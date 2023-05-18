ЦСКА может заработать 300+ млн в Кубке. А сколько получат остальные?

С изменением формата Кубка России вырос и призовой фонд турнира. Теперь он только в Пути РПЛ составляет 1,513 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Год назад участники разделили между собой 152 млн рублей.
Делить эту огромную сумму будут так:
- 60% (908 млн) – по итогам группового этапа, из них 451,2 млн рублей базовых выплат (фиксированных, за участие) и 456,8 млн рублей – за результат;
- 30% – в плей-офф (20% по «верхней сетке», 10% – по «нижней»);
- 10% выделено на Суперфинал.
Сейчас всё подсчитаем.
Групповой этап
Фиксированная выплата за участие – 28,2 млн рублей, каждая победа – ещё по 9,5 млн сверху. За ничью в основное время и поражение – ничего. Получается, что максимум, сколько команда может заработать на групповом этапе, – 85,2 млн рублей.
Выплаты клубам РПЛ за групповой этап
|Клуб
|Количество побед
|Выплаты, млн рублей
|«Зенит»
|4
|66,2
|«Ростов»
|3
|56,7
|«Спартак»
|4
|66,2
|ЦСКА
|4
|66,2
|«Ахмат»
|3
|56,7
|«Краснодар»
|4
|66,2
|«Динамо»
|3
|56,7
|«Оренбург»
|3
|56,7
|«Сочи»
|1
|37,7
|«Локомотив»
|4
|66,2
|«Урал»
|5
|75,7
|«Крылья Советов»
|4
|66,2
|«Пари НН»
|4
|66,2
|«Факел»
|0
|28,2
|«Химки»
|0
|28,2
|«Торпедо»
|2
|47,2
Получается, что за групповой этап больше всех заработал «Урал» (пять побед), меньше всех – «Факел» и «Химки», которые ни разу не выиграли и довольствовались только фиксированной выплатой.
Что касается клубов низших лиг, которые попадают в плей-офф Пути регионов, то там выплаты распределяются следующим образом:
- выход во второй и третий раунды – 400 тысяч рублей;
- с выхода в четвёртый раунд и вплоть до попадания в 1/4 финала плей-офф Пути регионов – 2 млн рублей.
Получается, что медиафутбольные команды 2DROTS и «Амкал» заработали 400 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. А вот так распределились выплаты тех клубов, которые вышли в плей-офф Пути регионов:
- «Акрон» – 6 млн рублей;
- «Волга» Ульяновск – 6 млн рублей;
- «Уфа» – 6 млн рублей;
- «Звезда» Спб – 8,4 млн рублей.
Плей-офф
В плей-офф выплаты также делятся на две части: сумма за участие в матче (фикс) и бонус за проход в следующий раунд. Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:
- два лучших клуба из каждой группы попадают в «верхнюю сетку» плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;
- те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;
- победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;
- победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;
- в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.
В верхней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 5,4 млн рублей за одну игру. За выход в полуфинал выплачивают 12,65 млн рублей, за финал – 25,3 млн рублей, за Суперфинал – 50,6 млн рублей.
Выплаты за 1/4 финала Пути РПЛ
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Ростов»
|нет
|10,8
|«Урал»
|да
|23,45
|«Локомотив»
|нет
|10,8
|«Крылья Советов»
|да
|23,45
|«Спартак»
|да
|23,45
|«Динамо»
|нет
|10,8
|ЦСКА
|да
|23,45
|«Краснодар»
|нет
|10,8
Выплаты за 1/2 Пути РПЛ
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Урал»
|да
|36,1
|«Крылья Советов»
|нет
|10,8
|«Спартак»
|нет
|10,8
|ЦСКА
|да
|36,1
Выплаты за финал
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|ЦСКА
|да
|64,1
|«Урал»
|нет
|10,8
В нижней сетке плей-офф каждый участник матча гарантированно получает 2,7 млн рублей за одну игру на каждой стадии, а за проход в следующий раунд (1/4 финала, первый этап ➡️ 1/4 финала, второй этап ➡️ 1/2 финала, первый этап и т. д.) – 5,38 млн рублей.
Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Первый этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Зенит»
|да
|8,08
|«Волга» Ульяновск
|нет
|2,7
|«Торпедо»
|нет
|2,7
|«Акрон»
|да
|8,08
|«Уфа»
|нет
|2,7
|«Ахмат»
|да
|8,08
|«Звезда» Спб
|нет
|2,7
|«Пари НН»
|да
|8,08
Выплаты за 1/4 финала Пути регионов. Второй этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Зенит»
|нет
|2,7
|«Акрон»
|да
|8,08
|«Ахмат»
|нет
|2,7
|«Пари НН»
|нет
|2,7
|«Локомотив»
|нет
|2,7
|«Краснодар»
|да
|8,08
|«Ростов»
|да
|8,08
|«Динамо»
|да
|8,08
Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Первый этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Акрон»
|да
|8,08
|«Динамо»
|нет
|2,7
|«Ростов»
|нет
|2,7
|«Краснодар»
|да
|8,08
Выплаты за 1/2 финала Пути регионов. Второй этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Акрон»
|да
|8,08
|«Спартак»
|нет
|2,7
|«Краснодар»
|да
|8,08
|«Крылья Советов»
|нет
|2,7
Выплаты за финал Пути регионов. Первый этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Краснодар»
|да
|8,08
|«Акрон»
|нет
|2,7
Выплаты за финал Пути регионов. Второй этап
|Клуб
|Выход в следующую стадию
|Выплаты, млн рублей
|«Краснодар»
|да
|8,08
|«Урал»
|нет
|2,7
А теперь всё суммируем. «Акрон» заработал больше «Факела», «Химок» и «Сочи». «Зенит» получит столько же, сколько «Пари НН». Поровну в турнире заработали «Спартак» и «Крылья Советов».
Общие выплаты клубов без учёта Суперфинала
|Клуб
|Выплаты, млн рублей
|«Волга» Ульяновск
|8,7
|«Уфа»
|8,7
|«Звезда» Спб
|11,1
|«Факел»
|28,2
|«Химки»
|28,2
|«Сочи»
|37,7
|«Акрон»
|41,02
|«Торпедо»
|49,9
|«Оренбург»
|56,7
|«Ахмат»
|67,48
|«Зенит»
|76,98
|«Пари НН»
|76,98
|«Динамо»
|78,28
|«Ростов»
|78,28
|«Локомотив»
|79,7
|«Крылья Советов»
|103,15
|«Спартак»
|103,15
|«Краснодар»
|117,4
|«Урал»
|148,75
|ЦСКА
|189,85
Суперфинал
Оба участника матча гарантированно получают 37,8 млн рублей, победитель – ещё 75,4 млн рублей. Но это ещё не всё: между клубами распределяются доходы от билетной выручки. Сумма выплат составит 60% от конечного финансового результата (выручка от проведения матча минус расходы на его организацию и проведение) и будет распределена между победителем и финалистом в соотношении 3:1. Это колоссальная разница с тем, что получили финалисты год назад: победителю выплатили 40 млн рублей, проигравшему – 10 млн.
Получается, что ЦСКА гарантированно получит 227,65 млн рублей, «Краснодар» – 155,2 млн.
Без учёта доходов от билетной программы призовые победителя Суперфинала могут достигнуть:
- для ЦСКА – 303,05 млн рублей;
- для «Краснодара» – 230,6 млн рублей.
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