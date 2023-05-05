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Нейросеть Midjourney показала, как Лионель Месси может выглядеть в новых клубах: куда Месси уйдёт из «ПСЖ»

Где Лео Месси продолжить карьеру? Рейтинг самых перспективных клубов
Вячеслав Опахин
Где Лео Месси продолжить карьеру? Рейтинг
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Возвращение в «Барселону», «золотая» пенсия или «Ман Сити»? Выбираете вы, а нейросеть показывает, как Месси может выглядет в новых клубах.

Отношения Лионеля Месси и «ПСЖ» внезапно разладились. После долгожданного триумфа Аргентины и конкретно её капитана на чемпионате мира, конечно, были опасения, что Месси будет скучно в Лиге 1. Однако демотивировал Лео вылет из Лиги чемпионов. Недавно аргентинец самовольно уехал в Саудовскую Аравию, за что получил отстранение от матчей. Конфликт зашёл так далеко, что клуб и игрок сомневаются, надо ли продолжать сотрудничество и оформлять новый договор. Прежний заканчивается совсем скоро – 30 июня.

Мы собрали все варианты (даже парочку экзотических), которые есть у Месси, и предлагаем вам оценить перспективы Лео в предложенных клубах. С помощью нейросети Midjourney мы представили, каким может быть будущее Месси с футболками новых клубов.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему решили именно так!

Рейтинг: самые перспективные клубы для продолжения карьеры Лео Месси
Фото: Midjourney / «Чемпионат»
1 место

«Барселона»

Возвращение Лео домой – что может быть прекраснее этого сюжета? «Барселона» готова на всё, чтобы устроить эту сказку. Хави, если судить по инсайдам каталонской прессы, тоже давно обрабатывает Месси в личном общении. Бывший партнёр, а теперь тренер, акцентирует внимание, что атмосфера в клубе изменилась в лучшую сторону и это уже не та «Барса», из которой Лео выживали.

Плюсы: родной клуб, город и болельщики, которые тебя боготворят, тренер, понимающий твои сильные и слабые стороны.

Минусы: «Барселона» Хави только оформляется как команда и футбольный организм, а ради Месси придётся перестраивать то, что ещё и так работает с переменным успехом.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
2 место

«Интер Майами» или любой другой клуб МЛС

Владелец «Интера» Дэвид Бекхэм заманивает Месси уже несколько лет. Бэкс не стесняется самой прямолинейной лести: «Мой любимый игрок? Месси. Я люблю Лео по многим причинам. Он отличный отец, у него прекрасный характер. Но также я люблю его по той же причине, по которой его любят все. За его манеру игры. Он играет со страстью, со свободой. То, как он отыграл на чемпионате мира в Катаре вместе с Аргентиной и выиграл там кубок, было для него по-настоящему невероятным моментом». Иногда кажется, что Бекхэм создал «Интер» только ради того, чтобы однажды его футболку надел Лео.

Впрочем, в МЛС есть ещё несколько клубов, готовых к пришествию Месси. Главный вопрос пока – потолок зарплаты, который придётся обходить хоть «Интеру», хоть «ЛА Гэлакси». И, по слухам, все клубы МЛС готовы поделить ограничение, чтобы Лео вписался.

Плюсы: статус гения, миллиардера, плейбоя, филантропа и просто бога футбола.

Минусы: заслуженная, очень хорошо оплачиваемая, но всё-таки пенсия.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
3 место

«Аль-Хиляль» или любой клуб Саудовской Аравии

Вариант с Саудовской Аравией обсуждается очень много. Больше – только возвращение в «Барсу». Саудовцы готовы озолотить Лионеля – точных цифр в авторитетных источниках ещё не было, но все СМИ сходятся в одном – там Месси сделают самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Плюсы: возможно, мы вновь увидим легендарное противостояние Месси и Роналду. Такое не надоест никогда. А если Месси перейдёт в «Аль-Наср», то посмотрим на двух легендарнейших игроков современности вместе. Ну а с уровнем сопротивления в местном чемпионате нас точно ждут красивые нарезки с финтами и голами Лионеля.

Минусы: великая эпоха Месси в Европе закончится. Мы больше не посмотрим на него в ЛЧ, такое разве можно себе представить? Легендарных матчей в главном европейском турнире точно станет меньше. А ещё мы потеряем такой сюжет, как возвращение Лео на «Камп Ноу» – такую сказку тоже не хотелось бы потерять.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
4 место

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола обладает, кажется, самым эффективным нападающим в мире, но по-прежнему считает, что самый совершенный – Месси. «Манчестер Сити» может обойтись и без аргентинского гения, но и Гвардиола будет рад воссоединению, да и «Сити» получит солидный прирост аудитории. В схеме 3-4-2-1 место для Лео может освободить Бернарду Силва, который как раз давно хочет уйти.

Плюсы: любимый тренер, знакомый стиль, высокие шансы добавить в личный музей медаль чемпиона Англии.

Минусы: риск оказаться причиной, из-за чего отлаженная система «Сити» сломается.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
5 место

«Ньюэллс Олд Бойз» или любой клуб Южной Америки

Месси несколько раз обтекаемо говорил, что может завершить карьеру в Аргентине и конкретно в «Ньюэллс Олд Бойз». В школе этого клуба Лео занимался футболом шесть лет, пока не уехал в академию «Барселоны». И в «НОБ» мечтают, чтобы Месси всё-таки сыграл в красно-чёрной футболке. Впрочем, об этом грезят в любом аргентинском клубе. И финал карьеры получился бы очень кинематографичный.

Плюсы: великолепное завершение карьеры на родине.

Минусы: чрезмерное внимание публики, Аргентина просто сойдёт с ума и будет находиться в этом состоянии, куда бы Месси ни приехал.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
6 место

«Ньюкасл Юнайтед»

Когда Роналду уходил в «Аль-Наср», английские медиа обсуждали, что ради Лиги чемпионов Криштиану может вернуться в Англию – в «Ньюкасл». Договориться с саудовскими владельцами «сорок» будет легко. «Ньюкасл» в ЛЧ, судя по всему, выйдет, так почему бы под такой успех не заманить в клуб не Роналду, а Месси? Под такой переход клуб поменяется как угодно: и тренера подходящего поставят, и состав раскачают.

Плюсы: все возможности, которые предоставит Саудовская Аравия, и при этом играть в солидном чемпионате.

Минусы: «Ньюкасл» пока далёк от статуса топ-клуба, а конкуренция в Англии слишком высока – легко оказаться в статусе середняка.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
7 место

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выздоравливает, а в ближайшее время должно произойти ещё одно важнейшее событие – новый владелец. Пока болельщики «МЮ» надеются на полную продажу – миллиардеру Джиму Рэтклиффу или катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани. И от нового владельца ждут больших трансферов. А что может быть больше, чем переход Месси? После скандального ухода Криштиану Роналду это мог быть ещё и мощный символический пиар-ход.

При нынешнем составе закреплённых позиций в атаке две: Маркус Рашфорд (слева) и Бруну Фернандеш. Эрик тен Хаг и так занят поиском фактурного нападающего, но почему бы не взять вместо Гарри Кейна аргентинского гения? Да, придётся перестраивать систему, но «МЮ» пока в принципе далёк от совершенства, а тен Хаг – мастер решать сложные ребусы. Причём зимой Эрик изящно одновременно респектнул Месси и будто бы уколол Роналду: «Есть только один Месси, мы видели это на чемпионате мира. Все остальные должны работать и быть частью команды».

Плюсы: возможность стать символом перерождения «Манчестер Юнайтед».

Минусы: всё ещё слишком сырой проект и отсутствие ясности с новым владельцем.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
8 место

«Челси»

Да, у «Челси» по-прежнему нет главного тренера и примерно 500 футболистов на контрактах, но амбиции владельца Тодда Боули не угасли. «Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу», – заявил американец. Боули очень хочет подписать в «Челси» звезду мирового масштаба. Прошлым летом клуб присматривался к Криштиану Роналду, но сейчас это слишком токсичный вариант. А с этим у «Челси» всё в порядке. Так что остаётся лишь «инопланетянин» с соседней планеты.

Плюсы: «Челси» настолько плох, что можно весь состав раскрошить как раз под Месси и выстраивать игру вокруг него. Энцо Фернандес в команде уже есть. А появление такой фигуры точно позитивно сыграет на мотивации и настрое.

Минусы: «Челси» настолько плох, что туда просто опасно соваться.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
9 место

«Бавария»

Вариант неожиданный, «Бавария» и Месси не были замечены в чувствах друг к другу, в далёком 2013 году тогда президент клуба Ули Хеннесс отбивался от журналистов: «Месси не является и никогда не был трансферной целью «Баварии». Цена в € 250 млн? Наш клуб никогда не заплатит столько за футболиста». Сейчас € 250 млн и не потребуется, хотя весь контракт Месси может обойтись дорого. Однако «Бавария» может привлечь Лео историей, статусом и ролью. После ухода Роберта Левандовского лидера в атаке так и не появилось. Садио Мане, видимо, уйдёт летом, Томас Мюллер один тянуть не способен, а на Эрика Максима Шупо-Мотинга топ-клубу надеяться как-то несолидно.

Плюсы: шанс стать хедлайнером обновлённой «Баварии».

Минусы: вряд ли Месси подходит под стиль Томаса Тухеля.

Фото: Midjourney / «Чемпионат»
10 место

«ПСЖ»

В этот вариант после всех скандалов верится не особо. Но почему нет? Месси может доказать, что с «ПСЖ» всё-таки реально взять ЛЧ. Парижане всё-таки звали Лео именно под эту задачу и тоже серьёзно вложились в футболиста.

Да и это шанс для Лео показать, как из любых конфликтов выйти красиво. А не в Саудовскую Аравию.

Плюсы: европейский удобный чемпионат, Лига чемпионов, сильные партнёры.

Минусы: сложности с фанатами, которые в грубой форме уже требуют ухода аргентинца, да и «ПСЖ» после очередного фиаско в ЛЧ собирается выстраивать какую-то новую концепцию. Воспринимать решение остаться как шаг вперёд будет сложно.

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