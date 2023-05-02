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Спортивные матчи на сегодня, 3 мая — лайв-трансляции, расписание матчей, результаты

7 ярких матчей среды: кто пройдёт в финал Кубка России и какой ещё рекорд сломает Холанд?
«Чемпионат»
7 ярких матчей: расписание на 3 мая
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Что смотреть 3 мая: кто из российских вратарей будет стеной в НХЛ? Продолжится ли сказка «Акрона»? И проснётся ли волейбольное «Динамо»?

Все события 3 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала, Восток, первый матч

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бобровский или Самсонов — кто подтащит в нужный момент?

В Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В Торонто впервые в плей-офф сойдутся «Мэйпл Лифс» и «Флорида».

Для российского зрителя эта серия будет интересна очередным противостоянием двух наших вратарей. Сергей Бобровский совершил чудо, выбив лучшую команду регулярки в истории НХЛ. Он вступил в игру по ходу первого раунда с «Бостоном» и в итоге сыграл ключевую роль в камбэке с 1-3.

Илья Самсонов, в свою очередь, прошёл проверку финалистом последних трёх лет «Тампой» и дуэлью с одним из лучших вратарей мира Андреем Василевским. Илья помог «Торонто» снять проклятие первого раунда, которое висело над командой 19 лет.

Мэттьюс против Баркова, Марнер против Ткачука, Монтур против Райлли — две заточенные на атаку команды должны подарить яркое противостояние со множеством голов. Бобровскому с Самсоновым придётся непросто, а главный вопрос – кто из них подтащит в нужный момент, а кто дрогнет.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

Фото: nhl.com

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/2 финала Западной конференции

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Лейкерс» зацепиться хотя бы за один матч на выезде?

Возможно, самая привлекательная серия в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Очередное противостояние калифорнийских команд (после «Кингз» — «Уорриорз») — на этот раз «Голден Стэйт Уорриорз» против «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс против Стефена Карри — лучшее лекарство от весенней депрессии.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

⚽️ 17:00: «Урал» — ЦСКА, Кубок России, Путь РПЛ, финал, ответный матч

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у ЦСКА получится приблизиться к первому трофею за пять лет?

«Урал» неудачно проводит весеннюю часть сезона в РПЛ. Но в Кубке России у команды Гончаренко дела получше. Сначала екатеринбуржцы отправили рубиться в нижнюю сетку «Спартак». А затем приехали в гости к ЦСКА и навязали армейцам упорную борьбу. В итоге красно-синие спасли ничью лишь в самом конце матча, реализовав пенальти.

В ответном матче за «Урал» сыграет фактор родного стадиона. Хотя в РПЛ им это не помогло – недавно уступили ЦСКА 1:2. Мотивации у ЦСКА тоже много – постараются забрать первый трофей с 2018 года (тогда обыграли в Суперкубке «Локомотив» — 1:0). В случае победы над «Уралом» до титула останется лишь один матч.

«Урал» — ЦСКА

«Урал» — ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Акрон», Кубок России, Путь регионов, финал, первый матч

Фонбет Кубок России. Финал. Этап 1 (Путь регионов)
03 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сказка «Акрона» продолжится в Краснодаре?

«Акрон» – главная сенсация текущего розыгрыша Кубка. Команда Евгения Калешина уже отправила отдыхать «Торпедо», «Локомотив», московское «Динамо» и «Спартак». Тренер «Акрона» в интервью «Чемпионату» рассказывал, что после победы над красно-белыми его поздравила чуть ли не вся Первая лига.

Теперь на очереди для тольяттинцев клуб не из Москвы. «Акрон» отправится в гости к «Краснодару», чтобы попытаться совершить ещё одно чудо. До суперфинала Кубка – три матча. Получится ли у команды Калешина пройти этот путь? Текущий формат турнира делает выход клубов не из РПЛ в суперфинал тяжелейшим испытанием. Если «Акрон» сможет это, то его история по праву может считаться самой крутой сказкой в новейшей истории Кубка. А ещё матч «Краснодара» с «Акроном» можно считать дерби частных клубов. И если мотивация команды из Жигулёвска – довершить сказку, то клубу Галицкого очень нужен первый в истории клуба трофей.

Футболисты «Акрона»

Футболисты «Акрона»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо Москва», Суперлига, финал, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (м). Финал. 2-й матч
03 мая 2023, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оклемаются ли москвичи после провального матча серии в Казани?

Ошибки «Динамо» убили всю интригу первого финального матча «золотой» серии до трёх побед чемпионата России — только в стартовом сете они положили 15 мячей в аут (всего таких — 29). Не спасло москвичей и главное их оружие — подачи. «Зенит» же коллективно смотрелся слаженнее — тянули сложные мячи в защите, брали очки в простых и не очень доигровках. Но расслабляться рано — впереди как минимум два матча, один из которых вновь на площадке Казани. Затем серия уедет в Москву.

«Зенит-Казань» — «Динамо Москва»

«Зенит-Казань» — «Динамо Москва»

Фото: vk.com/volleyzenit

⚽️ 20:30: «Валенсия» — «Вильярреал», Примера, 33-й тур

Испания - Примера. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Валенсия» оторвётся от зоны вылета или «Вильярреал» включится в гонку за Лигу чемпионов?

Несколько лет назад вывеска «Валенсия» – «Вильярреал» считалась топовой для чемпионата Испании. Но безобразное управление валенсийцами со стороны руководителя Питера Лима привело клуб в удручающее положение. «Валенсия» отчаянно борется за выживание, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. «Вильярреал» решает другие задачи: команда Энрике Сетьена гонится за путёвкой в Лигу чемпионов. Отставание от «Реала Сосьедад» — пять очков.

«Вильярреалу» крайне важно побеждать во всех оставшихся встречах, чтобы оставить шансы на топ-4. Однако в предстоящей встрече уровень сопротивления для «субмарины» будет крайне высоким – «Валенсия» не может позволить себе вылететь.

«Валенсия» — «Вильярреал»

«Валенсия» — «Вильярреал»

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», АПЛ, 28-й тур

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» оторвётся в таблице от «Арсенала» на четыре очка и закроет вопрос о чемпионстве?

Команда Хосепа Гвардиолы превратилась в машину для побед. «Сити» называют главным фаворитом АПЛ, Лиги чемпионов и финала Кубка Англии с «Юнайтед». Клуб готов завоевать исторический требл. Форвард «Сити» Эрлинг Холанд бьёт рекорды, к которым никто не приближался более 90 лет. Норвежец уже забил 50 голов в сезоне. Впервые с 1931 года игрок английского клуба отличился подобное количество раз. Что тут может противопоставить «Вест Хэм»?

«Молотобойцы» борются за выживание в АПЛ. Пока что команда Дэвида Мойеса может ощущать себя относительно комфортно. «Вест Хэм» – в четырёх очках от зоны вылета. Но крайне важно постараться добывать положительный результат в каждом матче. Так что «Сити» не стоит ожидать лёгкой прогулки против боевитой команды из Лондона. Тем более у конкурента «Сити» – «Арсенала» – команда Мойеса очки недавно отняла (2:2).

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

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