Футболист отсудил у клуба АПЛ € 28 млн! Всё из-за путаницы с ковидным сезоном

Вы наверняка слышали, что «Лейпциг» неплохо продаёт футболистов. Последние три сезона у команды положительный баланс покупок/продаж. Деотшанкюля Юпамекано, Ибраима Конате, Марселя Забитцера, Тимо Вернера и других футболистов удалось продать значительно дороже, чем приобрести. Ещё один игрок, на котором заработал немецкий клуб, – Жан-Кевин Огустен. Правда, его история отличается от прочих, но обо всём по порядку.

Сезон-2019/2020 стал особенным для «Лидса». Команда заняла первое место в Чемпионшипе и спустя 16 лет наконец-то вернулась в АПЛ. В середине того сезона команде понадобился новый нападающий, потому что в январе закончилась аренда Эдварда Нкетиа из «Арсенала». В зимнее трансферное окно взяли в аренду другого форварда – того самого Огустена. Правда, француз не смог толком заиграть, проведя в Англии лишь 48 минут за три матча. А дальше началось самое интересное.

По соглашению «Лидс» обязан был выкупить форварда, если команда пробьётся в АПЛ к 30 июня 2022 года. Так сложилось, что сезон из-за коронавируса пришлось остановить в марте и доигрывать уже летом. В результате «Лидс» лишь 17 июля гарантировал себе выход в АПЛ – за два тура до конца.

Руководство клуба обнаружило, что футболист оказался не востребован тренером и, по сути, не нужен команде. «Лидс» отказался от своей обязанности выкупать Огустена после аренды. Клуб сослался на то, что пункт об обязательном выкупе имел силу к 30 июня 2020 года, а к этой дате выйти в АПЛ не удалось.

Жан-Кевин Огустен Фото: George Wood/Getty Images

«Лейпциг» посчитал, что «Лидс» повёл себя некорректно, и обратился в ФИФА. Там встали на сторону немецкой команды и летом 2021 года объявили, что английский клуб обязан выплатить € 21 млн за трансфер футболиста. Вскоре клубы договорились, что сумма будет чуть меньше – € 17,6 млн. Судя по всему, «Лейпциг» пошёл на небольшие уступки, чтобы быстрее получить компенсацию за футболиста.

На этом проблемы «Лидса» не закончились – претензии к клубу имел и футболист. Огустен летом-2020 остался без команды и все предсезонные тренировки был вынужден проводить самостоятельно. Лишь в октябре футболист присоединился к «Нанту» на правах свободного агента, хотя Transfermarkt оценивал его на тот момент в € 6 млн.

Огустен, как и «Лейпциг», обратился в ФИФА, но его запрос рассматривали значительно дольше. Лишь в апреле 2023 года решение было вынесено. «Лидс» обязали выплатить нападающему € 28 млн! То есть всю зарплату, которая полагалась игроку за пять лет контракта. Планировалось, что француз будет получать около € 90 тыс. в неделю. Сейчас Огустен выступает за «Базель», где уровень зарплат на порядок ниже.

«Лидс» дал понять, что подаст апелляцию на решение ФИФА, но оно уже ударило по спортивному директору клуба Виктору Орте. Сообщалось, что именно он, а не тренер Марсело Бьельса был инициатором перехода форварда. Да и в целом отношение к менеджеру сложилось противоречивое. Импульсивными могли казаться не только трансферы (хотя были и удачные), но и сам Орта. Достаточно вспомнить, как он лез в драку на трибуне после матча «Лидс» – «Брентфорд».

Виктор Орта Фото: Кадр из видео

Разговоры об уходе Орты из «Лидса» ходили давно. Правда, это больше связывали с положением клуба в турнирной таблице. Сейчас команда идёт на 17-м месте и лишь из-за разницы забитых/пропущенных мячей не находится в зоне вылета. На днях уволили испанского тренера Хави Грасию, которого привёл как раз его соотечественник Орта.

Как сообщает The Athletic, в понедельник спортивный директор и собственники клуба оказались на противоположных сторонах. Правление решило уволить Грасию и нанять Сэма Эллардайса – последнего человека, к которому, вероятно, мог бы обратиться Орта, как пишет английское издание. На фоне компенсации за Огустена и места в таблице спортивный директор теперь тоже покидает команду.

Кажется, это была одна из самых дорогих ошибок в истории английского футбола. А что Огустен? Жан-Кевин стал сильно богаче за 48 минут в «Лидсе» и вряд ли переживает: в «Нанте» он хотя бы играет – у него 5+1 в 22 встречах во всех турнирах.