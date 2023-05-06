10 важных матчей воскресенья: «Спартак» коронует «Зенит», а «Ньюкасл» утопит «Арсенал»?

Расписание на 7 мая: битвы в UFC 288, полуфиналы НХЛ и НБА, «Наполи» отпразднует титул, «Динамо» попробует реанимировать финал в волейболе.

Все события 7 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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👊 1:30: UFC 288

Интрига: кто возьмёт пояс?

В ночь с 6 на 7 мая в американском Ньюарке пройдёт турнир UFC 288. В главном поединке вечера встретятся действующий чемпион лиги в легчайшем весе, отнявший этот титул у Петра Яна, Алджамейн Стерлинг и бывший двойной чемпион лиги Генри Сехудо.

В основном карде выделяются бои непобеждённого российского бойца Мовсара Евлоева (ориентировочно в 5:30) и друга Хабиба Нурмагомедова Белала Мухаммада (6:30).

Следить за турниром, который начнётся в 1:30 по московскому времени, можно в нашем традиционном уютном онлайне:

🏒 2:00: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»: НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, второй матч

Интрига: хватит ли «Эдмонтону» голов Драйзайтля для победы?

Первый матч противостояния «рыцарей» и «нефтяников» превратился в настоящий бенефис одного из двух главных лидеров «Ойлерз» Леона Драйзайтля. Немецкий форвард положил первый покер в истории клуба в плей-офф почти за четыре десятилетия, но даже такого перформанса не хватило его команде для победы.

Коллективные усилия игроков «Вегаса» и в том числе оформившего дубль Ивана Барбашёва оказались весомее сольного концерта Драйзайтля. Во втором матче серии немецкому форварду потребуется более солидная помощь от партнёров по команде, в противном случае положение «Эдмонтона» в серии станет критичным.

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» Фото: John Locher/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», плей-офф НБА, 1/2 финала — Запад, третий матч

Интрига: сможет ли Леброн Джеймс впервые набрать 30+ очков в нынешнем плей-офф?

«Я буду стараться играть как можно лучше в честь Коби и Джиджи Брайант», — сказал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон перед встречей. К Томпсону вопросов нет: он второй лучший скорер команды (22,1) после Стефена Карри (31,4). Не исключено, что третий матч серии для него станет переломным. А как же «озёрники»? Леброн Джеймс (22,3) и Энтони Дэвис (20,8) — основные снайперы лос-анджелесского коллектива. Последний и то провалил предыдущую встречу, набрав всего лишь 11 очков. В таком принципиальном матче на «Крипто.ком Арена» потребуется вклад каждого игрока — даже тех, кто находится в глубоком запасе. Психологическое преимущество будет иметь тот, кто одержит победу в третьей игре при счёте 1-1 в серии.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

🏐 17:00: «Динамо Москва» — «Зенит-Казань», Суперлига — финал, третий матч

Интрига: оформит ли «Зенит» чемпионство уже в первом гостевом матче?

Москвичи увозят из Казани один выигранный сет, 0 очков и минимум оптимизма — 2-0 в «золотой» серии до трёх побед за «Зенитом». На своей площадке парни Алексея Вербова смотрелись слаженнее, отличились и лидеры: Максим Михайлов с 60% реализации в атаке во втором матче полностью переиграл Цветана Соколова в диагонали, которого, как и всю команду, преследовали ошибки в нападении. Задавили хозяева гостей и точной подачей: причём проблемы доставляли не силовые выстрелы, а планеры Артема Вольвича и Алексея Кононова. Но фактор домашней арены в этом сезоне решает многое, так что не стоит сбрасывать действующих чемпионов страны со счетов так рано.

«Динамо Москва» — «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

⚽️ 18:00: «Зенит» — «Спартак», РПЛ, 26-й тур

Интрига: последний раз команды устроили массовую драку. Снова ждём огня?

Последняя встреча «Спартака» и «Зенита» получилась огненной. По-футбольному команды показали мало (нули в Кубке России и победа красно-белых по пенальти), а вот эмоционально и даже физически – мы стали свидетелями массовой драки. В результате стычки несколько игроков тех и других получили дисквалификации. А ещё петербуржцам совсем немного осталось до трофея – а это значит, что мотивация на «Спартак» будет не просто по определению повышенной, а зашкаливающей. Ну и давайте не забывать, что в РПЛ «Зенит» не проигрывал дома спартаковцам с 2019 года.

«Зенит» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Ньюкасл» поможет «Сити» в чемпионской гонке?

«Арсенал» продолжает борьбу за победу в АПЛ. Команда Микеля Артеты растеряла преимущество и пропустила вперёд «Манчестер Сити», но ещё не лишилась шансов на золото. Для продолжения погони «Арсеналу» необходимо побеждать в каждом матче. Впереди – тяжелейший выезд к «Ньюкаслу». «Сороки» — главное открытие сезона. Команда Эдди Хау почти на 100% гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем году, а сейчас успешно борется с «Манчестер Юнайтед» за третье место. Предстоящий матч носит принципиальный характер для обеих команд: «Арсеналу» нельзя выпадать из гонки за золото, а «Ньюкаслу» необходимо как можно раньше забронировать место в топ-4. Нас ждёт увлекательный и классный по качеству футбол на «Сент-Джеймс Парк».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Фиорентина», Серия А, 34-й тур

Интрига: как Неаполь отпразднует вручения чемпионского трофея «Наполи»?

«Наполи» проведёт первый матч в статусе действующего чемпиона Италии. Команда Лучано Спаллетти примет на своём поле «Фиорентину». Главное событие случится по окончании игры. «Наполи» вручат трофей за победу в Серии А. Первый за 33 года! После ничьей с «Удинезе» (1:1), которая принесла неаполитанцам золото, в городе творился настоящий хаос. Тяжело вообразить, как Неаполь отпразднует получение командой кубка. Но и футбол нас ждёт крутой. «Фиорентина» Винченцо Итальяно – одна из самых интересных команд Италии. Предстоящий матч интересен и антуражем, и качеством ожидаемого футбола.

«Наполи» — «Фиорентина» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

⚽️ 21:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 35-й тур

Интрига: экс-тренер «МЮ» помешает клубу приблизиться к Лиге чемпионов?

«Манчестер Юнайтед» отправляется в Лондон в гости к экс-тренеру – Дэвиду Мойесу. «Вест Хэм» шотландца решает в этом сезоне задачу, не соответствующую уровню состава – борется за выживание. За четыре тура до финиша «молотобойцы» опережают 18-е место на четыре очка. Не совсем надёжное положение. «МЮ» пытается обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Красные дьяволы» опережают по потерянным очкам «Брайтон» на пять баллов, «Ливерпуль» — на семь. Неплохой задел, но оступаться лучше не стоит. Поэтому «Юнайтед» приедет в Лондон с намерением победить и приблизить себя к ЛЧ. А «Вест Хэм» сразится за спасительные очки в мясорубке около зоны вылета.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» Фото: David Rogers/Getty Images

🏀 22:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/2 финала — Восток, четвёртый матч

Интрига: смогут ли «Сиксерс» сравнять счёт в серии после первого провального матча на своей площадке?

В прошлом матче подопечные Дока Риверса потерпели фиаско. В частности, неубедительная игра Джеймса Хардена — одна из причин поражения «Филадельфии», даже несмотря на старания действующего MVP лиги в лице Джоэла Эмбиида. Закон плей-офф гласит: выигрываешь в очередном выездном матче при счёте 2-1 в свою пользу — проходишь дальше. В состоянии ли «Бостон» подтвердить это правило?

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

🏒 22:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз»: НХЛ — плей-офф, 1/2 финала, Восток, третий матч

Интрига: повторят ли «дьяволы» трюк из прошлой серии?

А вот положение «Дэвилз» в серии с «Каролиной» уже является критичным. В первых двух матчах «Нью-Джерси» устроился на два подряд разгрома с общим счётом 2:11. «Ураганы» вдоволь покуражились над оппонентом в домашних матчах, переписав целый ряд клубных рекордов в плей-офф.

Пожалуй, единственной приятной новостью для поклонников «дьяволов» является то обстоятельство, что в схожем ключе их команда начинала и серию с «Рейнджерс». Более того, тогда в первом раунде «Дэвилз» начали серию с двух домашних разгромных поражений с общим счётом 2:10, после чего смогли перевернуть противостояние. Теперь «Нью-Джерси» требуется повторить тот же трюк.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

🏎 22:30: Бонус: Формула-1, Гран-при Майами

Интрига: Перес — претендент или всё-таки нет? И будет ли весело?

После заслуженной победы на Гран-при Азербайджана Серхио Перес, кажется, сам поверил, что имеет шанс стать чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023. Но способен ли мексиканец на регулярной основе давать бой Максу Ферстаппену? Гран-при Майами позволит хотя бы частично ответить на этот вопрос.

Ещё одна интрига: а получится ли гонка интересной? С одной стороны, на временной трассе в Майами хватает длинных прямых. С другой — на тренировках пилоты отмечали, что за пределами основной траектории новый асфальт очень скользкий, что способно спровоцировать аварии. Не исключены опасные моменты и выезды сейфти-кара.