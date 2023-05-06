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«Химки» — «Динамо», прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, РПЛ, 26-й тур

«Динамо» и «Ахмат» спорят за место в топ-5, «Ростов» принимает «Факел». 26-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Тюкавин, Комличенко, Бериша, Кутепов
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А Вадим Евсеев вернулся в элитный дивизион!

Чемпионат России вышел на финишную прямую – впереди осталось пять туров. Сегодня, 6 мая, в рамках 26-го тура состоятся три матча РПЛ: «Динамо» на выезде сыграет с «Химками», «Торпедо» в Москве примет «Ахмат», а «Факел» приедет в гости к «Ростову». За этими встречами будем следить в нашем онлайне.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложно решить, кому сочувствуешь больше: Андрею Талалаеву, разгромно проигравшему в прошлом туре «Локомотиву» (1:6) или Славише Йокановичу, уступившему (0:2) в день празднования столетия «Динамо». Возможно, встречаются главные неудачники прошлого тура – но какие разные у них цели. «Химкам» необходимы хоть какие-то очки, чтобы хотя бы в теории зацепиться за стыки и не вылететь из РПЛ напрямую. А динамовцам важно вернуться в пятёрку, ведь ничто так не снимает турнирное напряжение, как нахождение в элитной группе.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Приключения Жозепа Клотета в России продолжаются – но восторгов они совсем не вызывают. В последних пяти встречах «Торпедо» проиграло четыре раза, отрыв от 14-й строчки, позволяющей сыграть в стыках за право остаться в Премьер-Лиге, достиг восьми очков. Кажется, москвичам нужно морально готовиться к погружению в Первую лигу. А вот «Ахмат» удивляет: команда Сергея Ташуева располагается на пятом месте в таблице и может на этой позиции закрепиться.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел», заглядывая в календарь и находя там три сложнейших выезда («Ростов», «Локомотив», «Зенит») уже готовится к стыковым матчам. Поэтому клуб сменил главного тренера – теперь командой руководит Вадим Евсеев. И, наверное, не случайно, ведь этот специалист – настоящий профи по сохранению клубов в РПЛ. Ранее Евсеев удержал в элите «Амкар» и «Уфу». Что до ростовчан, то они продолжают борьбу за тройку. Какие на это у команды Валерия Карпина шансы, читайте в нашем материале.

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