У красно-белых тоже много изменений.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» полтора года назад дважды проиграл «Спартаку». Кто из того состава стал чемпионом

«Наполи» – чемпион Италии. Полтора года назад эта команда дважды проиграла «Спартаку», а теперь с большим отрывом выиграла титул в Серии А. Помните, как 30 сентября и 24 ноября 2021 года «Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы? В Италии красно-белые одолели команду Лучано Спаллетти со счётом 3:2, а дома победили со счётом 2:1.

С тех пор произошло многое: российские клубы отстранили от еврокубков, и «Спартак» не сыграл в плей-офф Лиги Европы, а «Наполи» взял первое чемпионство за 33 года и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. По случаю победы неаполитанцев в Серии А вспоминаем, где сейчас игроки двухматчевого противостояния «Спартака» и «Наполи».

«Наполи»

Алекс Мерет, вратарь

Тогда: сыграл два матча со «Спартаком» и пропустил пять голов, большую часть сезона Серии А провёл в запасе.

Сейчас: провёл 31 матч в Серии А (15 – «на ноль») и пропустил 22 гола, засушил четыре игры из восьми в Лиге чемпионов. Для Мерета это лучший сезон в карьере: с точки зрения игрового времени и игры.

Против «Спартака» В этом сезоне

Мариу Руй, защитник

Тогда: сыграл оба матча со «Спартаком», но в первой игре удалился на 30-й минуте.

Сейчас: провёл 27 матчей во всех турнирах и сделал восемь ассистов, потерял в игровом времени в этом сезоне.

Против «Спартака» В этом сезоне

Калиду Кулибали, защитник

Тогда: в обоих матчах со «Спартаком» получил по жёлтой карточке, в Москве вышел на поле с капитанской повязкой, был лидером обороны «Наполи».

Сейчас: летом ушёл в «Челси», с которым вылетел изо всех турниров и занимает 11-е место в АПЛ.

Против «Спартака» В этом сезоне

Костас Манолас, защитник

Тогда: сыграл со «Спартаком» только в первом матче и получил жёлтую карточку, провёл всего семь игр за «Наполи» во всех турнирах.

Сейчас: первые полгода 2022 года провёл в «Олимпиакосе», а с сентября играет в ОАЭ за «Шарджу».

Против «Спартака» В этом сезоне

Джованни Ди Лоренцо, защитник

Тогда: провёл на поле по 90 минут в обеих играх со «Спартаком», в первой сделал ассист и заработал жёлтую карточку.

Сейчас: играет в старте каждый матч, как и в прошлом сезоне, но уже с капитанской повязкой.

Против «Спартака» В этом сезоне

Пётр Зелиньски, полузащитник

Тогда: в сумме сыграл 135 минут со «Спартаком».

Сейчас: один из лидеров команды, сыграл 42 матча во всех турнирах и оформил 7+10 по системе «гол + пас».

Против «Спартака» В этом сезоне

Фабиан Руис, полузащитник

Тогда: сыграл только в первом матче со «Спартаком» и получил жёлтую карточку, постоянно выходил в старте.

Сейчас: летом перешёл в «ПСЖ», регулярно играет в старте в Лиге 1, а в Лиге чемпионов чаще выходил на замену.

Против «Спартака» В этом сезоне

Элиф Элмас, полузащитник

Тогда: дважды забил «Спартаку» (дома и в гостях), в Серии А чаще выходил на замену (25 раз), в Лиге Европы играл в старте.

Сейчас: игрок ротации «Наполи», сыграл 42 матча за клуб в этом сезоне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Против «Спартака» В этом сезоне

Лоренцо Инсинье, нападающий

Тогда: в первом матче со «Спартаком» сыграл 41 минуту, второй пропустил из-за травмы, оформил 11+9 в 32 играх Серии А, был капитаном «Наполи».

Сейчас: летом уехал в «Торонто», забил семь голов и сделал два ассиста за канадский клуб в 16 матчах.

Против «Спартака» В этом сезоне

Андреа Петанья, нападающий

Тогда: в сумме сыграл 135 минут со «Спартаком», во втором матче сделал голевую передачу, весь сезон был игроком ротации.

Сейчас: играет в аренде за «Монцу», где не слишком результативен – 3+6 в 27 матчах.

Против «Спартака» В этом сезоне

Маттео Политано, нападающий

Тогда: сыграл 74 минуты в первом матче со «Спартаком», второй пропустил из-за коронавируса.

Сейчас: как и в прошлом сезоне, чередует матчи с первых минут с выходами со скамейки.

Против «Спартака» В этом сезоне

Кевин Малку, защитник

Тогда: провёл 49 минут в первом матче со «Спартаком», во втором остался в запасе, сыграл 13 игр во всех турнирах в сезоне.

Сейчас: в сентябре перешёл в «Анкарагюджю», играет в старте, сделал три ассиста в 17 матчах.

Против «Спартака» В этом сезоне

Андре Замбо Ангисса, полузащитник

Тогда: вышел на 45 минут дома со «Спартаком», игру в гостях пропустил из-за травмы.

Сейчас: летом «Наполи» выкупил игрока у «Фулхэма» за € 16 млн, Ангисса сыграл 39 матчей в этом сезоне.

Против «Спартака» В этом сезоне

Виктор Осимхен, нападающий

Тогда: забил «Спартаку» в первом матче, во втором не сыграл из-за травмы, оформил 18+6 в 32 играх во всех турнирах.

Сейчас: лучший бомбардир Серии А (21 мяч), лидер атаки, трансферная стоимость выросла с € 60 млн до € 100 млн.

Против «Спартака» В этом сезоне

Ирвин Лосано, нападающий

Тогда: сыграл в двух матчах со «Спартаком», был игроком старта «Наполи».

Сейчас: провёл 30 матчей в Серии А, чередует игры с первых минут с выходами со скамейки.

Против «Спартака» В этом сезоне

Адам Уна, полузащитник

Тогда: вышел только на восемь минут в первой игре со «Спартаком», сыграл 21 матч в сезоне во всех турнирах.

Сейчас: в сентябре ушёл в «Лилль», там сыграл 17 матчей, но дважды травмировался.

Против «Спартака» В этом сезоне

Жуан Жесус, защитник

Тогда: провёл 90 минут во второй игре, чередовал матчи в запасе с выходами в старте в чемпионате.

Сейчас: остался в запасе в 26 матчах из 42 во всех турнирах.

Против «Спартака» В этом сезоне

Станислав Лоботка, защитник

Тогда: получил 79 минут во втором матче со «Спартаком», сыграл 26 встреч в сезоне.

Сейчас: игрок старта, провёл 32 матча в Серии А.

Против «Спартака» В этом сезоне

Дрис Мертенс, полузащитник

Тогда: провёл второй матч со «Спартаком», забил 11 голов в Серии А.

Сейчас: летом перешёл в «Галатасарай», там оформил 7+4 в 29 матчах во всех турнирах.

Против «Спартака» В этом сезоне

Амир Ррахмани, защитник

Тогда: получил 11 минут во второй игре со «Спартаком», был игроком старта в Серии А (33 матча).

Сейчас: игрок старта, провёл 24 матча в Серии А, пропустил шесть игр из-за травмы.

Против «Спартака» В этом сезоне

Лучано Спаллетти, главный тренер

Тогда: главный тренер «Наполи», отказавшийся жать руку Рую Витории, бронзовый призёр Серии А.

Сейчас: главный тренер «Наполи», чемпион Италии.

Против «Спартака» В этом сезоне

Как изменился «Спартак»

Александр Максименко, вратарь

Тогда: «привёз» гол уже на 15-й секунде в первой игре, вторую провёл в запасе, сыграл 25 матчей во всех турнирах.

Сейчас: второй вратарь «Спартака», играет в Кубке России (11 матчей, 10 пропущенных голов, пять встреч «на ноль»).

Против «Наполи» В этом сезоне

Георгий Джикия, защитник

Тогда: сыграл по 90 минут в обоих матчах, лидер обороны и капитан «Спартака».

Сейчас: сыграл 200-й матч за «Спартак», провёл 28 игр во всех турнирах, по-прежнему капитан красно-белых.

Против «Наполи» В этом сезоне

Самуэль Жиго, защитник

Тогда: играл в обороне с Джикией в двух матчах, любимец фанатов.

Сейчас: игрок «Марселя», провёл 31 матч во всех турнирах (25 – с первых минут).

Против «Наполи» В этом сезоне

Максимилиано Кофрие, защитник

Тогда: в первом матче получил две жёлтые карточки за 17 минут и на 82-й минуте покинул поле, часто «пожарил» в обороне.

Сейчас: в аренде в «Клермоне», игрок старта.

Против «Наполи» В этом сезоне

Айртон, защитник

Тогда: сыграл оба матча, в первом сделал ассист и получил жёлтую карточку, закрывал левый фланг.

Сейчас: с апреля 2022 года играет за «Фламенго», провёл уже 63 матча за клуб и выиграл два трофея.

Против «Наполи» В этом сезоне

Руслан Литвинов, защитник

Тогда: получил по жёлтой карточке в каждой игре, стал игроком старта.

Сейчас: проводит второй сезон на высоком уровне, забил три гола и сделал четыре ассиста в 30 матчах во всех турнирах.

Против «Наполи» В этом сезоне

Наиль Умяров, полузащитник

Тогда: получил жёлтую карточку в первом матче, провёл смазанный сезон из-за травм, но был игроком старта.

Сейчас: сыграл 12 матчей в РПЛ, с 16 октября не играет из-за травмы.

Против «Наполи» В этом сезоне

Зелимхан Бакаев, полузащитник

Тогда: в первом матче сыграл 89 минут, второй пропустил из-за травмы, сделал шесть ассистов в 26 матчах РПЛ.

Сейчас: сидит в глубоком запасе в «Зените», иногда выходит на поле (чаще в Кубке России).

Против «Наполи» В этом сезоне

Виктор Мозес, полузащитник

Тогда: сделал по ассисту в каждой игре, был одним из лидеров полузащиты.

Сейчас: сыграл шесть матчей во всех турнирах, почти весь сезон пропустил из-за травмы.

Против «Наполи» В этом сезоне

Квинси Промес, полузащитник

Тогда: оформил дубль в первом матче и сделал голевую передачу во втором.

Сейчас: лучший бомбардир «Спартака» – забил 22 гола в 32 матчах во всех турнирах.

Против «Наполи» В этом сезоне

Эсекьель Понсе, нападающий

Тогда: сыграл только тайм в первом матче и получил жёлтую карточку, забил четыре гола в семи играх РПЛ на старте сезона.

Сейчас: в январе 2022 года ушёл в «Эльче» (аутсайдер Примеры), за это время забил всего шесть голов в 46 матчах.

Против «Наполи» В этом сезоне

Александр Соболев, нападающий

Тогда: в первом матче сделал голевой пас, во втором оформил дубль.

Сейчас: проводит лучший сезон за «Спартак» с точки зрения результативности (14+9 в 29 матчах), недоволен, что отменяют его голы.

Против «Наполи» В этом сезоне

Михаил Игнатов, полузащитник

Тогда: сделал голевую передачу в первом матче после выхода на замену, сыграл 72 минуты во второй игре.

Сейчас: стал чаще играть в старте, забил три гола и сделал четыре ассиста в 27 матчах во всех турнирах.

Против «Наполи» В этом сезоне

Александр Ломовицкий, полузащитник

Тогда: вышел на одну минуту в первом матче и на 18 во втором, сыграл 21 матч в сезоне, выполняя роль игрока ротации.

Сейчас: в январе вернулся из «Химок» в «Рубин», сыграл три матча после зимней паузы.

Против «Наполи» В этом сезоне

Александр Селихов, вратарь

Тогда: первый матч провёл в запасе, второй сыграл полностью, дважды травмировался по ходу сезона.

Сейчас: основной вратарь «Спартака», пропустил 29 голов в 23 матчах чемпионата, провёл шесть игр «на ноль».

Против «Наполи» В этом сезоне

Николай Рассказов, защитник

Тогда: появился на семь минут во втором матче, провёл 25 игр за «Спартак» в том сезоне.

Сейчас: в январе перешёл в «Крылья Советов», там играет в старте.

Против «Наполи» В этом сезоне

Джордан Ларссон, нападающий

Тогда: первый матч пропустил из-за травмы, во втором появился всего на минуту, не забил ни одного гола за 17 игр в чемпионате.

Сейчас: в январе перешёл в «Копенгаген», забил один гол в восьми матчах.

Против «Наполи» В этом сезоне

Руй Витория, главный тренер

Тогда: главный тренер «Спартака», которого уволили за провал в чемпионате, несмотря на выход из группы в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Сейчас: главный тренер сборной Египта, выиграл пять стартовых матчей (два – в отборе Кубка африканских наций).