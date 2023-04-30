«Наполи» не дотерпел до титула 10 минут! Неаполь лишили праздника шикарным голом. Видео

Неаполь готовился к этому давно. Не 33 года – именно тогда было завоёвано последнее чемпионство – но несколько месяцев точно. В соцсетях куча фото городских улиц с изображением новых героев. Везде флаги, жители в клубных цветах и прочий колорит. Матч с «Салернитаной» – первый, когда та самая мечта могла воплотиться. Для этого требовалось два условия – поражение или ничья «Лацио» и собственная победа в игре с типичным середняком.

К 75-й минуте казалось, что чемпионский день переносится. Несмотря на то что в Неаполе праздновали с самого утра. Ведь «Лацио» в гостях побеждал «Интер», но потом случилось что-то необъяснимое – два гола аргентинца Лаутаро Мартинеса и мяч Госенса оставили римлян без очков. В Неаполе никогда так не болели за миланцев, их победа стала городским праздником. Пусть и локальным.

На игру с «Салернитаной» приехал сын Диего Марадоны. Именно отец стал одним из героев последнего неаполитанского чемпионства – в 1990-м. Он – идол города, его именем назван стадион. Поэтому прибытие сына – отдельный момент символизма. То, что не увидел Диего, должен был увидеть сын. Но для этого требовалась победа. Хотя как в такой атмосфере можно было добиться другого результата?

73% – именно столько в среднем мячом владел «Наполи». В первом тайме и вовсе 80. «Салернитана» выбралась на чужую половину поля один-два раза. При этом слишком надёжно действовала в обороне. Моменты у хозяев возникали в основном на стандартах. Осимхен имел самый реальный шанс открыть счёт, но Очоа включил вратарские скиллы как на чемпионатах мира. В остальном неаполитанцы очень много перекатывали мяч, Хвича и Лосано лезли в обводки, но бесполезно. «Салернитана» защищалась, будто это для них матч жизни.

Во втором тайме история продолжилась. Перекаты без моментов. На 60-й минуте Лучано Спаллетти придумал две замены, которые должны были всё изменить. И ещё через две минуты команда забила. С углового. Матиас Оливера удачнее всех подстроился под мяч. И побежал к трибунам. Мяч, который влетел в сетку, сразу поместили в специальную сумку для будущей коллекции. Казалось, это всё. До чемпионства оставалось меньше часа.

Стадион гудел, звенел, и тысячи болельщиков считали секунды, чтобы рвануть на поле. А потом наступила 84-я минута. Редчайшая атака «Салернитаны» – и Булайе Диа получил мяч на фланге. Ещё секунда, и он эффектно обыграл Осимхена. Ещё одна – и он на ударной позиции. Шикарный удар в дальний – почти без шансов для вратаря!

«Наполи» полетел в атаку. Уж очень не хотелось подводить огромное число болельщиков да и весь город, в котором всё было готово к празднованию. Ведь ради этого момента федерация даже перенесла матч неаполитанцев – специально назначила их встречу после игры «Лацио».

Но ничего не вышло. Хотя до конца оставалось около 10 минут с учётом добавленного. Хвича бил с угла, но Очоа вновь выручил. Хороший момент был у Осимхена – снова неудачно. А потом финальный свисток.

Игроки отправились благодарить болельщиков – это максимум, что они могли сделать. День чемпионства переносится. Следующая игра с «Удинезе» в гостях, а через неделю «Фиорентина» дома. Отличная возможность реабилитироваться и наконец-то достичь цели.