«Наполи» полтора года назад дважды проиграл «Спартаку». Кто из того состава стал чемпионом

«Наполи» – чемпион Италии. Полтора года назад эта команда дважды проиграла «Спартаку», а теперь с большим отрывом выиграла титул в Серии А. Помните, как 30 сентября и 24 ноября 2021 года «Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы? В Италии красно-белые одолели команду Лучано Спаллетти со счётом 3:2, а дома победили со счётом 2:1.
С тех пор произошло многое: российские клубы отстранили от еврокубков, и «Спартак» не сыграл в плей-офф Лиги Европы, а «Наполи» взял первое чемпионство за 33 года и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. По случаю победы неаполитанцев в Серии А вспоминаем, где сейчас игроки двухматчевого противостояния «Спартака» и «Наполи».
«Наполи»
Алекс Мерет, вратарь
Тогда: сыграл два матча со «Спартаком» и пропустил пять голов, большую часть сезона Серии А провёл в запасе.
Сейчас: провёл 31 матч в Серии А (15 – «на ноль») и пропустил 22 гола, засушил четыре игры из восьми в Лиге чемпионов. Для Мерета это лучший сезон в карьере: с точки зрения игрового времени и игры.
Мариу Руй, защитник
Тогда: сыграл оба матча со «Спартаком», но в первой игре удалился на 30-й минуте.
Сейчас: провёл 27 матчей во всех турнирах и сделал восемь ассистов, потерял в игровом времени в этом сезоне.
Калиду Кулибали, защитник
Тогда: в обоих матчах со «Спартаком» получил по жёлтой карточке, в Москве вышел на поле с капитанской повязкой, был лидером обороны «Наполи».
Сейчас: летом ушёл в «Челси», с которым вылетел изо всех турниров и занимает 11-е место в АПЛ.
Костас Манолас, защитник
Тогда: сыграл со «Спартаком» только в первом матче и получил жёлтую карточку, провёл всего семь игр за «Наполи» во всех турнирах.
Сейчас: первые полгода 2022 года провёл в «Олимпиакосе», а с сентября играет в ОАЭ за «Шарджу».
Джованни Ди Лоренцо, защитник
Тогда: провёл на поле по 90 минут в обеих играх со «Спартаком», в первой сделал ассист и заработал жёлтую карточку.
Сейчас: играет в старте каждый матч, как и в прошлом сезоне, но уже с капитанской повязкой.
Пётр Зелиньски, полузащитник
Тогда: в сумме сыграл 135 минут со «Спартаком».
Сейчас: один из лидеров команды, сыграл 42 матча во всех турнирах и оформил 7+10 по системе «гол + пас».
Фабиан Руис, полузащитник
Тогда: сыграл только в первом матче со «Спартаком» и получил жёлтую карточку, постоянно выходил в старте.
Сейчас: летом перешёл в «ПСЖ», регулярно играет в старте в Лиге 1, а в Лиге чемпионов чаще выходил на замену.
Элиф Элмас, полузащитник
Тогда: дважды забил «Спартаку» (дома и в гостях), в Серии А чаще выходил на замену (25 раз), в Лиге Европы играл в старте.
Сейчас: игрок ротации «Наполи», сыграл 42 матча за клуб в этом сезоне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Лоренцо Инсинье, нападающий
Тогда: в первом матче со «Спартаком» сыграл 41 минуту, второй пропустил из-за травмы, оформил 11+9 в 32 играх Серии А, был капитаном «Наполи».
Сейчас: летом уехал в «Торонто», забил семь голов и сделал два ассиста за канадский клуб в 16 матчах.
Андреа Петанья, нападающий
Тогда: в сумме сыграл 135 минут со «Спартаком», во втором матче сделал голевую передачу, весь сезон был игроком ротации.
Сейчас: играет в аренде за «Монцу», где не слишком результативен – 3+6 в 27 матчах.
Маттео Политано, нападающий
Тогда: сыграл 74 минуты в первом матче со «Спартаком», второй пропустил из-за коронавируса.
Сейчас: как и в прошлом сезоне, чередует матчи с первых минут с выходами со скамейки.
Кевин Малку, защитник
Тогда: провёл 49 минут в первом матче со «Спартаком», во втором остался в запасе, сыграл 13 игр во всех турнирах в сезоне.
Сейчас: в сентябре перешёл в «Анкарагюджю», играет в старте, сделал три ассиста в 17 матчах.
Андре Замбо Ангисса, полузащитник
Тогда: вышел на 45 минут дома со «Спартаком», игру в гостях пропустил из-за травмы.
Сейчас: летом «Наполи» выкупил игрока у «Фулхэма» за € 16 млн, Ангисса сыграл 39 матчей в этом сезоне.
Виктор Осимхен, нападающий
Тогда: забил «Спартаку» в первом матче, во втором не сыграл из-за травмы, оформил 18+6 в 32 играх во всех турнирах.
Сейчас: лучший бомбардир Серии А (21 мяч), лидер атаки, трансферная стоимость выросла с € 60 млн до € 100 млн.
Ирвин Лосано, нападающий
Тогда: сыграл в двух матчах со «Спартаком», был игроком старта «Наполи».
Сейчас: провёл 30 матчей в Серии А, чередует игры с первых минут с выходами со скамейки.
Адам Уна, полузащитник
Тогда: вышел только на восемь минут в первой игре со «Спартаком», сыграл 21 матч в сезоне во всех турнирах.
Сейчас: в сентябре ушёл в «Лилль», там сыграл 17 матчей, но дважды травмировался.
Жуан Жесус, защитник
Тогда: провёл 90 минут во второй игре, чередовал матчи в запасе с выходами в старте в чемпионате.
Сейчас: остался в запасе в 26 матчах из 42 во всех турнирах.
Станислав Лоботка, защитник
Тогда: получил 79 минут во втором матче со «Спартаком», сыграл 26 встреч в сезоне.
Сейчас: игрок старта, провёл 32 матча в Серии А.
Дрис Мертенс, полузащитник
Тогда: провёл второй матч со «Спартаком», забил 11 голов в Серии А.
Сейчас: летом перешёл в «Галатасарай», там оформил 7+4 в 29 матчах во всех турнирах.
Амир Ррахмани, защитник
Тогда: получил 11 минут во второй игре со «Спартаком», был игроком старта в Серии А (33 матча).
Сейчас: игрок старта, провёл 24 матча в Серии А, пропустил шесть игр из-за травмы.
Лучано Спаллетти, главный тренер
Тогда: главный тренер «Наполи», отказавшийся жать руку Рую Витории, бронзовый призёр Серии А.
Сейчас: главный тренер «Наполи», чемпион Италии.
Как изменился «Спартак»
Александр Максименко, вратарь
Тогда: «привёз» гол уже на 15-й секунде в первой игре, вторую провёл в запасе, сыграл 25 матчей во всех турнирах.
Сейчас: второй вратарь «Спартака», играет в Кубке России (11 матчей, 10 пропущенных голов, пять встреч «на ноль»).
Георгий Джикия, защитник
Тогда: сыграл по 90 минут в обоих матчах, лидер обороны и капитан «Спартака».
Сейчас: сыграл 200-й матч за «Спартак», провёл 28 игр во всех турнирах, по-прежнему капитан красно-белых.
Самуэль Жиго, защитник
Тогда: играл в обороне с Джикией в двух матчах, любимец фанатов.
Сейчас: игрок «Марселя», провёл 31 матч во всех турнирах (25 – с первых минут).
Максимилиано Кофрие, защитник
Тогда: в первом матче получил две жёлтые карточки за 17 минут и на 82-й минуте покинул поле, часто «пожарил» в обороне.
Сейчас: в аренде в «Клермоне», игрок старта.
Айртон, защитник
Тогда: сыграл оба матча, в первом сделал ассист и получил жёлтую карточку, закрывал левый фланг.
Сейчас: с апреля 2022 года играет за «Фламенго», провёл уже 63 матча за клуб и выиграл два трофея.
Руслан Литвинов, защитник
Тогда: получил по жёлтой карточке в каждой игре, стал игроком старта.
Сейчас: проводит второй сезон на высоком уровне, забил три гола и сделал четыре ассиста в 30 матчах во всех турнирах.
Наиль Умяров, полузащитник
Тогда: получил жёлтую карточку в первом матче, провёл смазанный сезон из-за травм, но был игроком старта.
Сейчас: сыграл 12 матчей в РПЛ, с 16 октября не играет из-за травмы.
Зелимхан Бакаев, полузащитник
Тогда: в первом матче сыграл 89 минут, второй пропустил из-за травмы, сделал шесть ассистов в 26 матчах РПЛ.
Сейчас: сидит в глубоком запасе в «Зените», иногда выходит на поле (чаще в Кубке России).
Виктор Мозес, полузащитник
Тогда: сделал по ассисту в каждой игре, был одним из лидеров полузащиты.
Сейчас: сыграл шесть матчей во всех турнирах, почти весь сезон пропустил из-за травмы.
Квинси Промес, полузащитник
Тогда: оформил дубль в первом матче и сделал голевую передачу во втором.
Сейчас: лучший бомбардир «Спартака» – забил 22 гола в 32 матчах во всех турнирах.
Эсекьель Понсе, нападающий
Тогда: сыграл только тайм в первом матче и получил жёлтую карточку, забил четыре гола в семи играх РПЛ на старте сезона.
Сейчас: в январе 2022 года ушёл в «Эльче» (аутсайдер Примеры), за это время забил всего шесть голов в 46 матчах.
Александр Соболев, нападающий
Тогда: в первом матче сделал голевой пас, во втором оформил дубль.
Сейчас: проводит лучший сезон за «Спартак» с точки зрения результативности (14+9 в 29 матчах), недоволен, что отменяют его голы.
Михаил Игнатов, полузащитник
Тогда: сделал голевую передачу в первом матче после выхода на замену, сыграл 72 минуты во второй игре.
Сейчас: стал чаще играть в старте, забил три гола и сделал четыре ассиста в 27 матчах во всех турнирах.
Александр Ломовицкий, полузащитник
Тогда: вышел на одну минуту в первом матче и на 18 во втором, сыграл 21 матч в сезоне, выполняя роль игрока ротации.
Сейчас: в январе вернулся из «Химок» в «Рубин», сыграл три матча после зимней паузы.
Александр Селихов, вратарь
Тогда: первый матч провёл в запасе, второй сыграл полностью, дважды травмировался по ходу сезона.
Сейчас: основной вратарь «Спартака», пропустил 29 голов в 23 матчах чемпионата, провёл шесть игр «на ноль».
Николай Рассказов, защитник
Тогда: появился на семь минут во втором матче, провёл 25 игр за «Спартак» в том сезоне.
Сейчас: в январе перешёл в «Крылья Советов», там играет в старте.
Джордан Ларссон, нападающий
Тогда: первый матч пропустил из-за травмы, во втором появился всего на минуту, не забил ни одного гола за 17 игр в чемпионате.
Сейчас: в январе перешёл в «Копенгаген», забил один гол в восьми матчах.
Руй Витория, главный тренер
Тогда: главный тренер «Спартака», которого уволили за провал в чемпионате, несмотря на выход из группы в плей-офф Лиги Европы с первого места.
Сейчас: главный тренер сборной Египта, выиграл пять стартовых матчей (два – в отборе Кубка африканских наций).
- 5 мая 2023
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16