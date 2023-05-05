«Квара и Осимхен — манифест нового Неаполя». Италия в восторге от «Наполи»

Неаполь празднует. Италия празднует – «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом. Такие события всегда приятны, потому что смотреть на людей, которые плачут от долгожданного и сбывшегося, невероятно: это правда, что иногда счастье других людей может быть и вашим.

Итальянские газеты сегодня поют оды «Наполи» и его героям, подарившим тысячам болельщиков эмоции, которые им не забыть до конца жизни.

Все итальянские медиа пишут только об одном!

Свежая итальянская пресса – по следам «самой волшебной ночи».

📰 La Gazzetta dello Sport

«Победила самая красивая команда, самая сильная, та, которая больше всех забила, та, которая лучше всех оборонялась. Никто никогда не завоёвывал скудетто с такой кажущейся простотой. Этот чемпионат не был диалогом – он был одним длинным и зрелищным монологом одной команды.

Лёгкость, несомненно, была фундаментальным элементом идеального чемпионства Лучано Спаллетти. У него есть навыки, которые привели его на скамейки больших и, следовательно, сложных клубов, но он создал свои шедевры в каждом месте, показывая одержимость своей работой. В послереволюционном «Наполи» он смог с лёгкостью собрать части своего непобедимого механизма. Начиная с Осимхена – грозного, неуловимого и непредсказуемого нападающего, – продолжая Кварацхелией, игроком с немалыми задатками, которого Спаллетти дорабатывал до тех пор, пока он не стал главным героем европейского уровня. А дальше Лоботка, Ангисса, Ким, Политано и Мерет, которых прошлогодняя критика ни на секунду не затронула. Нет игрока, который не прибавил при Спаллетти. Он собрал идеальный механизм».

Итальянские СМИ — о чемпионстве «Наполи»

📰 Corriere della Sera

«Спустя десятилетия это первый экономически устойчивый чемпионат Италии во всё более свирепом и несправедливом футболе, который искажает балансы и стоит на грани банкротства. Президент Аурелио Де Лаурентис планировал, организовывал, упорствовал. Проницательный, иногда циничный и безжалостный, но честный и успешный. Он смог медленно обосноваться в городе, который процветает на азарте и безумии: начиная с Серии С в 2004 году и заканчивая созданием команды, которая в этом году на протяжении долгих отрезков сезона казалась откровенно идеальной.

Это было нелегко.

Это не было понято.

Это не всем нравилось.

Тем временем с «Дачия Арены» приходят новости: танцующие в раздевалках игроки, откупоривающие шампанское, Спаллетти, облитый водой и наконец улыбающийся. Он тот, у кого — в 64 года и с более чем 550 матчами в карьере — всегда есть эта горькая ухмылка, этот взгляд, похожий на взгляд человека в вечной борьбе, раздираемого электрическими ударами сложного характера, и тактическое обаяние настоящего футбольного мастера.

И все прыгают, и берутся за руки. И где-то в баре все поют: «Однажды вдруг/ Я влюбился в тебя…»

Здорово быть здесь сегодня вечером».

Итальянские СМИ — о чемпионстве «Наполи»

📰 Corriere dello Sport

«Сегодня хорошо быть неаполитанцем (даже для таких, как я, кто им не является). Потому что это день искупления – не в социальном плане или ещё каком-то, а исключительно в спортивном. Есть что-то аномальное и земное в третьем чемпионстве, пожалуй, самом долгожданном и важном в истории клуба, ещё и потому, что оно было получено без марсианского гения Диего Марадоны.

Номер 3 – это не скудетто большого Неаполя, это результат попытки (успешной, очень успешной) сокращения затрат, эмоционального прощания с прошлым, но и желания оставаться конкурентоспособными, проходя через трудности. Это результат очень хорошо выполненной работы: компетентности, опыта, стремления. И риска.

Квара и Осимхен представляют манифест этой команды, которая летом сделала смелый выбор, отказавшись от Кулибали и Инсинье, Мертенса и Фабиана Руиса. Потолок зарплат, погашение долгов. Политический и культурный поворот во имя компетентности. 14 голов и 16 передач: мальчик из Тбилиси доказывает, что футбол может дарить эмоции и трофеи, даже не вызывая финансовой нестабильности».

Итальянские СМИ — о чемпионстве «Наполи»

🖥 Tuttosport

«Это скудетто тяжелее, красивее и важнее двух других в истории Неаполя. Это скудетто Неаполя и «Наполи», клуба и города, необыкновенной команды и её людей. Можно было бы свято добавить, что марадонизм — это религия Неаполя. Но этот триумф выводит клуб и город за пределы мифа о Диего, освещая команду как серьёзный и устойчивый проект её президента, работу тренера и его игроков.

Марадона написал неповторимую сказку: гиперболическое повествование, сосредоточенное на супергерое, было построено на двух чемпионатах 30-летней давности, которые в конечном итоге разрушили всё и поглотили светский и фундаменталистский культ. Этот «Наполи» — эссе о том, как построить команду-победительницу, будущее, состоящее из непопулярных, но осознанно смелых решений. Чего только стоит трансфер Хвичи Кварацхелии – настоящего самородка. И уроки футбола Спаллетти, которые он раздавал половине Европы в этом сезоне. Всё это заслуга президента Аурелио Де Лаурентиса и руководства, которое выбрало спортивного директора, который обосновал философию, и тренера, который стал чемпионом».