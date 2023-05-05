ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Расклады в борьбе за место в тройке РПЛ

Через месяц завершится очередной розыгрыш Российской Премьер-Лиги. С чемпионом уже всё давно понятно (при всём уважении к соперникам «Зенита»), а вот за оставшиеся места в тройке развернулась серьёзная борьба. Между второй и четвёртой командами всего два очка, так что заруба за серебро и бронзу будет увлекательной. Прикинем расклады.

«Ростов»: второе место, 50 очков

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Ростова» в какой-то степени благоприятный календарь. До конца сезона жёлто-синие лишь раз сыграют за пределами Южного федерального округа. Правда, на бумаге это будет самый сложный матч — команду Карпина ждёт поездка в гости к ЦСКА. Три из пяти оставшихся соперников (ЦСКА, «Ахмат», «Краснодар») находятся в первой половине таблицы, и лишь один («Факел») — входит в число главных аутсайдеров. С этой точки зрения «Ростову» придётся нелегко.

6 мая: «Ростов» — «Факел»

14 мая: «Сочи» — «Ростов»

21 мая: «Краснодар» — «Ростов»

28 мая: «Ростов» — «Ахмат»

3 июня: ЦСКА — «Ростов».

Любопытно, что в первом круге команда Карпина не проиграла ни одному из указанных соперников: одолела «Краснодар» (3:2) и «Ахмат» (2:1), а с «Факелом» (1:1), «Сочи» (2:2) и ЦСКА (0:0) разделила очки. Особенно запомнились встречи с клубами из Краснодарского края — в обоих случаях ростовчане отыгрались с 0:2.

«Спартак»: третье место, 49 очков

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартаку», как и «Ростову», придётся провести три гостевых матча. Ближайший из них — в Санкт-Петербурге — ожидается самым сложным. Достаточно вспомнить, что «Спартак» не обыгрывал «Зенит» на выезде с 2012 года. При определённом раскладе этот матч может стать для лидера «золотым» — в этом случае он выйдет на поле ещё более мотивированным. В расписании у красно-белых есть ещё один тяжелейший матч — дерби с ЦСКА.

Остальные три соперника представляют нижнюю часть таблицы.

7 мая: «Зенит» — «Спартак»

13 мая: «Химки» — «Спартак»

21 мая: «Спартак» — ЦСКА

28 мая: «Спартак» — «Пари НН»

3 июня: «Крылья Советов» — «Спартак».

В первом круге «Спартак» проиграл только «Зениту» (1:2), а боевой матч с ЦСКА победителя не выявил — 2:2. Трёх других соперников красно-белые оставили без очков: разгромили «Химки» (5:0) и «Крылья» (5:2) и минимально обыграли «Пари НН» — 2:1.

ЦСКА: четвёртое место, 48 очков

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плюс календаря ЦСКА в том, что команда проведёт почти все матчи в Москве. Ей лишь раз придётся выехать за пределы столицы. Впрочем, с соперниками повезло куда меньше. «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Оренбург» входят в топ-8, а «Торпедо» уже дважды обыгрывало ЦСКА (один раз — в Кубке).

7 мая: ЦСКА — «Оренбург»

13 мая: ЦСКА — «Торпедо»

21 мая: «Спартак» — ЦСКА

27 мая: Краснодар — ЦСКА

3 июня: ЦСКА — «Ростов».

Из этой пятёрки в первом круге ЦСКА справился только с «Краснодаром» (4:1). Армейцы поделили очки с «Оренбургом» (2:2), «Спартаком» (2:2) и «Ростовом» (0:0), а также неожиданно уступили «Торпедо» (0:1). Если оценивать календарь через места соперников в таблице, то самое сложное расписание как раз у ЦСКА, а самое лёгкое — у «Спартака».

Что будет, если команды наберут одинаковое количество очков?

В таком случае необходимо обратиться к соответствующему пункту регламента. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

У «Ростова» уже есть преимущество перед «Спартаком» по личным встречам (4:2, 1:1), но с ЦСКА команда Карпина сыграла пока только раз — 0:0. Армейцы, в свою очередь, и со «Спартаком» встретились лишь однажды (2:2). Если три команды наберут одинаковое количество очков, придётся смотреть на очки в «личках». Пока здесь преимущество у «Ростова» — он набрал пять очков, а ЦСКА и «Спартак» — по два. Но всё может измениться по итогам оставшихся матчей. На всякий случай уточним, что у команд пока одинаковое количество побед (по 14), а разность мячей значительно лучше у московских клубов. У «Спартака» и ЦСКА по +23, у «Ростова» — +13.

Играют «Спартак» и «Ростов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что прогнозирует суперкомпьютер?

По мнению суперкомпьютера компании Five Thirty Eight, самые высокие шансы на второе место у ЦСКА. Вероятность этого составляет 37%. Показатели «Ростова» (33%) и «Спартака» (30%) немного скромнее. Третье место, согласно суперкомпьютеру, займёт «Ростов». Вероятность этого составляет 36%, у «Спартака» — 34%, у ЦСКА — 30%. У красно-белых самые высокие шансы на четвёртое место (34%). Вероятность того, что ЦСКА не попадёт в первую тройку, составляет 31%. У «Ростова» эта цифра ещё меньше — 29%.