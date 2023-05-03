ЦСКА вырвал у «Урала» Суперфинал Кубка России. Забить мог даже Акинфеев! Видео

ЦСКА победил «Урал» в финале Пути РПЛ Кубка России. После ничьей в Москве (1:1) армейцы выиграли в Екатеринбурге. Красно-синие сыграют в Суперфинале 11 июня в «Лужниках».

После более-менее равного дебюта игры, в котором соперники не увлекались высоким прессингом, ЦСКА забил быстрый гол на восьмой минуте. Опять с участием Облякова – короля весны 2023-го! Успех армейцам принёс угловой: Иван пробил, а Заболотный добил. Однако всю малину гостям испортил Мойзес, вернувшийся в основу после поездки в Бразилию, где у защитника родилась дочь. Если бы бразилец не дотронулся на линии ворот до летевшего в сетку мяча, команда Федотова повела бы в счёте. А так гол пришлось отменять из-за офсайда. Судьи на VAR возмутительно долго проверяли эпизод, хотя стоп-кадр на повторе всё прояснял. За время изучения момента футболисты могли бы заказать еду и напитки через популярное приложение и устроить короткий пикничок на газоне екатеринбургской арены.

ЦСКА не забил, но после этого завладел большим преимуществом. Уральцы опаздывали в эпизодах, не висели на ногах армейцев даже на своей половине поля. В эти минуты подумалось о том, что выступление на два фронта высосало всю энергию из команды Виктора Гончаренко, поэтому ни сил, ни эмоций «шмелям» не хватает. Армейцы превосходили «Урал» по движению, быстро возвращали себе мяч, как правило, после длинных передач не рисковавших под давлением хозяев. Акцент сделали на левый фланг. Там Мойзес, Медина, Мендес, Обляков и смещавшийся с позиции правого инсайда Кучаев крутили карусели атак ЦСКА. Связка Мойзес – Заболотный сработала ещё раз в середине первого тайма, когда нападающий едва не забил с передачи защитника. Как и в недавнем матче чемпионата России, Заболотный переигрывал один в один в штрафной отвечавшего за него Бегича.

Перед перерывом красно-синие чуть-чуть ослабили хватку, тем не менее в компенсированное время дожали уральцев. Гол «привёз» центрбек Эммерсон, потерявший мяч у своей штрафной под давлением сверхактивного Заболотного. Москвичи классно развернули атаку с одного края на другой, а Медина здорово приложился по мячу. Гол ЦСКА всё же пришёл слева.

Второй тайм начался с падения Влута в штрафной ЦСКА. Судья Сергей Иванов не назначил пенальти, однако после просмотра повтора поменял решение – показал на «точку». И это сильно удивило. Касание со стороны Дивеева, несомненно, было. Но всё же голландец свалился на землю не из-за попадания по ноге, а по собственной воле. При желании мог бы устоять. Если бы Влут быстрее сообразил, что нужно «нырять», вопросов бы не было. Так или иначе, Дивеев заслужил свою порцию критики – защитник сборной России продолжает совершать результативные ошибки в 2023 году. А Влут ещё и 11-метровый реализовал.

Ещё при счёте 0:1 Гончаренко требовалось что-то менять, а поменял Федотов – выпустил Чалова вместо Кучаева. И армейская замена сработала вскоре после того, как «Урал» отыгрался. Именно Фёдор вывел армейцев вперёд, пробив в касание. И в этом эпизоде очень грамотно сыграл Заболотный, который утянул за собой Эммерсона. Опорная зона у екатеринбуржцев оказалась оголена, как будто не заметили появления на поле Чалова. Соорудили же атаку слева Мендес с Обляковым. У Гончаренко наверняка будет много вопросов к оборонительной игре связки Ранджелович – Кулаков (капитана вытянул из его зоны Медина).

Естественно, в концовке «Урал» поднял линии максимально высоко, а ЦСКА сконцентрировался на обороне и ответных атаках. Иного сценария у последних минут игры и быть не могло при таком счёте. Влут продолжал искать пенальти – опять оказался на газоне, столкнувшись с Дивеевым! Но во втором случае голландец откровенно симулировал. Других голевых моментов уральцы не создали (если не брать эпизод, когда мяч после навеса Железнова приземлился на перекладину), даже с высоким Бегичем в роли центрфоварда – армейцы хорошо засушили игру.

ЦСКА нанёс в этом матче семь ударов, «Урал» – шесть (в створ – 3:2). Автором последнего стал… Акинфеев! Голкипер едва не забил один из самых смешных голов сезона, когда его коллега Помазун прибежал в штрафную красно-синих на стандарт.