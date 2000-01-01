Пять европейских клубов с наилучшей атакой
Собрали команды из топ-5 лиг, которые могут похвастаться сильнейшей атакой в сезоне-2022/2023.
5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 98 голов
«Красные дьяволы» уже не борются за титул ни в АПЛ, ни в еврокубках. Зато могут взять Кубок Англии, если выиграют у «Ман Сити» в финале. Лучший бомбардир «МЮ» в сезоне — Маркус Рашфорд, на его счету 29 мячей.
4. «ПСЖ» (Франция) — 107 голов
«ПСЖ», скорее всего, снова станет чемпионом Франции. Но победа в ЛЧ, главная цель, опять не достигнута. Трио Месси — Мбаппе — Неймар записало на свой счёт 73 гола (20, 35 и 18 соответственно) во всех турнирах.
3. «Реал» (Испания) — 118 голов
«Сливочные» де-факто проиграли «Барселоне» борьбу за титул в Примере, но всё ещё борются за ЛЧ. В этом сезоне снова прекрасны Карим Бензема и Винисиус Жуниор, у которых во всех турнирах 29 и 22 мяча соответственно.
2. «Бавария» (Германия) — 123 гола
А вот у мюнхенцев ситуация обратная: ЛЧ уже не будет, зато отличные шансы на титул в Бундеслиге. Сразу пять игроков забили не менее десяти голов: Шупо-Мотинг (17), Мусиала (15), Гнабри, Зане (оба — по 13) и Мане (12).
1. «Ман Сити» (Англия) — 136 голов
Наконец, «горожане» могут выиграть всё в этом сезоне. И едва ли не в первую очередь благодаря супербомбардиру из Норвегии. Эрлинг Холанд уже 51 раз отправил мяч в ворота соперников.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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