Евсеев вернулся в РПЛ победой над Карпиным. Теперь матч «Зенита» и «Спартака» — «золотой»!

Потрясающее возвращение Вадима Евсеева в РПЛ! «Факел» сенсационно победил «Ростов» на выезде. Воронежцы помогли и себе в борьбе за выживание, и конкурирующему с ростовчанами «Спартаку», и даже «Зениту», который завтра в случае победы над красно-белыми в Санкт-Петербурге станет чемпионом.

Евсеев сохранил привычную для игроков «Факела» тактическую схему 5-3-2. Вряд ли стоило ждать революции от тренера, который только на днях познакомился с командой, тем более после первой для воронежцев в этом сезоне РПЛ выездной победы – над «Динамо» (2:0). Но с самого начала обратило на себя внимание, что один из аутсайдеров стремится высоко встречать одного из лидеров чемпионата России. Очевидно, планом «Факела» было отодвинуть игру как можно дальше от своих ворот, чтобы Комличенко не встречался с мячом в штрафной Свинова.

Матч шёл по сценарию Евсеева, а не Карпина, который, кстати, отсутствовал на скамейке «Ростова» из-за дисквалификации. Гости накрывали хозяев на их половине или в центре поля, игра превратилась в сплошные единоборства, борьбу за подбор, фолы. Хавбекам и форвардам «Факела» за счёт подвижности удавалось снимать давление со своих защитников. Забирая мяч, воронежцы при первой возможности отправляли его вперёд за спины защитников ростовчан – на дуэт форвардов Аппаев – Гонгадзе. Молодые игроки обороны в отсутствие почему-то оставшегося в запасе Осипенко действовали небезошибочно. Команда Евсеева была ближе к голу, хорошие моменты имели и Аппаев, и Гонгадзе.

«Ростов» лишь однажды и уже перед перерывом пробил в створ. Команда Карпина не использовала преимущество на флангах, быстрых разворотов с края на край против 5-3-2 было мало. В этом смысле ростовчанам тоже недоставало Осипенко, умеющего продвигать мяч. А центр «Факел» закрыл на пять замков (тремя центрхавами и парой нападающих). В общем, «Ростов» постоянно терял мяч, а Комличенко «скучал» без него.

Борющийся за выживание «Факел» казался просто более «голодным», чем претендующий на серебро «Ростов». И если до перерыва команда Евсеева не забила, то уже на 11-й (!) секунде второго тайма воронежцы открыли счёт. Собственно, эта атака гостей и началась с розыгрыша с центра поля. После длинной передачи ошибся центральный защитник хозяев Мелёхин, а Акбашев здорово приложился по мячу из-за штрафной. Карпин, должно быть, задался вопросом, чем его игроки занимались в раздевалке. А Евсеев, что любопытно, тут же убрал Акбашева с поля, чтобы фоливший хавбек не получил вторую жёлтую карточку.

Лишь после пропущенного гола «Ростов» проснулся, по-настоящему завёлся. Хозяева прибавили в командной скорости, стали атаковать большими силами, грузили мяч на Комличенко с полуфлангов. Стандарты Уткина не срабатывали до 60-й минуты, но на исходе часа матча «Факел» чудом избежал гола Комличенко после классно поданного хавбеком штрафного.

Тем не менее самый тяжёлый для воронежцев отрезок в игре завершился их собственным голом! Аппаев забил всего лишь третий свой мяч в 62-м матче в РПЛ. Пара выигранных подборов помогла «Факелу» зацепиться за чужую треть, а потом Мелёхин с Глебовым не разобрались, как опекать сдвоенный центр нападения соперника.

Как раз перед голом «Факела» штаб Карпина выпустил второго центрфорварда в пару к Комличенко – Голенкова. «Ростов» надеялся уже только на физические качества своих нападающих. Но, как ни удивительно, в концовке команда Карпина сдулась. Ростовчане почти ничего не создали. Во втором тайме хозяева вообще ни разу не попали в створ, нанеся восемь ударов по воротам гостей. «Факел» оторвался на семь очков от зоны вылета. Это почти приговор для «Химок» с «Торпедо».