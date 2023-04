«Ливерпуль» вытащил матч на 94-й минуте! Клопп так радовался, что получил травму

«Тоттенхэм» в конце сезона – сплошное разочарование. Неделю назад случилось болезненное поражение от «Ньюкасла» со счётом 1:6. После этого клуб объявил, что футболисты вернут деньги за билеты фанатам «Тоттенхэма». И вот новые выходные. К 15-й минуте команда уступала – 0:3. В трансляции показали, как болельщики снова уходили с трибун уже в середине первого тайма.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3 Фото: кадр из трансляции

В этот момент фанаты «Ливерпуля» скандировали: «Refund in the morning, You’re getting a refund in the morning» («Компенсируют к утру, вам компенсируют к утру» – с английского).

Совладельца команды Дэниела Леви показали в трансляции отдельно крупным планом. Он с трибуны не уходил, но выглядел весьма задумчивым. Возможно, перебирал в голове, кого нужно было назначать в прошлом или предстоит в будущем, потому что этот сезон уже, похоже, не спасти. Увольнять очередного временного тренера уже не вариант. Такие провалы в стартовые 15 минут нельзя объяснить только топовыми соперниками.

Хотя в целом нестабильный «Ливерпуль» на этот раз смотрелся здорово. Прессинг работал, а в атаке отличились и Кёртис Джонс, и Мохамед Салах, и даже Луис Диас забил впервые после травмы. Предыдущий гол на его счету был в 4-м туре АПЛ.

Правда, затем «Тоттенхэм» всё-таки наладил игру и провёл несколько классных контратак. При доле удачи счёт в первом тайме мог даже сравняться, но из всех этих моментов удалось реализовать лишь один. Гарри Кейн забил 25-й мяч в этом сезоне АПЛ (больше только у Холанда). Нападающий вышел на второе место в истории лучших бомбардиров турнира – у него и Уэйна Руни по 208 голов. На первом месте остаётся Алан Ширер с 260 мячами в АПЛ.

Во втором тайме «Ливерпуль» также владел инициативой, но на 54-й минуте гости дважды пробили в штангу. Хозяевам стоило забивать ещё, чтобы соперник не вернулся в игру, потому что на 77-й минуте Сон Хын Мин (конечно же, в быстрой атаке) убежал вперёд на пространстве и на этот раз свой шанс не упустил.

«Ливерпулю» могло стать совсем весело, если бы на 82-й минуте удалили Диогу Жоту. Португалец въехал Оливеру Скиппу высоко поднятой ногой – получилось прямо шипами в висок. Гости требовали красную карточку, но судья ограничился жёлтой.

Концовка матча получилось мощной. На 93-й минуте Ришарлисон сравнял счёт, забив свой первый гол в АПЛ за «Тоттенхэм». Однако уже на 94-й минуте Жота всё-таки вырвал победу после ошибки Лукаса Моуры! Тренер «Ливерпуля» Клопп так праздновал решающий гол, что даже получил небольшую травму – дёрнул заднюю поверхность бедра.

Судя по новостям, летом в «Тоттенхэм» может прийти Юлиан Нагельсман. Кто бы ни оказался в итоге, ему будет непросто переломить ситуацию. И, возможно, без еврокубков это будет только проще сделать. Ну а что касается «Ливерпуля», то шансы команды на Лигу чемпионов по-прежнему невелики, потому что «МЮ» и «Ньюкасл» выиграли свои матчи в этот же день.