Виктор Васин уехал из России год назад. Что сейчас с карьерой экс-игрока сборной России?

22 февраля 2022 года Виктор Васин перешёл из ЦСКА в «Кайрат» за € 100 тыс. Защитник не получал должного игрового времени в клубе и решился на перезагрузку карьеры – уехал впервые в жизни играть за границу. Прошло уже больше года, но Васин не вернулся и продлил контракт с «Кайратом». Рассказываем, как изменилась карьера защитника за этот период.

Как Виктор Васин играет в «Кайрате»

За 11 лет в ЦСКА Виктор Васин сыграл всего 98 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. За время его выступления за армейцев у защитника было два разрыва крестообразной связки и другие проблемы с коленом. Пока Васин был игроком ЦСКА, он пропустил 110 матчей и 873 дня из-за повреждений. При этом защитник чаще сидел в запасе, а не играл, когда был здоров. Так, например, в сезоне-2013/2014 Васин ни разу не вышел на поле и был на скамейке во всех матчах чемпионата России. Продав игрока в «Кайрат», ЦСКА сэкономил около € 300 тыс. на зарплате футболиста, который подписал контракт с казахстанским клубом до конца 2022 года.

Виктор Васин экс-защитник ЦСКА «11 лет в ЦСКА — огромный срок. Дважды уходил в аренду, но всё равно ощущал себя армейцем. Был счастлив в ЦСКА, чувствовал себя невероятно комфортно. Слова, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнёры, ставшие настоящими друзьями, руководство и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!»

Переход Васина в «Кайрат» – решение руководства клуба, о чём заявил главный тренер команды Курбан Бердыев. Экс-защитник ЦСКА не пропал в «Кайрате». Виктор дебютировал за клуб в Суперкубке Казахстана в игре с «Тоболом», но в той встрече его новая команда уступила (1:2).

Россиянин быстро стал лидером обороны «Кайрата», он проводит по 90 минут на поле, в его активе 32 матча в 2022 году. За это время Васин сыграл за жёлто-чёрных в Лиге конференций, забил «Атырау», «Шахтёру» из Караганды и «Мактааралу», также шесть раз примерил капитанскую повязку, а его команда заняла четвёртое место в чемпионате Казахстана.

Виктор Васин Фото: fckairat.com

«Чемпионат хороший, но довольно специфический. Конечно, после инфраструктуры, которая появилась в России, непривычно играть на старых стадионах, которые не являются чисто футбольными. Но 10 лет назад в России было так же, поэтому подобное для меня не в новинку. Что касается роли, то несколько лет назад в ЦСКА тоже произошло обновление состава, поэтому похожий опыт у меня имеется. У нас молодая и талантливая команда, и я как могу стараюсь помочь парням, подсказываю в тактике и других игровых аспектах», – поделился Васин своими впечатлениями о местной лиге.

По словам агента, летом 2022 года защитник был готов рассмотреть предложение ЦСКА (в это время Виктор подал документы в тренерскую школу вместе с Аланом Дзагоевым, Кириллом Набабкиным и Георгием Щенниковым), но в итоге Васин не вернулся. В декабре экс-армеец подписал новый контракт с «Кайратом» – до конца года.

Васин обосновался в Алма-Ате: «Практически с первого дня, как я приехал, влюбился в Алма-Ату, в местную природу. Знал, что это красивый город, но, пока не увидишь своими глазами, не прочувствуешь это. Очень часто, когда выхожу с базы и вижу горы, ловлю себя на мысли, что это просто не может надоесть. Алма-Ата – очень комфортный город для жизни в плане природы, инфраструктуры. По сравнению с Москвой, тут почти нет пробок. Есть где покушать. Для детей очень много разнообразия, в том числе в общеобразовательном и спортивном плане. Дети занимаются тут всем: от батутов и гимнастики до футбола и хоккея. Это был один из весомых факторов для переезда».

В этом году у Васина всё отлично. Он сыграл в семи матчах в старте за «Кайрат», забил «Жетысу» и дважды вышел на поле с капитанской повязкой. После семи туров команда Виктора идёт на пятом месте в чемпионате Казахстана и отстаёт всего на три очка от «Астаны», которая располагается на второй строчке. Главный плюс россиянина в «Кайрате» – он получает игровое время и не травмируется, что для него, вспоминая 11-летнюю карьеру в ЦСКА, весьма непривычно.