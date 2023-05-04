У Кузяева — снова шанс поменять «Зенит» на Европу. Почему не вышло раньше и что изменилось

В начале года «Чемпионат» выдал инсайд – Далер Кузяев не планирует продлевать истекающий контракт с «Зенитом» и хочет поменять лигу. У некоторых точно всплыли флешбэки из прошлого – ведь летом 2020-го было то же самое. Кузяев заскучал в Петербурге, и запустились переговоры. Прошло пару месяцев, в соцсетях уже вирусились фото футболки «Локо» с его именем, но всё закончилось переподписанием с «Зенитом». А что будет в этот раз?

Почему Кузяев не уехал летом 2020-го? Основные версии

В головах многих эта история наверняка осталась как «агентская». Якобы Далера предлагали в европейские клубы разные представители, но, когда доходило до конкретных разговоров, все самоустранились. Плюс вроде бы сам Кузяев не очень хотел переходить в нестатусную команду и до последнего ждал хорошего предложения. Не дождался.

Есть разные версии. Кузяев подтверждал, что частично в срыве перехода виноваты агенты. Но называл это как одну из причин. При этом говорил, что был готов пойти на понижение зарплаты. По разным данным, переговоры велись с «Валенсией», «Алавесом», «Ренном», «Сампдорией», «Саутгемптоном» и «Бордо». В последний момент включился «Глазго», но предложил значительно меньше «Зенита».

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отец Кузяева связывал срыв с пандемией и маленьким количеством конкретных вариантов. «Вы же видите ситуацию в мире из-за пандемии. Начало чемпионата в России немножко не совпало с трансферным окном в Европе. Это забрало много времени. C «Валенсией» был конкретный разговор, но у них возникли проблемы в клубе – только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочёл Тиля из «Спартака». Предложения из средних клубов Европы? Ничего конкретного нам не предлагали. Мы бы перешли в команду из топ-5 европейских чемпионатов», – говорил он.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев говорил «Чемпионату», что проблема и в том, что сначала Кузяев категорически не собирался оставаться в «Зените», но со временем резко изменил позицию. Хотя именно через Васильева мог появиться вариант с «Ренном».

Вадим Васильев бывший вице-президент «Монако» «После выхода в группу Лиги чемпионов команда получила большой бюджет и позволила себе большие покупки: вратарь за 16 миллионов, нападающий – около 20 миллионов. Я могу понять «Ренн». Клубу намного понятнее покупки футболиста из топ-5 лиг Европы. Для них так меньше риска. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга».

В октябре Далер подписал новый трёхлетний контракт с «Зенитом». А до этого в соцсетях появилась фотография футболки «Локо» с именем игрока. Подписание контракта готовилось, но потом вмешались странные обстоятельства.

Какая ситуация с уходом сейчас? «Зенит» хочет сохранить игрока, большого интереса из Европы нет

По информации «Чемпионата», с начала года клуб провёл несколько встреч с отцом футболиста Адьямом Кузяевым и самим Далером. «Зенит» занял понятную позицию – они готовы предложить хороший контракт и по сроку, и по финансам. Сторона Кузяевых сообщила, что приоритет – Европа. Переходом теперь занимаются проверенные агенты, и авторизации не раздаются кому попало.

Сообщалось, что с клубами из топ-5 есть проблемы в переговорах. Не везде хотят видеть российского футболиста по политическим причинам, плюс встаёт вопрос экономической выгоды – Далеру уже 30 лет. Значит, продать его будет сложно.

При этом в «Фатих Карагюмрюк» из Турции сообщили, что рассмотрели бы возможность подписания контракта с Кузяевым как со свободным агентом. И даже готовы провести переговоры. За этот клуб играет Магомед Оздоев.

Второй вариант – «Ференцварош». По данным «СЭ», в приглашении Далера заинтересован лично главный тренер Станислав Черчесов.

Больше на данный момент публично ни один клуб не назывался.