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Призовые Кубка России сезона-2022/2023: сколько денег заработают клубы за участие — ЦСКА, «Урал», «Спартак», «Зенит»

ЦСКА может заработать 300+ млн в Кубке. А сколько получат остальные?
Полина Куимова
ЦСКА может заработать 300+ млн в Кубке
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Год назад на всех давали вдвое меньше, чем сейчас – победителю.

С изменением формата Кубка России вырос и призовой фонд турнира. Теперь он только в Пути РПЛ составляет 1,513 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Год назад участники разделили между собой 152 млн рублей.

Делить эту огромную сумму будут так:

  • 60% (908 млн) – по итогам группового этапа, из них 451,2 млн рублей базовых выплат (фиксированных, за участие) и 456,8 млн рублей – за результат;
  • 30% – в плей-офф (20% по «верхней сетке», 10% – по «нижней»);
  • 10% выделено на Суперфинал.

Сейчас всё подсчитаем.

Групповой этап

Фиксированная выплата за участие – 28,2 млн рублей, каждая победа – ещё по 9,5 млн сверху. За ничью в основное время и поражение – ничего. Получается, что максимум, сколько команда может заработать на групповом этапе, – 85,2 млн рублей.

Выплаты клубам РПЛ за групповой этап

КлубКоличество победВыплаты, млн рублей
«Зенит»466,2
«Ростов»356,7
«Спартак»466,2
ЦСКА466,2
«Ахмат»356,7
«Краснодар»466,2
«Динамо»356,7
«Оренбург»356,7
«Сочи»137,7
«Локомотив»466,2
«Урал»575,7
«Крылья Советов»466,2
«Пари НН»466,2
«Факел»028,2
«Химки»028,2
«Торпедо»247,2

Получается, что за групповой этап больше всех заработал «Урал» (пять побед), меньше всех – «Факел» и «Химки», которые ни разу не выиграли и довольствовались только фиксированной выплатой.

Что касается клубов низших лиг, которые попадают в плей-офф Пути регионов, то там выплаты распределяются следующим образом:

  • выход во второй и третий раунды – 400 тысяч рублей;
  • с выхода в четвёртый раунд и вплоть до попадания в 1/4 финала плей-офф Пути регионов – 2 млн рублей.

Получается, что медиафутбольные команды 2DROTS и «Амкал» заработали 400 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. А вот так распределились выплаты тех клубов, которые вышли в плей-офф Пути регионов:

  • «Акрон» – 6 млн рублей;
  • «Волга» Ульяновск – 6 млн рублей;
  • «Уфа» – 6 млн рублей;
  • «Звезда» Спб – 8,4 млн рублей.

Плей-офф

В плей-офф выплаты также делятся на две части: сумма за участие в матче (фикс) и бонус за проход в следующий раунд. Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:

  • два лучших клуба из каждой группы попадают в «верхнюю сетку» плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;
  • те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;
  • победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;
  • победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;
  • в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.

В верхней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 5,4 млн рублей за одну игру. За выход в полуфинал выплачивают 12,65 млн рублей, за финал – 25,3 млн рублей, за Суперфинал – 50,6 млн рублей.

Выплаты за 1/4 финала Пути РПЛ

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Ростов»нет10,8
«Урал»да23,45
«Локомотив»нет10,8
«Крылья Советов»да23,45
«Спартак»да23,45
«Динамо»нет10,8
ЦСКАда23,45
«Краснодар»нет10,8

Выплаты за 1/2 Пути РПЛ

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Урал»да36,1
«Крылья Советов»нет10,8
«Спартак»нет10,8
ЦСКАда36,1

Выплаты за финал

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
ЦСКАда64,1
«Урал»нет10,8

В нижней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 2,7 млн рублей за одну игру на каждой стадии, а за проход в следующий раунд (1/4 финала, первый этап ➡️ 1/4 финала, второй этап ➡️ 1/2 финала, первый этап и т. д.) – 5,38 млн рублей.

Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Первый этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Зенит»да8,08
«Волга» Ульяновскнет2,7
«Торпедо»нет2,7
«Акрон»да8,08
«Уфа»нет2,7
«Ахмат»да8,08
«Звезда» Спбнет2,7
«Пари НН»да8,08

Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Второй этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Зенит»нет2,7
«Акрон»да8,08
«Ахмат»нет2,7
«Пари НН»нет2,7
«Локомотив»нет2,7
«Краснодар»да8,08
«Ростов»да8,08
«Динамо»да8,08

Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Первый этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Акрон»да8,08
«Динамо»нет2,7
«Ростов»нет2,7
«Краснодар»да8,08

Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Второй этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Акрон»да8,08
«Спартак»нет2,7
«Краснодар»да8,08
«Крылья Советов»нет2,7

Выплаты за финал Пути регионов. Первый этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Краснодар»да8,08
«Акрон»нет2,7

Выплаты за финал Пути регионов. Второй этап

КлубВыход в следующую стадиюВыплаты, млн рублей
«Краснодар»да8,08
«Урал»нет2,7

А теперь всё суммируем. «Акрон» заработал больше «Факела», «Химок» и «Сочи». «Зенит» получит столько же, сколько «Пари НН». Поровну в турнире заработали «Спартак» и «Крылья Советов».

Общие выплаты клубов без учёта Суперфинала

КлубВыплаты, млн рублей
«Волга» Ульяновск8,7
«Уфа»8,7
«Звезда» Спб11,1
«Факел»28,2
«Химки»28,2
«Сочи»37,7
«Акрон»41,02
«Торпедо»49,9
«Оренбург»56,7
«Ахмат»67,48
«Зенит»76,98
«Пари НН»76,98
«Динамо»78,28
«Ростов»78,28
«Локомотив»79,7
«Крылья Советов»103,15
«Спартак»103,15
«Краснодар»117,4
«Урал»148,75
ЦСКА189,85
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Суперфинал

Оба участника матча гарантированно получают 37,8 млн рублей, победитель – ещё 75,4 млн рублей. Но это ещё не всё: между клубами распределяются доходы от билетной выручки. Сумма выплат составит 60% от конечного финансового результата (выручка от проведения матча минус расходы на его организацию и проведение) и будет распределена между победителем и финалистом в соотношении 3:1. Это колоссальная разница с тем, что получили финалисты год назад: победителю выплатили 40 млн рублей, проигравшему – 10 млн.

Получается, что ЦСКА гарантированно получит 227,65 млн рублей, «Краснодар» – 155,2 млн.

Без учёта доходов от билетной программы призовые победителя Суперфинала могут достигнуть:

  • для ЦСКА – 303,05 млн рублей;
  • для «Краснодара» – 230,6 млн рублей.
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