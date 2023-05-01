За «Барселону» дебютировал 15-летний вундеркинд! Лучшие перформансы молодёжи на неделе

Эта неделя была полна матчей: финалы национальных кубков и Юношеской лиги УЕФА, очередные туры в чемпионатах. Сезон подбирается к концу, молодёжь получает больше шансов заявить о себе. А её перформансы — яркое тому подтверждение!

Мекс Мердинк — герой финала Юношеской лиги УЕФА

АЗ забрал Юношескую лигу! В финале расправились с «Хайдуком» — 5:0. 19-летний форвард Мекс Мердинк появился на поле в начале второго тайма и оформил 2+1. Голландец с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Мекс Мердинк с трофеем Юношеской лиги УЕФА Фото: Piaras Ó Mídheach/Getty Images

Хулио Энсисо оформил ассистентский дубль с «Вулверхэмптоном»

Апрель — месяц парагвайца. В матчах с «Челси» и «Борнмутом» игрок «Брайтона» забил первые голы в чемпионате, а на неделе поучаствовал в разгроме «Вулверхэмптона» двумя голевыми передачами. В 19 лет и 96 дней Хулио стал самым молодым южноамериканцем в истории АПЛ с двумя ассистами в одном матче.

Арда Гюлер сияет в турецком чемпионате

«Фенербахче» в начале недели сыграл вничью с «Истанбулспором» — 3:3. Дублем отметился 18-летний Арда Гюлер. На счету талантливого полузащитника шесть голов и четыре ассиста в этом сезоне.

Арда Гюлер празднует забитый гол Фото: Ali Atmaca/Getty Images

За Гюлером следит множество топ-клубов. По данным Tuttomercatoweb, активнее всего действует «ПСЖ» — французы хотят подписать турка уже летом.

Воспитанник принёс «Валенсии» важную победу

«Валенсия» активно сражается за сохранение прописки в Ла Лиге. В четверг дома принимали «Вальядолид», победа над которым была крайне необходима. На последних минутах сохранялся ничейный счёт, но на поле появился 19-летний воспитанник — Хави Герра. В компенсированное время он оформил первый гол в карьере и принёс «летучим мышам» победу.

Жереми Доку вновь отметился дублем

Несколько недель назад Доку оформил первый дубль за «Ренн», а в матче с «Анже» пришёл черёд второго. При счёте 2:2 бельгиец отличился дважды и принёс команде три очка.

Николас Джексон ведёт «Вильярреал» в еврокубки

«Вильярреал» обыграл «Сельту» благодаря дублю 21-летнего Николаса Джексона. Сенегалец забил четыре гола в последних пяти матчах. Зимой мог уехать в «Борнмут», но провалил медобследование и остался тащить коллектив Кике Сетьена в еврокубки.

Ламин Ямал дебютировал за «Барселону»

Свершилось! Ламин Ямал трижды попадал в заявку «Барселоны» на матчи чемпионата и с третьей попытки дебютировал: Хави выпустил на последние 10 минут матча с «Бетисом».

Вингер в возрасте 15 лет и 290 дней стал самым молодым дебютантом сине-гранатовых в истории Ла Лиги. По информации испанских медиа, Ламин проведёт остаток сезона с первой командой, а летом будет участвовать в предсезонке.

Серхио Аррибас и «Кастилья» уничтожили соперника

Дубль «Реала» продолжает борьбу за прямую путёвку в Сегунду. На выходных разгромили «Талаверу» со счётом 7:2. 21-летний Серхио Аррибас отметился хет-триком. На счету испанца 19 голов и семь ассистов в нынешнем сезоне.

Серхио Аррибас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Места в основной команде Серхио могут и не найти. Этим может воспользоваться «Жирона»: по информации Relevo, каталонцы хотят подписать парня этим летом.

Хорватский талант разрывает за «Риеку»

В Хорватии чемпионат подходит к концу, «Риека» сражается за третье место, дающее возможность сыграть в еврокубках. Тащит команду 20-летний Матия Фриган. На выходных форвард оформил 1+1 и принёс победу над «Локомотивой», а всего в текущем сезоне на его счету 13 голов и два ассиста.