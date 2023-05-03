ЦСКА в гостях у «Урала», «Краснодар» принимает «Акрон». Финалы путей Кубка России! LIVE

Сегодня, 3 мая, состоятся матчи Кубка России. В финале Пути РПЛ вновь встретятся «Урал» и ЦСКА (счёт первого матча – 1:1), а в рамках первого этапа финала Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон».
Проигравший пары «Урал» – ЦСКА не вылетит из турнира, а опустится в Путь регионов, где сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон». Интересно, что последние по дороге к сегодняшней стадии прошли четыре московских клуба – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Поэтому армейцам, наверное, лучше с тольяттинцами не встречаться.
«Урал» последний раз играл в финале Кубка России в сезоне-2018/2019 (уступил «Локомотиву» 0:1), а «Краснодар» единственный раз оказывался в самом важном матче турнира в 2014-м (проиграл «Ростову» – 0:0, 5:6 по пенальти).
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