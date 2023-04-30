Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 30 апреля 2023 года, гол Жоты на 94-й минуте

«Ливерпуль» вытащил матч на 94-й минуте! Клопп так радовался, что получил травму
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» вытащил матч на 94-й минуте!
Аудио-версия:
Комментарии
«Тоттенхэм» перевернул игру, но ошибка Лукаса Моуры всё перечеркнула.

«Тоттенхэм» в конце сезона – сплошное разочарование. Неделю назад случилось болезненное поражение от «Ньюкасла» со счётом 1:6. После этого клуб объявил, что футболисты вернут деньги за билеты фанатам «Тоттенхэма». И вот новые выходные. К 15-й минуте команда уступала – 0:3. В трансляции показали, как болельщики снова уходили с трибун уже в середине первого тайма.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

Фото: кадр из трансляции

В этот момент фанаты «Ливерпуля» скандировали: «Refund in the morning, You’re getting a refund in the morning» («Компенсируют к утру, вам компенсируют к утру» – с английского).

Совладельца команды Дэниела Леви показали в трансляции отдельно крупным планом. Он с трибуны не уходил, но выглядел весьма задумчивым. Возможно, перебирал в голове, кого нужно было назначать в прошлом или предстоит в будущем, потому что этот сезон уже, похоже, не спасти. Увольнять очередного временного тренера уже не вариант. Такие провалы в стартовые 15 минут нельзя объяснить только топовыми соперниками.

Хотя в целом нестабильный «Ливерпуль» на этот раз смотрелся здорово. Прессинг работал, а в атаке отличились и Кёртис Джонс, и Мохамед Салах, и даже Луис Диас забил впервые после травмы. Предыдущий гол на его счету был в 4-м туре АПЛ.

Материалы по теме
Английским клубам запретят рекламу букмекеров. Они могут лишиться $ 1,5 млрд прибыли в год
Английским клубам запретят рекламу букмекеров. Они могут лишиться $ 1,5 млрд прибыли в год

Правда, затем «Тоттенхэм» всё-таки наладил игру и провёл несколько классных контратак. При доле удачи счёт в первом тайме мог даже сравняться, но из всех этих моментов удалось реализовать лишь один. Гарри Кейн забил 25-й мяч в этом сезоне АПЛ (больше только у Холанда). Нападающий вышел на второе место в истории лучших бомбардиров турнира – у него и Уэйна Руни по 208 голов. На первом месте остаётся Алан Ширер с 260 мячами в АПЛ.

Во втором тайме «Ливерпуль» также владел инициативой, но на 54-й минуте гости дважды пробили в штангу. Хозяевам стоило забивать ещё, чтобы соперник не вернулся в игру, потому что на 77-й минуте Сон Хын Мин (конечно же, в быстрой атаке) убежал вперёд на пространстве и на этот раз свой шанс не упустил.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Ливерпулю» могло стать совсем весело, если бы на 82-й минуте удалили Диогу Жоту. Португалец въехал Оливеру Скиппу высоко поднятой ногой – получилось прямо шипами в висок. Гости требовали красную карточку, но судья ограничился жёлтой.

Концовка матча получилось мощной. На 93-й минуте Ришарлисон сравнял счёт, забив свой первый гол в АПЛ за «Тоттенхэм». Однако уже на 94-й минуте Жота всё-таки вырвал победу после ошибки Лукаса Моуры! Тренер «Ливерпуля» Клопп так праздновал решающий гол, что даже получил небольшую травму – дёрнул заднюю поверхность бедра.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3

Фото: кадр из трансляции

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Джонс – 3'   2:0 Диас – 5'   3:0 Салах – 15'   3:1 Кейн – 40'   3:2 Мин – 77'   3:3 Ришарлисон – 90+3'   4:3 Жота – 90+4'

Судя по новостям, летом в «Тоттенхэм» может прийти Юлиан Нагельсман. Кто бы ни оказался в итоге, ему будет непросто переломить ситуацию. И, возможно, без еврокубков это будет только проще сделать. Ну а что касается «Ливерпуля», то шансы команды на Лигу чемпионов по-прежнему невелики, потому что «МЮ» и «Ньюкасл» выиграли свои матчи в этот же день.

Материалы по теме
Владельцы «Ливерпуля» делают из клуба середняк. Не спасёт даже Клопп
Владельцы «Ливерпуля» делают из клуба середняк. Не спасёт даже Клопп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023