Роналду покинет «Аль-Наср»? Перес готов приютить Криштиану в «Реале»

Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию! По сообщениям El Nacional, у форварда «Аль-Насра» возникли трудности с адаптацией в новой стране. Также Роналду мешает языковой барьер. Отмечается, что португалец хочет вернуться в Мадрид, где провёл девять лет, выступая за «Реал». Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить ему пост в спортивном руководстве команды. И всё же: по каким причинам Криштиану может покинуть «Аль-Наср»?

Первый месяц Роналду в Саудовской Аравии прошёл идеально. Люди не верили, что звезда подобного масштаба действительно перешла в «Аль-Наср». Но «медовый месяц» кончился. Подругу Роналду, Джорджину Родригес, обвинили в нарушении местного закона о приличии. Саудовская Аравия — мусульманская страна со строгими правилами, особенно для женщин. Джорджина носила абайю на публике. Это простое и свободное платье, типичное для Саудовской Аравии и ассоциирующееся с женщинами в мусульманской религии. Но иногда она хотела сохранить свой личный стиль, используя одежду с глубоким вырезом или открытой ногой. В 2019 году Саудовская Аравия приняла закон о приличии. В общественных местах рекомендуется носить свободную одежду, закрывающую локти и ноги ниже щиколотки. За нарушение предусмотрен денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен € 25. Наказали ли как-то Джорджину? Нет, дальше шума в медиа дело не ушло.

Криштиану Роналду и Джорджина Фото: из личного архива Роналду

В начале марта Криштиану начали периодически травить выкриками «Месси, Месси». Роналду пытался ответить на провокацию. Например, после матча с «Аль-Батеном» (3:1) на провокации соперника он отметил, что «игра выдалась лёгкой».

В середине апреля, после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (0:0) Роналду крикнул сопернику: «Ты не хочешь играть!», раздражившись тактикой оппонентов. После этого Криштиану быстро направился в подтрибунное помещение.

Затем Криштиану обвинили в том, что «Аль-Наср» решил расстаться с главным тренером Руди Гарсией. Француза уволили в середине апреля. Отмечалось, что Роналду был недоволен работой специалиста. Португалец считал, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне. Однако после ухода Гарсии форвард опубликовал пост в соцсетях, поблагодарив француза за работу: «Было приятно работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем».

Криштиану Роналду и Руди Гарсия (слева) Фото: AL Nassr Club of Saudi Arabia/Getty Images

Новая неприятность поджидала Роналду по окончании матча с «Аль-Хилялем» (0:2). После игры 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника. Позже саудовский адвокат Нуф бин Ахмед сообщил, что подал иск в прокуратуру на Роналду, обвинив его в непристойном поведении.

«Это считается преступлением публичного бесчестия, и оно может повлечь за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», – отметил юрист. Однако дело не получило ход, и Роналду не стали наказывать и депортировать. Отметим, что ещё во время встречи португалец провёл удушающий приём против футболиста «Аль-Хиляля», получив за это жёлтую карточку.

Но уже через пару дней имя Криштиану снова появилось в новостях из-за скандала. Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом после первого тайма полуфинала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой». Уходя с поля, португалец что-то раздражённо высказал в адрес своих тренеров. В итоге «Аль-Наср» уступил со счётом 0:1. А форвард «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель рассказал о неоднозначном поведении Роналду после финального свистка: «После матча я сказал ему, что я его большой фанат, попросил у него футболку. Он пожал мне руку, даже толком не взглянув на меня, у него был очень презрительный вид. Я молчал, потому что я рос, наблюдая за его игрой. До сих пор помню, как смотрел видео с ним. Понимаю, он был разочарован после поражения, он отличный соперник, но его отношение удивило. Он был раздражён даже на поле, кричал на товарищей по команде».

Параллельно с этим СМИ обсуждали информацию о возможном расставании Роналду с его девушкой. Отмечалось, что она тратит слишком много денег и проводит очень много времени в торговых центрах. Однако Роналду опроверг слухи, выложив с соцсетях фото с Джорджиной и подписью: «За любовь!»

Криштиану Роналду и Джорджина Фото: из личного архива Роналду

За пять месяцев в Саудовской Аравии Криштиану угодил уже в несколько неприятных ситуаций. Однако они преследовали его и в Англии во время выступления за «МЮ». Станет ли панацеей уход из «Аль-Насра», сделавшего португальца самым высокооплачиваемым футболистом мира (€ 200 млн в год)? И готов ли он закончить с футболом ради работы в «Реале»? Тяжело представить, что карьера легендарного футболиста завершится так скучно.