«Динамо» и «Ахмат» спорят за место в топ-5, «Ростов» принимает «Факел». 26-й тур РПЛ. LIVE

Чемпионат России вышел на финишную прямую – впереди осталось пять туров. Сегодня, 6 мая, в рамках 26-го тура состоятся три матча РПЛ: «Динамо» на выезде сыграет с «Химками», «Торпедо» в Москве примет «Ахмат», а «Факел» приедет в гости к «Ростову». За этими встречами будем следить в нашем онлайне.

Сложно решить, кому сочувствуешь больше: Андрею Талалаеву, разгромно проигравшему в прошлом туре «Локомотиву» (1:6) или Славише Йокановичу, уступившему (0:2) в день празднования столетия «Динамо». Возможно, встречаются главные неудачники прошлого тура – но какие разные у них цели. «Химкам» необходимы хоть какие-то очки, чтобы хотя бы в теории зацепиться за стыки и не вылететь из РПЛ напрямую. А динамовцам важно вернуться в пятёрку, ведь ничто так не снимает турнирное напряжение, как нахождение в элитной группе.

Приключения Жозепа Клотета в России продолжаются – но восторгов они совсем не вызывают. В последних пяти встречах «Торпедо» проиграло четыре раза, отрыв от 14-й строчки, позволяющей сыграть в стыках за право остаться в Премьер-Лиге, достиг восьми очков. Кажется, москвичам нужно морально готовиться к погружению в Первую лигу. А вот «Ахмат» удивляет: команда Сергея Ташуева располагается на пятом месте в таблице и может на этой позиции закрепиться.

«Факел», заглядывая в календарь и находя там три сложнейших выезда («Ростов», «Локомотив», «Зенит») уже готовится к стыковым матчам. Поэтому клуб сменил главного тренера – теперь командой руководит Вадим Евсеев. И, наверное, не случайно, ведь этот специалист – настоящий профи по сохранению клубов в РПЛ. Ранее Евсеев удержал в элите «Амкар» и «Уфу». Что до ростовчан, то они продолжают борьбу за тройку. Какие на это у команды Валерия Карпина шансы, читайте в нашем материале.