Лэмпард кошмарно начал в «Челси». Но в топ-лигах бывали старты и похуже

После назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» синие просто повалились. Если с Поттером лондонцы кое-как набирали очки в АПЛ и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, то теперь проигрывают всем подряд. Под руководством Лэмпарда «Челси» уступил шесть матчей из шести с общим счётом 2:12, вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» 0:4 по сумме двух встреч, и опустился на 12-е место в таблице чемпионата Англии.

Но в топ-лигах бывали старты и похуже. Вспоминаем, кто ещё начинал с шести (и более) поражений.

АПЛ

Первым в Англии проиграл стартовые шесть матчей Джордж Грэм. В 1996 году «Лидс» под его руководством уступил «Ковентри» (1:2), «Ньюкаслу» (0:1), «Лестеру» (0:1), «Астон Вилле» (0:2), «Арсеналу» (0:3) и ещё раз «Астон Вилле» (1:2), но уже в Кубке футбольной лиги. Но затем Грэму удалось выровнять положение благодаря победам над «Сандерлендом» (3:0), «Саутгемптоном» (2:0) и «Челси» (2:0). Тренер принял команду на восьмом месте, после четырёх поражений опустил на 15-е, но сезон закончил на 11-м. В следующем году «Лидс» Грэма занял пятое место и вышел в Кубок УЕФА.

Хуже всех в Англии стартовал Мик Маккарти в 2003 году с «Сандерлендом». Он принял команду перед 30-м туром АПЛ и с задачей удержать её в лиге. На тот момент «Сандерленд» занимал последнее место с 19 очками, и его отставание от «Болтона» составляло всего семь баллов. Но Маккарти провалился с треском – проиграл все девять матчей до конца сезона с общим счётом 2:19.

Несмотря на удручающие результаты, Мик не был уволен и два сезона провёл с клубом в Чемпионшипе, где первую победу одержал только в 3-м туре. Таким образом, тренер проиграл первые 11 матчей. Как его не уволили? В сезоне-2005/2006 Маккарти вернул «Сандерленд» в АПЛ, но покинул команду после 28-го тура. Он проиграл 22 матча из 28.

Мик Маккарти в «Сандерленде» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В нынешнем сезоне «отличился» главный тренер «Борнмута» Гари О’Нил. Он проиграл первые шесть матчей – «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке футбольной лиги, «Челси» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Брентфорду» (0:2) в чемпионате Англии, «Бёрнли» (2:4) в Кубке Англии, но сохранил рабочее место. Сейчас «Борнмут» идёт на 13-й строчке.

Ла Лига

Испанских руководителей никогда не отличало долготерпение. Первым, кто проиграл первые шесть матчей, был Рикардо Самора. Это случилось в 1949 году. Его «Малага» уступила «Валенсии» (1:2), «Атлетико» (2:3), «Атлетику» (2:3), «Реалу» (1:3), «Барселоне» (0:4) и «Валенсии» (0:4). Самора проработал в клубе два года, после чего меньше месяца возглавлял сборную Испании, а затем «Сельту» и «Эспаньол».

Франсиско Руфете проработал исполняющим обязанности главного тренера «Эспаньола» в 2020 году всего месяц. За это время он провалил концовку сезона, проиграв шесть матчей из семи. «Эспаньол» потерял очки с «Реалом» (0:1), «Реалом Сосьедад» (1:2), «Леганесом» (0:1), «Барселоной» (0:1), «Эйбаром» (0:2) и «Валенсией» (0:1). Таким образом, каталонский клуб как был на 20-м месте, так там и остался.

Франсиско Руфете в «Эспаньоле» Фото: David Ramos/Getty Images

Летом 2021 года Мигель Мичел принял «Хетафе», но его хватило всего на восемь матчей. Он проиграл первые семь игр Примеры с общим счётом 2:12, а в восьмой встрече сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). После увольнения испанец нашёл работу только через год – семь с половиной месяцев тренировал «Олимпиакос».

Серия А

В сезоне-1993/1994 Рино Маркези стартовал в «Лечче» с шести поражений. Он проиграл «Роме» (0:2), «Торино» (0:3), «Интеру» (1:3), «Реджане» (0:1), «Лацио» (1:2) и «Кальяри» (1:2). Благодаря двум ничьим Маркези сохранил пост тренера, но из-за проваленной концовки покинул клуб. За 23 матча он выиграл только дважды и уступил 18 раз. «Лечче» стал последним клубом в карьере итальянского тренера.

Хуже всех в Италии начал работу Аделио Моро. В 1995 году его «Брешия» проиграла семь матчей в конце сезона Серии А с общим счётом 4:15. Кроме того, клуб Моро уступил в первой игре нового сезона – вылетел из Кубка Италии, проиграв «Фьоренцуоле» (1:2). Аделио проработал в клубе чуть меньше года, после чего возглавил «Реджану».

В этом сезоне ужасный старт был у экс-игрока «Спартака» Сальваторе Боккетти. В октябре 2022 года он возглавил «Верону», которой руководил шесть матчей. За это время его клуб проиграл «Милану», «Сассуоло», «Роме», «Монце», «Ювентусу» и «Специи» с разницей голов 4:12. «Верона» скатилась с 18-го места на 20-е, но Боккетти остался в клубе – 3 декабря он вернулся на должность ассистента в тренерском штабе Марко Цаффарони.

Сальваторе Боккетти в «Вероне» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Бундеслига

Хайнц-Людвиг Шмидт, Янош Бедл, Ханс Тильковски, Райнхард Зафтиг, Клаус-Петер Немет, Мирко Сломка — всех их объединяют катастрофические результаты на старте работы в новом клубе.

Хайнц-Людвиг Шмидт («Тасмания», сезон-1965/1966): проиграл шесть матчей с общим счётом 2:19, затем выправил ситуацию, но после сезона покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов – всего одна победа в 24 играх.

Янош Бедл («Вупперталер», сезон-1974/1975): проиграл шесть матчей с общим счётом 2:16, каким-то чудом продержался до конца сезона, так как набрал всего девять очков в 24 встречах (одна победа и шесть ничьих).

Ханс Тильковски («Саарбрюккен», сезон-1977/1978): проиграл шесть матчей с общим счётом 6:15, доработал до конца сезона, выиграл 3 игры из 14.

Райнхард Зафтиг («Ганновер», сезон-1988/1989): проиграл шесть матчей с общим счётом 4:17, выиграл 1 игру из 12 и был уволен в конце сезона.

Клаус-Петер Немет («Санкт-Паули», сезон-1996/1997): проработал всего два месяца, проиграл шесть матчей с общим счётом 1:18.

Мирко Сломка («Ганновер», сезон-2009/2010): начал карьеру в клубе с шести поражений с общим счётом 5:16, но затем выправил положение и работал в «Ганновере» четыре года.

Лига 1

Во Франции было всего два случая, когда тренеры проигрывали шесть и более стартовых матчей. Впервые это случилось с Робером Нузаре. В 1988 году его «Кан» проиграл в Лиге 1 «Канну» (0:2), «Нанту» (2:3), «Метцу» (0:1), «Монако» (0:3), «Монпелье» (0:1) и «ПСЖ» (0:3). Несмотря на шесть поражений с общим счётом 2:13, Нузаре остался тренером и был уволен только в начале следующего сезона.

В 2013 году Корентен Мартенс исполнял обязанности главного тренера «Бреста». С ним клуб проиграл восемь матчей в конце сезона с общим счётом 3:18 и опустился с 18-го на 19-е место.