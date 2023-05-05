Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Станислав Черчесов — чемпион Венгрии с «Ференцварошем»: подробности сезона, когда команда стартует в Лиге чемпионов

Черчесов снова взял титул в Европе. Его команде в Венгрии нет равных!
Анатолий Романов
Черчесов снова взял титул в Европе
Аудио-версия:
Комментарии
Досрочное чемпионство «Ференцвароша» — второе подряд.

Станислав Черчесов – двукратный чемпион Венгрии! В пятницу, 5 мая, его «Ференцварош» досрочно выиграл золотые медали после того, как преследовавший лидера «Кечкемет» проиграл «Гонведу». Команда Черчесова завоевала титул за три тура до финиша, хотя могла сделать это намного раньше.

Материалы по теме
Восемь российских игроков и Черчесов попадут в еврокубки? Семеро могут оказаться в ЛЧ!
Восемь российских игроков и Черчесов попадут в еврокубки? Семеро могут оказаться в ЛЧ!

«Ференцварош» с первых туров ушёл в отрыв, и уже к началу февраля казалось, что интриги в чемпионате Венгрии нет никакой. Однако потом у будапештцев начались проблемы из-за выступления на два фронта (получилось дойти до 1/8 финала Лиги Европы) и потери важных игроков. Посыпались травмы, в зимнее окно ушёл засветившийся на ЧМ-2022 ключевой центрхав Аисса Лайдуни. Команда Черчесова выдала неудачную серию, в ходе которой одержала лишь одну победу в восьми турах. «Кечкемет» сократил отставание от «Ференцвароша» до шести очков, так что интрига неожиданно возродилась на финише сезона. Тем не менее в непростой момент «фроди» сумели перезагрузиться после вылета в плей-офф ЛЕ от «Байера» и поражений венгерской лиге – три победы подряд, одержанные с середины апреля, гарантировали команде Черчесова чемпионство.

Второе кряду (и, кстати, только четвёртое за последние шесть лет) золото – заслуга и игроков, и российского тренера. Черчесов тоже хорошо показал себя в непростой сезон. Собрал команду в кулак, находил футболистам новые позиции, давал шанс молодым и «реанимировал» кое-кого из тех, на кого махнули рукой даже собственные болельщики. Естественно, руководство «Ференцвароша» оценило такую работу 59-летнего специалиста. Месяц назад с ним продлили контракт на фоне слухов об интересе к Черчесову со стороны московского «Динамо» и зарубежных клубов. Точнее, руководство активировало опцию продления договора до лета 2024-го.

Для Черчесова-тренера это пятый трофей в карьере. Так совпало, что все он выигрывал за границей. Чемпионство и Кубок Польши – с «Легией» из Варшавы. Два золота и Кубок Венгрии – с «Ференцварошем».

Для команды из Будапешта сезон в целом получился хорошим. Пусть даже в квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош», пройдя двух соперников, споткнулся о третьего. В Лиге Европы будапештцы выиграли тяжелейшую группу с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Впервые за 47 лет вышли в плей-офф. В матчах с «Байером» тоже не опозорились – сыграли в меру возможностей. Но, конечно, определяющим для оценки работы Черчесова было выступление в чемпионате Венгрии.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

«Фроди» – чемпионы, а значит, будущей осенью команда Черчесова ещё раз сыграет в Лиге чемпионов. С первого отборочного раунда. Возможно, со второй попытки получится пробиться на групповой этап, хотя по подбору игроков «Ференцварош» не будет фаворитом в стыках. Нужно усиление, и российский тренер надеется на него. По слухам, Черчесов заинтересован, например, в подписании Далера Кузяева из «Зенита», с которым работал в сборной России. Если для полузащитника участие в еврокубках перевесит размер контракта, то почему бы не продолжить карьеру в крепкой команде из одного из красивейших городов Европы.

Год назад, после первого титула с «Ференцварошем», Черчесов говорил в интервью для «Чемпионата»: «Мы довольны, что на правильном пути. Да, не всегда всё получается, но главное, что мы понимаем друг друга. Хотя у нас тут почти Вавилонская башня – игроки из 14 стран, но мы должны друг друга слышать. Да, у всех разный менталитет, но это даёт возможность развиваться».

Материалы по теме
У Кузяева — снова шанс поменять «Зенит» на Европу. Почему не вышло раньше и что изменилось
У Кузяева — снова шанс поменять «Зенит» на Европу. Почему не вышло раньше и что изменилось

Судя по результату в этом сезоне, российский тренер снова успешно объединил интернациональную банду в единый коллектив и зажёг игроков целью. «Ференцварош» не устаёт побеждать. Что ещё нужно тренеру для счастья?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023