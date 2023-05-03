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«Урал» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Кубок России, финал Пути РПЛ

ЦСКА в гостях у «Урала», «Краснодар» принимает «Акрон». Финалы путей Кубка России! LIVE
Полина Куимова Олег Лысенко
,
Акинфеев, Кордоба, Понсе и Бикфалви
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Первого суперфиналиста узнаем уже сегодня.

Сегодня, 3 мая, состоятся матчи Кубка России. В финале Пути РПЛ вновь встретятся «Урал» и ЦСКА (счёт первого матча – 1:1), а в рамках первого этапа финала Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон».

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. Финал. Этап 1 (Путь регионов)
03 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проигравший пары «Урал» – ЦСКА не вылетит из турнира, а опустится в Путь регионов, где сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон». Интересно, что последние по дороге к сегодняшней стадии прошли четыре московских клуба – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Поэтому армейцам, наверное, лучше с тольяттинцами не встречаться.

«Урал» последний раз играл в финале Кубка России в сезоне-2018/2019 (уступил «Локомотиву» 0:1), а «Краснодар» единственный раз оказывался в самом важном матче турнира в 2014-м (проиграл «Ростову» – 0:0, 5:6 по пенальти).

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