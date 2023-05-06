«Динамо» на 90+7-й минуте дожало аутсайдера. Но обсуждать будут решение арбитра

Программу 26-го тура РПЛ открывал матч в Подмосковье. Ведущие борьбу за выживание «Химки» принимали проблемное «Динамо». Ключевой эпизод в матче состоялся на последних минутах.

Начало матча получилось многообещающим. Именинник Ярослав Гладышев (5 мая ему стукнуло 20 лет) уже на первой минуте пальнул под перекладину, но Антон Митрюшкин перевёл мяч на угловой. Следующий значимый момент также состоялся при непосредственном участии Гладышева. Ярослав огорчил хозяев и даже отпраздновал гол, но боковой арбитр поднял флажок, пусть и сделал это с опозданием.

В момент удара Фёдор Смолов находился в офсайде, но мяча не касался. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым посчитала, что нападающий перекрывал обзор голкиперу. Помощники главного судьи посмотрели повторы и подтвердили правильность первоначального решения. Карасёв зафиксировал офсайд, не пришлось даже самому бегать к монитору.

На 32-й минуте вратарь «Динамо» Антон Шунин сорвал выход один на один Александра Долгова. За несколько секунд до этого повреждение в единоборстве с нападающим «Химок» получил Роберто Фернандес. Тренерскому штабу «Динамо» пришлось в срочном порядке делать замену — на поле выбежал Саба Сазонов. Таким образом, в центре обороны бело-голубых образовалась экспериментальная пара — футболист сборной Грузии составил связку с Миланом Майсторовичем.

На старте второй половины «Химки» ждал неприятный сюрприз. Роман Гбане наступил на ногу Смолову и увидел перед собой жёлтую карточку, а она стала для него второй. Игрок «Химок» подставил команду, а «Динамо» неожиданно получило подарок. Андрей Талалаев моментально отреагировал и снял с игры Резиуана Мирзова — вместо него вышел защитник Стефан Мелентиевич. Мирзов был крайне разочарован таким решением, но тренер успокоил футболиста.

Динамовцы почти сразу после этого всё-таки забили, но судьи снова зафиксировали нарушение. Митрюшкин в этом эпизоде дважды отбивал мяч с «ленточки», но справиться с ударом Смолова уже был не в состоянии. К счастью для футболистов «Химок», арбитры опять отменили гол.

Йоканович пытался изменить ситуацию на поле. Сербский тренер выпустил Константина Тюкавина в пару к Смолову, отправил в игру Дениса Макарова и Диего Лаксальта. В концовке начудил Митрюшкин. Неудачный выход вратаря на угловом чуть не привёл к пропущенному голу, но Лео Андраде выбил мяч практически из пустых ворот.

«Динамо» с большим трудом обыграло «Химки» Фото: ФК «Химки»

В концовке встречи было видно, как тяжело футболистам «Химок». Хозяева редко выходили со своей половины поля и из последних сил отбивались от атак «Динамо». Ключевой эпизод состоялся уже в добавленное время. Тюкавин оказался на газоне, но Карасёв на «точку» не указал. Правда, судья изменил решение после просмотра повтора. Голубович действительно наступил на ногу Тюкавину, но дело в том, что мяч в этом эпизоде отлетел на Смолова, который находился в офсайде. Арбитр после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку. Похоже, после матча все будут обсуждать это решение Карасёва. Смолов мощным ударом направил мяч в левый от себя угол, и принёс гостям победу.

Кстати, сразу после финального свистка Шунин поругался с Лаксальтом. В дело пришлось вмешаться Фомину и Сазонову. Неделю назад вратарь бело-голубых повздорил с Дмитрием Скопинцевым и толкнул того в лицу прямо во время матча. Теперь Антон сцепился с легионером. Бело-голубые прервали мини-серию из двух поражений и поднялись на пятое место в таблице.