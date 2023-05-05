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Трансферы футбола, лето-2023, Лионель Месси покидает «ПСЖ», куда он перейдёт, какие варианты, зарплата

Месси уходит из «ПСЖ». Главный трансферный сериал лета-2023 стартовал!
Олег Лысенко
Месси уходит из «ПСЖ»
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Осталось понять — куда?

💣 Сезон в Европе ещё не закончился, а самый громкий трансферный сериал лета-2023 уже запустился. В главной роли — обладатель семи «Золотых мячей» Лионель Месси. Два года жизни и выступлений в Париже не оправдали в полной мере ожиданий аргентинского гения, и он созрел для ещё одного перехода. Вероятно, последнего в своей блистательной карьере. После отлучки Лео в Саудовскую Аравию и последовавшего за ней отстранения от тренировок в клубе разрыв нападающего с «ПСЖ» представляется практически неизбежным. Так с чемпионом мира ещё никогда не обходились!

Куда дальше отправится легенда? Родная «Барселона» в любой момент готова принять Лео обратно. Шейхи из Саудовской Аравии обещают озолотить так, как ни одного футболиста в истории. Что выберет Месси и как поведёт себя «ПСЖ»? Запасаемся попкорном — будет увлекательно! 🍿

❓ Где встретит новый сезон Лионель Месси? Опрос
Live Олег Лысенко

❓ Где встретит новый сезон Лионель Месси? Опрос

А каким вам видится ближайшее будущее Лионеля Месси?

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