?»

Работу Левникова, которой так был взбешён «Ростов», прокомментировал для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов: «Карпин вспылил на судью, потому что в конце от Левникова была неодинаковая трактовка единоборств. Так что я Карпина понял. Всю игру Левников давал бороться, а в конце что-то случилось: одинаковые моменты в пользу «Спартака» он свистел, а в пользу «Ростова» – нет. Но важно, что грубых ошибок от него не было, это просто пропуск фола. Хотя для «Ростова» эти ошибки стали ключевыми, по-судейски это будет -0,1 или 0,2 от оценки, в ключевых эпизодах Левников не ошибался».

Кирилл Левников и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так как «Ростов» потерял очки со «Спартаком», «Зенит» может стать чемпионом уже в следующем туре. Для этого сине-бело-голубым нужны победа над «Спартаком» и потеря очков команды Валерия Карпина.