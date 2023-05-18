Год назад на всех давали вдвое меньше, чем сейчас – победителю.

ЦСКА может заработать 300+ млн в Кубке. А сколько получат остальные?

С изменением формата Кубка России вырос и призовой фонд турнира. Теперь он только в Пути РПЛ составляет 1,513 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Год назад участники разделили между собой 152 млн рублей.

Делить эту огромную сумму будут так:

60% (908 млн) – по итогам группового этапа, из них 451,2 млн рублей базовых выплат (фиксированных, за участие) и 456,8 млн рублей – за результат;

30% – в плей-офф (20% по «верхней сетке», 10% – по «нижней»);

10% выделено на Суперфинал.

Сейчас всё подсчитаем.

Групповой этап

Фиксированная выплата за участие – 28,2 млн рублей, каждая победа – ещё по 9,5 млн сверху. За ничью в основное время и поражение – ничего. Получается, что максимум, сколько команда может заработать на групповом этапе, – 85,2 млн рублей.

Выплаты клубам РПЛ за групповой этап

Клуб Количество побед Выплаты, млн рублей «Зенит» 4 66,2 «Ростов» 3 56,7 «Спартак» 4 66,2 ЦСКА 4 66,2 «Ахмат» 3 56,7 «Краснодар» 4 66,2 «Динамо» 3 56,7 «Оренбург» 3 56,7 «Сочи» 1 37,7 «Локомотив» 4 66,2 «Урал» 5 75,7 «Крылья Советов» 4 66,2 «Пари НН» 4 66,2 «Факел» 0 28,2 «Химки» 0 28,2 «Торпедо» 2 47,2

Получается, что за групповой этап больше всех заработал «Урал» (пять побед), меньше всех – «Факел» и «Химки», которые ни разу не выиграли и довольствовались только фиксированной выплатой.

Что касается клубов низших лиг, которые попадают в плей-офф Пути регионов, то там выплаты распределяются следующим образом:

выход во второй и третий раунды – 400 тысяч рублей;

с выхода в четвёртый раунд и вплоть до попадания в 1/4 финала плей-офф Пути регионов – 2 млн рублей.

Получается, что медиафутбольные команды 2DROTS и «Амкал» заработали 400 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. А вот так распределились выплаты тех клубов, которые вышли в плей-офф Пути регионов:

«Акрон» – 6 млн рублей;

«Волга» Ульяновск – 6 млн рублей;

«Уфа» – 6 млн рублей;

«Звезда» Спб – 8,4 млн рублей.

Плей-офф

В плей-офф выплаты также делятся на две части: сумма за участие в матче (фикс) и бонус за проход в следующий раунд. Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:

два лучших клуба из каждой группы попадают в «верхнюю сетку» плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;

те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;

победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;

победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;

в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.

В верхней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 5,4 млн рублей за одну игру. За выход в полуфинал выплачивают 12,65 млн рублей, за финал – 25,3 млн рублей, за Суперфинал – 50,6 млн рублей.

Выплаты за 1/4 финала Пути РПЛ

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Ростов» нет 10,8 «Урал» да 23,45 «Локомотив» нет 10,8 «Крылья Советов» да 23,45 «Спартак» да 23,45 «Динамо» нет 10,8 ЦСКА да 23,45 «Краснодар» нет 10,8

Выплаты за 1/2 Пути РПЛ

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Урал» да 36,1 «Крылья Советов» нет 10,8 «Спартак» нет 10,8 ЦСКА да 36,1

Выплаты за финал

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей ЦСКА да 64,1 «Урал» нет 10,8

В нижней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 2,7 млн рублей за одну игру на каждой стадии, а за проход в следующий раунд (1/4 финала, первый этап ➡️ 1/4 финала, второй этап ➡️ 1/2 финала, первый этап и т. д.) – 5,38 млн рублей.

Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Первый этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Зенит» да 8,08 «Волга» Ульяновск нет 2,7 «Торпедо» нет 2,7 «Акрон» да 8,08 «Уфа» нет 2,7 «Ахмат» да 8,08 «Звезда» Спб нет 2,7 «Пари НН» да 8,08

Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Второй этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Зенит» нет 2,7 «Акрон» да 8,08 «Ахмат» нет 2,7 «Пари НН» нет 2,7 «Локомотив» нет 2,7 «Краснодар» да 8,08 «Ростов» да 8,08 «Динамо» да 8,08

Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Первый этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Акрон» да 8,08 «Динамо» нет 2,7 «Ростов» нет 2,7 «Краснодар» да 8,08

Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Второй этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Акрон» да 8,08 «Спартак» нет 2,7 «Краснодар» да 8,08 «Крылья Советов» нет 2,7

Выплаты за финал Пути регионов. Первый этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Краснодар» да 8,08 «Акрон» нет 2,7

Выплаты за финал Пути регионов. Второй этап

Клуб Выход в следующую стадию Выплаты, млн рублей «Краснодар» да 8,08 «Урал» нет 2,7

А теперь всё суммируем. «Акрон» заработал больше «Факела», «Химок» и «Сочи». «Зенит» получит столько же, сколько «Пари НН». Поровну в турнире заработали «Спартак» и «Крылья Советов».

Общие выплаты клубов без учёта Суперфинала

Клуб Выплаты, млн рублей «Волга» Ульяновск 8,7 «Уфа» 8,7 «Звезда» Спб 11,1 «Факел» 28,2 «Химки» 28,2 «Сочи» 37,7 «Акрон» 41,02 «Торпедо» 49,9 «Оренбург» 56,7 «Ахмат» 67,48 «Зенит» 76,98 «Пари НН» 76,98 «Динамо» 78,28 «Ростов» 78,28 «Локомотив» 79,7 «Крылья Советов» 103,15 «Спартак» 103,15 «Краснодар» 117,4 «Урал» 148,75 ЦСКА 189,85

Суперфинал

Оба участника матча гарантированно получают 37,8 млн рублей, победитель – ещё 75,4 млн рублей. Но это ещё не всё: между клубами распределяются доходы от билетной выручки. Сумма выплат составит 60% от конечного финансового результата (выручка от проведения матча минус расходы на его организацию и проведение) и будет распределена между победителем и финалистом в соотношении 3:1. Это колоссальная разница с тем, что получили финалисты год назад: победителю выплатили 40 млн рублей, проигравшему – 10 млн.

Получается, что ЦСКА гарантированно получит 227,65 млн рублей, «Краснодар» – 155,2 млн.

Без учёта доходов от билетной программы призовые победителя Суперфинала могут достигнуть: