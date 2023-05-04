Чемпионство «Наполи» опять отложено. «Лацио» победил вопреки решениям судьи

Чемпионство «Наполи» опять отложено. Команде Лучано Спаллетти нужно было, чтобы «Лацио» потерял очки в домашнем матче с «Сассуоло», однако этого не случилось.

Уже в дебюте матча «Лацио» с «Сассуоло» случился один из самых курьёзных моментов сезона Серии А. Хозяева забили быстрый гол на седьмой минуте: Маркос Антонио сделал проникающую передачу на Весино, а тот выкатил мяч Иммобиле на пустые ворота. Эпизод долго проверяли на офсайд, и, в конце концов, судьи на VAR дали сигнал главному арбитру Иррати – положения вне игры не было. Футболисты «Лацио» отпраздновали гол, диктор прокричал фамилию Иммобиле, а мяч отнесли на центр. Однако игра не возобновилась. Вскоре Иррати понёс мяч приблизительно в ту точку, откуда ассистировал Маркоса Антонио, – назначил свободный! Хозяева недоумевали, трибуны негодовали. Какой-то фол всё же нашли, на радость Неаполю.

Удивляет, как быстро Иммобиле вернулся в створ после аварии. Напомним, в середине апреля его автомобиль столкнулся с трамваем. В результате семь человек были отправлены в больницу, сам же Чиро получил травму позвоночника и сложный перелом ребра. Планировалось, что нападающий вернётся к тренировкам только в начале мая, однако он уже через неделю после аварии вышел на замену во встрече с «Торино», а в прошлый уикенд попал в основу на матч с «Интером». Пока Иммобиле играет с фиксатором на руке и страхуется при падениях, в единоборствах.

Тем не менее быстрый гол «Лацио» состоялся. Ещё через семь минут снова прошёл заброс за спины защитникам «Сассуоло» из глубины поля. Фелипе Андерсон в отличие партнёра избежал офсайда и забил. Хотя бразилец не очень хорошо принял мяч, он смог протолкнуть его в ворота. Вообще, контролируя игру в первом тайме и нанеся 10 ударов (у соперника было четыре и ноль в створ), команда Маурицио Сарри едва не ушла на перерыв при ничейном счёте. На 45-й минуте голкипера с русскими корнями Проведеля спасла от пропущенного мяча перекладина.

После перерыва «Сассуоло» был лучше. Гости прибавили в контроле мяча (почти на 15%), прессинговали хозяев. «Лацио» же стал откровенно играть на удержание счёта. Это не тот стиль, который любит Сарри, но близость Лиги чемпионов вынуждает изменять себе. Иммобиле больше не имел шансов забить – в середине второго тайма нападающего убрали с поля. Решение тренера разозлило Чиро даже сильнее, чем отмена гола. Присев на скамейку, он на эмоциях забыл о травме и несколько раз ударил перевязанной рукой по ограждению. Кроме того, что-то прокричал, кажется, в сторону Сарри.

На острие атаки у римлян стал играть Фелипе Андерсон, которого в отличие от Иммобиле всё же не назовёшь классическим центрфорвардом. В новом сочетании «Лацио» организовал контрвыпад, который мог завершиться назначением пенальти, а, значит, и вторым голом хозяев. Мяч попал в руку Тольяну. Очень спорный эпизод. Рука немецкого защитника была чуть-чуть отставлена, но, видимо, судья посчитал, что находилась в естественном положении. Иррати и его видеоассистенты опять рассердили болельщиков. На трибунах стоял такой свист, что его, наверное, даже в Неаполе услышали.

До 90-й минуты у «Лацио» во втором тайме не было ни одного попадания в створ и всего-то два удара! «Сассуоло» дважды пробил в створ и едва не спасся. Но в этот вечер золото «Наполи» отменил Габаррон: испанский защитник снял мяч перед своими воротами с ноги соперника и отпраздновал так, словно сам гол забил. А в компенсированное время, перехватив мяч в центре, римляне соорудили атаку три в одного и Башич забил с передачи Цаканьи.

Тяжелейшая победа пока ещё преследователя «Наполи».