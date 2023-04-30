Неаполь уже сходит с ума! Но «Наполи» всё никак не забьёт в чемпионском матче. LIVE

Всем привет! Вопрос чемпионства в Италии в этом сезоне решается досрочно. «Наполи» организовал себе грандиозный отрыв от конкурентов и сделал оформление титула вопросом времени.
Сегодня, 30 апреля, процесс ускорился. Идущий вторым в таблице «Лацио» проиграл «Интеру», а это значит, что «Наполи» завоюет скудетто уже сейчас, если наберёт три очка в матче с «Салернитаной» — командой, занимающей 14-е место. Задача более чем выполнимая.
Фанаты «Наполи» начали праздновать ещё до матча с «Салернитаной». Поражения «Лацио» им хватило, чтобы начать сходить с ума от счастья!
В этом материале мы будем следить за чемпионским матчем «Наполи» и празднованиями в Неаполе. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Фото, видео — здесь будет всё.
▶️ Начался второй тайм в матче «Наполи» — «Салернитана». 45 минут есть у хозяев, чтобы забить и взять скудетто уже сегодня.
🚘 Как вам такой скудетто-мобиль?
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
🎬 А вот так на этот гол Лаутаро отреагировали фанаты «Наполи»!
⚽ Кстати, вот этот гол Лаутаро Мартинеса в концовке прибил «Лацио» в матче с «Интером».
⏸️ Перерыв в матче «Наполи». Счёт до сих пор не открыт!
💪 «Наполи», кстати, вышел с лучшим составом. На поле и Хвича, и Осимхен, и другие лидеры.
🎉 «Наполи» ещё не выиграл у «Салернитаны», но кого это волнует? Фанаты в Неаполе уже празднуют!
▶️ «Наполи» уже начал играть с «Салернитаной». Победа будет означать официальное оформление скудетто!
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