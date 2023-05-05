Спаллетти не был чемпионом 11 лет. И мы прекрасно помним его последние титулы

Вот и всё. «Наполи» официально стал чемпионом Италии. Спустя 33 года. Причём сделал это безоговорочно. Пускай в последних двух турах команда потеряла очки, но в целом по дистанции «Наполи» точно был сильнейшей командой лиги.
И во многом это стало возможно именно благодаря тренеру Спаллетти. Много говорят о блистательных Хвиче и Осимхене, но важно и кто поставил команде комфортный для них футбол. Без выстроенной игры они вдвоём не смогли бы прийти к чемпионству. Да и в плане коллектива чувствовалось, насколько футболисты объединены общей идеей. Показательно, как игроки на скамейке не обижались на тренера, а радовались голам партнёров.
Спаллетти за свою карьеру возглавлял восемь разных итальянских команд. Помимо «Наполи», были и другие топ-клубы – «Рома» и «Интер». Однако до сегодняшнего дня этот тренер никогда не выигрывал родную лигу. И мы прекрасно помним, какие два чемпионства были в его карьере. Да и в принципе, после титулов с «Зенитом», золото с «Наполи» – первое.
Спаллетти вообще отметился в России. И не только титулами с «Зенитом». У Лучано запоминающееся чувство юмора. На пресс-конференциях он был раскован и мог шутить даже на отвлечённые темы. Например, когда его спросили про рождение дочери, он ответил: «Мы решили назвать её Матильдой. Вот только аист, который её принесет, уже довольно старый. Ведь мой последний ребёнок родился 16 лет назад».
Ну а фото с празднования чемпионства в 2009 году и вовсе легендарное. Вот как он объяснил желание раздеться после матча на «Петровском».
«Это была своеобразная игра. Мы заранее договорились, что если выиграем чемпионат, то разденемся всем тренерским штабом, как это делают болельщики. Договорились ещё в середине чемпионата, увидев, как болельщики раздеваются на трибунах. Мы хотели быть рядом с ними, так как они весь год делали всё, чтобы быть рядом с нами. И выполнили обещание. Меня постоянно спрашивают журналисты в Италии — там холодно? Сейчас они увидят эти фотографии, и больше не будут задавать вопросы».
А если говорить о футболе «Зенита» при Спаллетти, то о нём до сих пор хорошо отзываются. Недавно «Чемпионат» делал интервью с Фернанду Мейрой, который считает итальянца лучшим тренером в своей карьере. И это при том, что португалец работал в том числе с Жозе Моуринью! Вот отрывок из того интервью:
– Вы однажды сказали, что Спаллетти — лучший тренер в вашей карьере. В чём его сила?
– Очень силён в анализе игры и разборе видео – мы привыкли просматривать и свою игру. Невероятно хорошо считывает движения, чувствует соперника. А ещё у него есть своё представление об игре, которое мы все переняли. Всё, что делается на поле, подчинено идеям Спаллетти. Каждый нюанс – про расстояние между защитой и вратарём или про закрытый и открытый мяч у соперника.
– Что общего у «Зенита» Спаллетти и «Наполи» Спаллетти?
– Нацеленность на атаку. Так играл и «Зенит», так действует сейчас «Наполи». Причём не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Обе команды много забивают – в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь.
Так исторически сложилось, что в истории «Зенита» было два тренера из Италии. Оба добились титулов после отъезда из России, но сопереживать хотелось только одному из них. При всём уважении к Манчини его не назовёшь обаятельным, в отличие от Спаллетти.
Что ж, поздравляем, Мистер.
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