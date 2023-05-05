Черчесов снова взял титул в Европе. Его команде в Венгрии нет равных!

Станислав Черчесов – двукратный чемпион Венгрии! В пятницу, 5 мая, его «Ференцварош» досрочно выиграл золотые медали после того, как преследовавший лидера «Кечкемет» проиграл «Гонведу». Команда Черчесова завоевала титул за три тура до финиша, хотя могла сделать это намного раньше.

«Ференцварош» с первых туров ушёл в отрыв, и уже к началу февраля казалось, что интриги в чемпионате Венгрии нет никакой. Однако потом у будапештцев начались проблемы из-за выступления на два фронта (получилось дойти до 1/8 финала Лиги Европы) и потери важных игроков. Посыпались травмы, в зимнее окно ушёл засветившийся на ЧМ-2022 ключевой центрхав Аисса Лайдуни. Команда Черчесова выдала неудачную серию, в ходе которой одержала лишь одну победу в восьми турах. «Кечкемет» сократил отставание от «Ференцвароша» до шести очков, так что интрига неожиданно возродилась на финише сезона. Тем не менее в непростой момент «фроди» сумели перезагрузиться после вылета в плей-офф ЛЕ от «Байера» и поражений венгерской лиге – три победы подряд, одержанные с середины апреля, гарантировали команде Черчесова чемпионство.

Второе кряду (и, кстати, только четвёртое за последние шесть лет) золото – заслуга и игроков, и российского тренера. Черчесов тоже хорошо показал себя в непростой сезон. Собрал команду в кулак, находил футболистам новые позиции, давал шанс молодым и «реанимировал» кое-кого из тех, на кого махнули рукой даже собственные болельщики. Естественно, руководство «Ференцвароша» оценило такую работу 59-летнего специалиста. Месяц назад с ним продлили контракт на фоне слухов об интересе к Черчесову со стороны московского «Динамо» и зарубежных клубов. Точнее, руководство активировало опцию продления договора до лета 2024-го.

Для Черчесова-тренера это пятый трофей в карьере. Так совпало, что все он выигрывал за границей. Чемпионство и Кубок Польши – с «Легией» из Варшавы. Два золота и Кубок Венгрии – с «Ференцварошем».

Для команды из Будапешта сезон в целом получился хорошим. Пусть даже в квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош», пройдя двух соперников, споткнулся о третьего. В Лиге Европы будапештцы выиграли тяжелейшую группу с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Впервые за 47 лет вышли в плей-офф. В матчах с «Байером» тоже не опозорились – сыграли в меру возможностей. Но, конечно, определяющим для оценки работы Черчесова было выступление в чемпионате Венгрии.

Станислав Черчесов Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

«Фроди» – чемпионы, а значит, будущей осенью команда Черчесова ещё раз сыграет в Лиге чемпионов. С первого отборочного раунда. Возможно, со второй попытки получится пробиться на групповой этап, хотя по подбору игроков «Ференцварош» не будет фаворитом в стыках. Нужно усиление, и российский тренер надеется на него. По слухам, Черчесов заинтересован, например, в подписании Далера Кузяева из «Зенита», с которым работал в сборной России. Если для полузащитника участие в еврокубках перевесит размер контракта, то почему бы не продолжить карьеру в крепкой команде из одного из красивейших городов Европы.

Год назад, после первого титула с «Ференцварошем», Черчесов говорил в интервью для «Чемпионата»: «Мы довольны, что на правильном пути. Да, не всегда всё получается, но главное, что мы понимаем друг друга. Хотя у нас тут почти Вавилонская башня – игроки из 14 стран, но мы должны друг друга слышать. Да, у всех разный менталитет, но это даёт возможность развиваться».

Судя по результату в этом сезоне, российский тренер снова успешно объединил интернациональную банду в единый коллектив и зажёг игроков целью. «Ференцварош» не устаёт побеждать. Что ещё нужно тренеру для счастья?