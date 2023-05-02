Дзюба преследует Малкома. Лучшие бомбардиры РПЛ в 2023 году

После возобновления РПЛ сыграно уже восемь туров. Изучили, как выглядел бы список лучших бомбардиров лиги, если принять во внимание только голы в 2023 году. Присутствие некоторых футболистов в топ-7 станет неожиданностью.

Малком («Зенит») — 10 голов

Малком Фото: fc-zenit.ru

После рестарта РПЛ нападающий «Зенита» демонстрирует бешеную результативность — больше гола за игру (восемь матчей, 10 мячей). Несмотря на такие цифры, обладатель российского паспорта выдал на этом отрезке серию из четырёх встреч без голов. А потом сполна отыгрался на «Динамо» и «Крыльях Советов» — они пропустили от Малкома шесть мячей на двоих. В целом весной бразилец собрал коллекцию из трёх дублей и одного покера. По два раза он также огорчил «Пари НН» и «Химки».

Бросается в глаза, что во второй части сезона Малком в основном забивает аутсайдерам. «Химки», «Пари НН» и «Крылья» находятся в нижней части таблицы, а «Динамо» — далеко не в лучшем состоянии. А вот в более статусных матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом» Малком уходил с поля без голов. Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком», и у форварда есть шанс улучшить статистику в играх с топ-командами.

Артём Дзюба («Локомотив») — 8 голов

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опытный нападающий достойно отвечает хейтерам. Дзюба уже поднялся на 13-е место в общем списке снайперов, хотя ни разу не играл в первой половине сезона. Если учитывать весенний отрезок, то Артём проигрывает только Малкому. Если Дзюба забивает в РПЛ — «Локомотив» обязательно побеждает. Кстати, у Артёма была серия из трёх матчей, когда он уходил с поля без забитых мячей.

Больше других от форварда пострадал «Ростов» — Дзюба отгрузил ему «трёшку». По два мяча Артём забил в ворота «Пари НН» и «Химок». Каждый из этих матчей был для игрока принципиальным. После финального свистка он передавал своеобразные приветы Валерию Карпину, руководству нижегородского клуба и, видимо, Андрею Талалаеву.

Джон Кордоба («Краснодар») — 6 голов

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первой части сезона Кордоба забил пять мячей, а весной — уже шесть. Особенно ему удаются матчи в Москве и Подмосковье. Колумбиец забил по голу «Локомотиву» и «Спартаку», а «Химки» пострадали от него дважды. Кроме того, он отличился в игре с ещё одним столичным клубом — «Торпедо» (но этот матч прошёл на юге России). В апреле Джон забивал и «Пари НН».

Любопытно, что гол Кордобы весной — это не гарантия успеха клуба. «Краснодар» дважды проиграл в тех матчах, где отличился нападающий, а во встрече с «Торпедо» соперники поделили очки — 2:2. В конце апреля Кордоба заявил, что скучает по матчам в еврокубках. Он переходил в российский клуб, чтобы играть в Европе. Не исключено, что после такого заявления Джон задумается об уходе из «Краснодара».

Никита Кривцов («Краснодар») — 5 голов

Никита Кривцов Фото: РИА Новости

Ещё один футболист «Краснодара», который ярко играет весной. Если голевых подвигов от Кордобы можно было ожидать, то перформанс Кривцова многих удивил. В первой части сезона Никита забил всего один мяч, а весной увеличил результативность в пять раз (и это только в РПЛ – ещё были голы в Кубке России). В отличие от Кордобы, 20-летний футболист отличается только в победных матчах.

Он огорчил «Динамо» и «Химки», хотя в обоих случаях выходил на замену. А вот с «Пари НН» и «Сочи» Никита играл с первых минут и в итоге оформил три гола: два — в ворота нижегородского клуба, один — в ворота черноморского. Теперь главное не поймать звезду, как это уже было с Кривцовым пару лет назад во владимирском «Торпедо». Тогда тренеру Дмитрию Вязьмикину даже пришлось посадить талантливого парня на лавку.

Георгий Гонгадзе («Факел») — 5 голов

Георгий Гонгадзе Фото: РИА Новости

«Факел» отчаянно цепляется за место в элитном дивизионе. Гонгадзе, в свою очередь, тащит команду как может. Он забил уже девять мячей в сезоне — лучший результат в клубе. У ближайшего преследователя (Максим Максимов) на пять голов меньше. Весной Георгий отличился пять раз, но трижды забивал с 11-метровой отметки. А всего в сезоне он реализовал пять ударов с «точки».

В весенней части сезона голы Гонгадзе принесли команде семь очков. Благодаря этому «Факел» немного оторвался от зоны прямого вылета. Нападающий забивал «Химкам», «Сочи», «Оренбургу» и «Динамо» (дважды). Именно грузинский футболист испортил настроение фанатам бело-голубых в матче, приуроченном к столетию столичного клуба. Интересно, как изменится результативность Георгия после прихода Вадима Евсеева?

Александр Соболев («Спартак») — 5 голов

Александр Соболев и Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весенний отрезок спартаковский форвард начал тяжело: четыре матча без голов. Хотя «Уралу» Соболев всё-таки забил, но все мы помним знаменитый свисток Виталия Мешкова за мгновения до гола. А вот в своих последних трёх играх Александр отличился почти столько же раз, сколько в первой части чемпионата. В матче с «Динамо» Соболев забивал не только в чужие ворота (дважды), но и отметился автоголом.

После этого форвард сделал дубль в крышесносной игре с «Краснодаром», а потом спас команду от поражения в матче с «Ростовом». Сейчас Александр занимает пятое место в списке бомбардиров РПЛ, но если продолжит в том же духе, то, возможно, поднимется ещё выше.

Иван Обляков (ЦСКА) — 5 голов

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обляков невероятно хорош в 2023 году. Иван набил приличную статистику — у него результативные действия в шести матчах из семи. Хавбек уже поднялся на вторую строчку в списке лучших снайперов ЦСКА. Больше него забил только Фёдор Чалов. Иван огорчил «Крылья Советов», «Факел», «Химки» и «Ахмат» (дважды). Все эти матчи завершились победой армейцев. В последних семи турах РПЛ Обляков набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас».

Любопытно, что в первых 16 турах Обляков забил всего один мяч. Тот самый в 1-м туре, когда он закосплеил Алана Дзагоева. После гола Иван схватился за заднюю поверхность бедра и тем самым передал своеобразный привет экс-игроку ЦСКА. А в последних девяти турах у Облякова уже шесть голов.