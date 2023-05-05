Спаллетти не был чемпионом 11 лет. И мы прекрасно помним его последние титулы

Вот и всё. «Наполи» официально стал чемпионом Италии. Спустя 33 года. Причём сделал это безоговорочно. Пускай в последних двух турах команда потеряла очки, но в целом по дистанции «Наполи» точно был сильнейшей командой лиги.

И во многом это стало возможно именно благодаря тренеру Спаллетти. Много говорят о блистательных Хвиче и Осимхене, но важно и кто поставил команде комфортный для них футбол. Без выстроенной игры они вдвоём не смогли бы прийти к чемпионству. Да и в плане коллектива чувствовалось, насколько футболисты объединены общей идеей. Показательно, как игроки на скамейке не обижались на тренера, а радовались голам партнёров.

Спаллетти за свою карьеру возглавлял восемь разных итальянских команд. Помимо «Наполи», были и другие топ-клубы – «Рома» и «Интер». Однако до сегодняшнего дня этот тренер никогда не выигрывал родную лигу. И мы прекрасно помним, какие два чемпионства были в его карьере. Да и в принципе, после титулов с «Зенитом», золото с «Наполи» – первое.

Спаллетти: было Спаллетти: стало

Спаллетти вообще отметился в России. И не только титулами с «Зенитом». У Лучано запоминающееся чувство юмора. На пресс-конференциях он был раскован и мог шутить даже на отвлечённые темы. Например, когда его спросили про рождение дочери, он ответил: «Мы решили назвать её Матильдой. Вот только аист, который её принесет, уже довольно старый. Ведь мой последний ребёнок родился 16 лет назад».

Ну а фото с празднования чемпионства в 2009 году и вовсе легендарное. Вот как он объяснил желание раздеться после матча на «Петровском».

Лучано Спаллетти Чемпион России с «Зенитом» и Италии – с «Наполи» «Это была своеобразная игра. Мы заранее договорились, что если выиграем чемпионат, то разденемся всем тренерским штабом, как это делают болельщики. Договорились ещё в середине чемпионата, увидев, как болельщики раздеваются на трибунах. Мы хотели быть рядом с ними, так как они весь год делали всё, чтобы быть рядом с нами. И выполнили обещание. Меня постоянно спрашивают журналисты в Италии — там холодно? Сейчас они увидят эти фотографии, и больше не будут задавать вопросы».

А если говорить о футболе «Зенита» при Спаллетти, то о нём до сих пор хорошо отзываются. Недавно «Чемпионат» делал интервью с Фернанду Мейрой, который считает итальянца лучшим тренером в своей карьере. И это при том, что португалец работал в том числе с Жозе Моуринью! Вот отрывок из того интервью:

– Вы однажды сказали, что Спаллетти — лучший тренер в вашей карьере. В чём его сила?

– Очень силён в анализе игры и разборе видео – мы привыкли просматривать и свою игру. Невероятно хорошо считывает движения, чувствует соперника. А ещё у него есть своё представление об игре, которое мы все переняли. Всё, что делается на поле, подчинено идеям Спаллетти. Каждый нюанс – про расстояние между защитой и вратарём или про закрытый и открытый мяч у соперника.

– Что общего у «Зенита» Спаллетти и «Наполи» Спаллетти?

– Нацеленность на атаку. Так играл и «Зенит», так действует сейчас «Наполи». Причём не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Обе команды много забивают – в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь.

Так исторически сложилось, что в истории «Зенита» было два тренера из Италии. Оба добились титулов после отъезда из России, но сопереживать хотелось только одному из них. При всём уважении к Манчини его не назовёшь обаятельным, в отличие от Спаллетти.

Что ж, поздравляем, Мистер.