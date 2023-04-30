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«Наполи» — «Салернитана»: онлайн-трансляция чемпионского матча, как Неаполь празднует титул, фото, видео, 30 апреля 2023

Неаполь уже сходит с ума! Но «Наполи» всё никак не забьёт в чемпионском матче. LIVE
Михаил Рождественский
Чемпионство «Наполи». LIVE
Комментарии
Хвича постарается взять скудетто уже сегодня.

Всем привет! Вопрос чемпионства в Италии в этом сезоне решается досрочно. «Наполи» организовал себе грандиозный отрыв от конкурентов и сделал оформление титула вопросом времени.

Сегодня, 30 апреля, процесс ускорился. Идущий вторым в таблице «Лацио» проиграл «Интеру», а это значит, что «Наполи» завоюет скудетто уже сейчас, если наберёт три очка в матче с «Салернитаной» — командой, занимающей 14-е место. Задача более чем выполнимая.

Фанаты «Наполи» начали праздновать ещё до матча с «Салернитаной». Поражения «Лацио» им хватило, чтобы начать сходить с ума от счастья!

В этом материале мы будем следить за чемпионским матчем «Наполи» и празднованиями в Неаполе. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Фото, видео — здесь будет всё.

Италия - Серия А. 32-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
0 : 0
Салернитана
Салерно
Live Михаил Рождественский

▶️ Начался второй тайм в матче «Наполи» — «Салернитана». 45 минут есть у хозяев, чтобы забить и взять скудетто уже сегодня.

16:57 Михаил Рождественский

🚘 Как вам такой скудетто-мобиль?

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

16:50 Михаил Рождественский

🎬 А вот так на этот гол Лаутаро отреагировали фанаты «Наполи»!

16:49 Михаил Рождественский

⚽ Кстати, вот этот гол Лаутаро Мартинеса в концовке прибил «Лацио» в матче с «Интером».

16:46 Михаил Рождественский

⏸️ Перерыв в матче «Наполи». Счёт до сих пор не открыт!

16:13 Михаил Рождественский

💪 «Наполи», кстати, вышел с лучшим составом. На поле и Хвича, и Осимхен, и другие лидеры.

16:10 Михаил Рождественский

🎉 «Наполи» ещё не выиграл у «Салернитаны», но кого это волнует? Фанаты в Неаполе уже празднуют!

16:06 Михаил Рождественский

▶️ «Наполи» уже начал играть с «Салернитаной». Победа будет означать официальное оформление скудетто!

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