«Плачу над этим забитым мячом». Издевательский гол Мбаппе не помог «ПСЖ» выиграть

Во Франции остаётся пять туров до конца сезона, но «ПСЖ», похоже, не собирается забирать титул. Парижане возглавляют турнирную таблицу, но раз за разом дают конкурентам приблизиться и навязать борьбу. В 28-м и 29-м турах «ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2) и «Лиону», и 10-очковый отрыв сократился почти вдвое. Сегодня французский гранд снова сделал подарок – команда Кристофа Галтье уступила дома «Лорьяну» (1:3).

Гости создали проблемы «ПСЖ» уже в самом начале матча. На 15-й минуте Энцо Ле Фе вывел «Лорьян» вперёд с передачи Ромена Февра – 1:0. «ПСЖ» сравнял через 14 минут, но сделал это уже вдесятером. На пятой минуте матча Ашраф Хакими получил жёлтую карточку за фол на сопернике, а на 20-й заработал вторую, которая отправила его отдыхать. К счастью фанатов «ПСЖ», у них есть Килиан Мбаппе, который почти сразу сделал счёт равным. Правда, сравнял француз не лучшим способом. После атаки парижан нападающий не покинул пределы штрафной площади «Лорьяна», и, как только Ивон Мвого выпустил мяч из рук, Килиан отправил мяч в сетку – 1:1.

Гол Мбаппе Фото: кадр из трансляции

Таким образом, подкараулив голкипера, француз забил единственный гол «ПСЖ» в матче. Мбаппе отправил мяч в сетку в стиле Андрея Аршавина, который почти так же в 2008 году поразил ворота Ивана Левенца. Вратарь «Лорьяна» думал, что главный судья зафиксировал штрафной, и положил мяч на газон. Но это оказалось не так. Удивительно, что даже такой простой гол Мбаппе ярко отпраздновал. В соцсетях упрекнули чемпионат Франции за такой гол француза, но всё в пределах правил.

@CFC_Janty: «О чём думал вратарь?»

@TotalFootbol: «Гол Мбаппе на премию Пушкаша – 2023».

@imbrakoby: «Что за фигня, почему Мбаппе праздновал этот гол?»

@CastilloErling9: «Это та лига, в которой Мбаппе набивает статистику?»

@vini_ball: «Что это за лига? Неудивительно, что Мбаппе не хочет уходить».

@mazikeenlu: «Килиан Мбаппе – самый умный игрок в мире».

@aziz_zgh: «Плачу над этим голом Мбаппе».

@MikaelMadridista: «Мбаппе отпраздновал, как будто забил в финале ЛЧ».

«ПСЖ» не сохранил ничью даже до перерыва. На 39-й минуте Дарлин Йонгва вывел «Лорьян» вперёд, а почти в самом конце матча Бамба Дьенг забил третий гол гостей – 3:1. Таким образом, «ПСЖ» проиграл третий раз в четырёх последних домашних встречах. Похоже, Кристофу Галтье уже не избежать отставки, даже если парижане выиграют титул. Сейчас «Марсель» отстаёт от «ПСЖ» на восемь очков, но после этого тура отставание может сократиться до пяти. А впереди ещё пять туров.