Где Лео Месси продолжить карьеру? Рейтинг самых перспективных клубов

Возвращение в «Барселону», «золотая» пенсия или «Ман Сити»? Выбираете вы, а нейросеть показывает, как Месси может выглядет в новых клубах.

Отношения Лионеля Месси и «ПСЖ» внезапно разладились. После долгожданного триумфа Аргентины и конкретно её капитана на чемпионате мира, конечно, были опасения, что Месси будет скучно в Лиге 1. Однако демотивировал Лео вылет из Лиги чемпионов. Недавно аргентинец самовольно уехал в Саудовскую Аравию, за что получил отстранение от матчей. Конфликт зашёл так далеко, что клуб и игрок сомневаются, надо ли продолжать сотрудничество и оформлять новый договор. Прежний заканчивается совсем скоро – 30 июня.

Мы собрали все варианты (даже парочку экзотических), которые есть у Месси, и предлагаем вам оценить перспективы Лео в предложенных клубах. С помощью нейросети Midjourney мы представили, каким может быть будущее Месси с футболками новых клубов.

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