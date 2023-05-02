7 ярких матчей среды: кто пройдёт в финал Кубка России и какой ещё рекорд сломает Холанд?

Все события 3 мая в Матч-центре «Чемпионата».
Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала, Восток, первый матч
- 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/2 финала Западной конференции
- ⚽️ 17:00: «Урал» — ЦСКА, Кубок России, Путь РПЛ, финал, ответный матч
- ⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Акрон», Кубок России, Путь регионов, финал, первый матч
- 🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо Москва», Суперлига, финал, второй матч
- ⚽️ 20:30: «Валенсия» — «Вильярреал», Примера, 33-й тур
- ⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», АПЛ, 28-й тур
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🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала, Восток, первый матч
Интрига: Бобровский или Самсонов — кто подтащит в нужный момент?
В Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В Торонто впервые в плей-офф сойдутся «Мэйпл Лифс» и «Флорида».
Для российского зрителя эта серия будет интересна очередным противостоянием двух наших вратарей. Сергей Бобровский совершил чудо, выбив лучшую команду регулярки в истории НХЛ. Он вступил в игру по ходу первого раунда с «Бостоном» и в итоге сыграл ключевую роль в камбэке с 1-3.
Илья Самсонов, в свою очередь, прошёл проверку финалистом последних трёх лет «Тампой» и дуэлью с одним из лучших вратарей мира Андреем Василевским. Илья помог «Торонто» снять проклятие первого раунда, которое висело над командой 19 лет.
Мэттьюс против Баркова, Марнер против Ткачука, Монтур против Райлли — две заточенные на атаку команды должны подарить яркое противостояние со множеством голов. Бобровскому с Самсоновым придётся непросто, а главный вопрос – кто из них подтащит в нужный момент, а кто дрогнет.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»
Фото: nhl.com
🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/2 финала Западной конференции
Интрига: смогут ли «Лейкерс» зацепиться хотя бы за один матч на выезде?
Возможно, самая привлекательная серия в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Очередное противостояние калифорнийских команд (после «Кингз» — «Уорриорз») — на этот раз «Голден Стэйт Уорриорз» против «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс против Стефена Карри — лучшее лекарство от весенней депрессии.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
⚽️ 17:00: «Урал» — ЦСКА, Кубок России, Путь РПЛ, финал, ответный матч
Интрига: у ЦСКА получится приблизиться к первому трофею за пять лет?
«Урал» неудачно проводит весеннюю часть сезона в РПЛ. Но в Кубке России у команды Гончаренко дела получше. Сначала екатеринбуржцы отправили рубиться в нижнюю сетку «Спартак». А затем приехали в гости к ЦСКА и навязали армейцам упорную борьбу. В итоге красно-синие спасли ничью лишь в самом конце матча, реализовав пенальти.
В ответном матче за «Урал» сыграет фактор родного стадиона. Хотя в РПЛ им это не помогло – недавно уступили ЦСКА 1:2. Мотивации у ЦСКА тоже много – постараются забрать первый трофей с 2018 года (тогда обыграли в Суперкубке «Локомотив» — 1:0). В случае победы над «Уралом» до титула останется лишь один матч.
«Урал» — ЦСКА
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Акрон», Кубок России, Путь регионов, финал, первый матч
Интрига: сказка «Акрона» продолжится в Краснодаре?
«Акрон» – главная сенсация текущего розыгрыша Кубка. Команда Евгения Калешина уже отправила отдыхать «Торпедо», «Локомотив», московское «Динамо» и «Спартак». Тренер «Акрона» в интервью «Чемпионату» рассказывал, что после победы над красно-белыми его поздравила чуть ли не вся Первая лига.
Теперь на очереди для тольяттинцев клуб не из Москвы. «Акрон» отправится в гости к «Краснодару», чтобы попытаться совершить ещё одно чудо. До суперфинала Кубка – три матча. Получится ли у команды Калешина пройти этот путь? Текущий формат турнира делает выход клубов не из РПЛ в суперфинал тяжелейшим испытанием. Если «Акрон» сможет это, то его история по праву может считаться самой крутой сказкой в новейшей истории Кубка. А ещё матч «Краснодара» с «Акроном» можно считать дерби частных клубов. И если мотивация команды из Жигулёвска – довершить сказку, то клубу Галицкого очень нужен первый в истории клуба трофей.
Футболисты «Акрона»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо Москва», Суперлига, финал, второй матч
Интрига: оклемаются ли москвичи после провального матча серии в Казани?
Ошибки «Динамо» убили всю интригу первого финального матча «золотой» серии до трёх побед чемпионата России — только в стартовом сете они положили 15 мячей в аут (всего таких — 29). Не спасло москвичей и главное их оружие — подачи. «Зенит» же коллективно смотрелся слаженнее — тянули сложные мячи в защите, брали очки в простых и не очень доигровках. Но расслабляться рано — впереди как минимум два матча, один из которых вновь на площадке Казани. Затем серия уедет в Москву.
«Зенит-Казань» — «Динамо Москва»
Фото: vk.com/volleyzenit
⚽️ 20:30: «Валенсия» — «Вильярреал», Примера, 33-й тур
Интрига: «Валенсия» оторвётся от зоны вылета или «Вильярреал» включится в гонку за Лигу чемпионов?
Несколько лет назад вывеска «Валенсия» – «Вильярреал» считалась топовой для чемпионата Испании. Но безобразное управление валенсийцами со стороны руководителя Питера Лима привело клуб в удручающее положение. «Валенсия» отчаянно борется за выживание, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. «Вильярреал» решает другие задачи: команда Энрике Сетьена гонится за путёвкой в Лигу чемпионов. Отставание от «Реала Сосьедад» — пять очков.
«Вильярреалу» крайне важно побеждать во всех оставшихся встречах, чтобы оставить шансы на топ-4. Однако в предстоящей встрече уровень сопротивления для «субмарины» будет крайне высоким – «Валенсия» не может позволить себе вылететь.
«Валенсия» — «Вильярреал»
Фото: Aitor Alcalde/Getty Images
⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», АПЛ, 28-й тур
Интрига: «Сити» оторвётся в таблице от «Арсенала» на четыре очка и закроет вопрос о чемпионстве?
Команда Хосепа Гвардиолы превратилась в машину для побед. «Сити» называют главным фаворитом АПЛ, Лиги чемпионов и финала Кубка Англии с «Юнайтед». Клуб готов завоевать исторический требл. Форвард «Сити» Эрлинг Холанд бьёт рекорды, к которым никто не приближался более 90 лет. Норвежец уже забил 50 голов в сезоне. Впервые с 1931 года игрок английского клуба отличился подобное количество раз. Что тут может противопоставить «Вест Хэм»?
«Молотобойцы» борются за выживание в АПЛ. Пока что команда Дэвида Мойеса может ощущать себя относительно комфортно. «Вест Хэм» – в четырёх очках от зоны вылета. Но крайне важно постараться добывать положительный результат в каждом матче. Так что «Сити» не стоит ожидать лёгкой прогулки против боевитой команды из Лондона. Тем более у конкурента «Сити» – «Арсенала» – команда Мойеса очки недавно отняла (2:2).
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
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