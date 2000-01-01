Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 98 голов

«Красные дьяволы» уже не борются за титул ни в АПЛ, ни в еврокубках. Зато могут взять Кубок Англии, если выиграют у «Ман Сити» в финале. Лучший бомбардир «МЮ» в сезоне — Маркус Рашфорд, на его счету 29 мячей.