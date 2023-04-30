Неаполь уже сходит с ума! Но «Наполи» всё никак не забьёт в чемпионском матче. LIVE

Всем привет! Вопрос чемпионства в Италии в этом сезоне решается досрочно. «Наполи» организовал себе грандиозный отрыв от конкурентов и сделал оформление титула вопросом времени.

Сегодня, 30 апреля, процесс ускорился. Идущий вторым в таблице «Лацио» проиграл «Интеру», а это значит, что «Наполи» завоюет скудетто уже сейчас, если наберёт три очка в матче с «Салернитаной» — командой, занимающей 14-е место. Задача более чем выполнимая.

Фанаты «Наполи» начали праздновать ещё до матча с «Салернитаной». Поражения «Лацио» им хватило, чтобы начать сходить с ума от счастья!

В этом материале мы будем следить за чемпионским матчем «Наполи» и празднованиями в Неаполе. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Фото, видео — здесь будет всё.