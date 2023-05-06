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Лучшие дриблёры мирового футбола: рейтинг молодых игроков, кто в топ-50 из РПЛ — Олусегун, Сперцян, Кривцов, Коваленко

В топ молодых дриблёров мира попали игроки РПЛ. Талант «Краснодара» почти на уровне Хвичи!
Анатолий Романов
В топ молодых дриблёров мира попали игроки РПЛ
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Олусегун, Сперцян, Кривцов и Коваленко — в престижном рейтинге.

Обыгрыш один в один – едва ли не самое красивое, что есть в футболе. Мастеров обводки всегда очень высоко ценят и болельщики, и журналисты, и тренеры, если, конечно, игрок не «жонглирует» мячом во вред команде. На днях Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших молодых дриблёров мира за последний год. В него вошли футболисты до 23 лет. Приятно, что в топ-50 есть несколько представителей чемпионата России.

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Рейтинг от CIES составлялся исходя из индекса, который представляет из себя соотношение частоты дриблинга и его успешности, а также уровень одноклубников и соперников. Довольно сложная формула, но, будем надеяться, более-менее объективная. По крайней мере, вряд ли кто-то поспорит с тем, что первое место заслуженно занимает вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, у которого максимальный индекс – 100 баллов.

«Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом же вся суть – это радость, эмоции и праздник», – обращался к Винисиусу экс главный тренер сборной Бразилии Тите. И Вини остаётся собой, обыгрывая и где-то даже провоцируя соперников своими финтами. По данным InStat, вингер «Реала» в этом сезоне Примеры лидирует с большим отрывом по количеству обыгрышей (176), а в среднем за 90 минут игры совершает 5,6 обводки за 11 попыток.

Любопытно, что второе место в рейтинге занимает не очень известный широкому кругу болельщиков Анжело Габриэл из «Сантоса». Бразилия – страна смелых трюкачей! У 18-летнего вингера было больше всех успешных обводок в сезоне-2022 Серии А – 115. В среднем за 90 минут игры – 6,0. Парень талантливый, но с точки зрения результативности ему пока далеко до Винисиуса. Анжело Габриэл сыграл уже 118 матчей за «Сантос» (из них 61 в основе), а забил всего три гола и отдал 10 голевых передач.

В тройку лучших попал ещё один игрок большого европейского клуба – Джамал Мусиала из «Баварии». Правда, у немецкого полузащитника в нынешнем сезоне Бундеслиги цифры скромнее: 96 обыгрышей, а в среднем за 90 минут – 4,3. Зато на неудачном для сборной Германии ЧМ-2022 Мусиала был самым обводящим игроком, в два с лишним раза чаще шёл в дриблинг (9,0).

Обращает на себя внимание присутствие в топ-10 Хвичи Кварацхелии. Куда уж без новоиспечённого обладателя скудетто. В этом сезоне чемпионата Италии грузинский вингер совершил 111 обводок (в среднем за 90 минут – 4,3). По количеству обыгрышей в Лиге чемпионов Хвича уступает лишь Винисиусу Жуниору и Рафаэлу Леау, а в Серии А – только Леау, который уже «староват» для включения в данный рейтинг. Вингеру «Милана» как раз 23 года.

Из РПЛ ближе всех к Кварацхелии и топ-10 Олакунле Олусегун. Вингер «Краснодара» занимает в рейтинге 17-е место. К слову, Олусегун родом из нигерийского штата Квара: какое созвучие с фамилией Хвичи! Может быть, и в этом тоже секрет его успеха. На самом деле прорыв Олакунле удивляет не меньше взлёта грузина, ведь ещё год назад о нём почти никто не знал – вингер выступал за фарм-клуб «быков» в Первой лиге.

В нынешнем чемпионате России у Олусегуна 4,2 обводки в среднем за 90 минут. Но, как ни странно, он потерял стабильное место в основе с приходом нового главного тренера Владимира Ивича. Может быть, это связано с будущим трансфером Олакунле: по слухам, вингером интересуются французские клубы, а «Краснодар» готов продать нигерийца за € 6–8 млн.

Ещё два молодых футболиста «Краснодара» оказались в числе сорока лучших дриблёров – это полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. Казалось бы, они не обладают яркими финтами и сумасшедшей скоростью, тем не менее эффективны в игре один в один. У обоих по статистике 3,3 обыгрыша (90 мин.). Кроме того, на 45-м месте в рейтинге располагается принадлежащий «Сочи» и выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» Александр Коваленко. Центральный полузащитник совершает около трёх обводок за матч. У Коваленко, помимо других сильных качеств, впечатляющие ускорения с мячом, поэтому неудивительно, что им заинтересовался «Зенит».

Топ-10 лучших молодых дриблёров мирового футбола

1. Винисиус Жуниор («Реал») – 100,0 (индекс CIES).
2. Анжело Габриэл («Сантос») – 92,5
3. Джамал Мусиала («Бавария») – 90,0
4. Мохаммед Кудус («Аякс») – 88,0
5. Родриго («Реал») – 85,4
6. Луис Энрике («Бетис») – 81,8
7. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 80,7
8. Факундо Буонанотте («Брайтон») – 78,4
9–10. Нико Уильямс («Атлетик») – 76,5
9–10. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 76,5

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