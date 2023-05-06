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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил рекорд по голам, которые забиты головой за сезон в чемпионате Англии

Кейн установил ещё один рекорд. На этот раз по голам головой
Григорий Телингатер
Кейн установил рекорд по голам, забитым головой
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Страшно подумать, где был бы «Тоттенхэм» без своего капитана.

В 35-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на своём поле победил «Кристал Пэлас». Единственный мяч в дерби забил Гарри Кейн. Нападающий отличился после навеса Педро Порро. Гол стал 26-м для форварда в этом сезоне АПЛ и десятым, который он забил головой.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кейн – 45+1'

Таким образом, Гарри установил очередной рекорд. Никому раньше в истории лиги не удавалось забить десять мячей головой за сезон. Прежним рекордсменом был Данкан Фергюсон, который в сезоне-1997/1998 девять раз отличался подобным образом.

Кроме того, Кейн в матче с «Пэлас» отметился ещё одним достижением: вышел на второе место по количеству голов в истории АПЛ – 209 мячей. Нападающий «Тоттенхэма» обошёл Уэйна Руни, на счету которого 208 голов в чемпионате Англии. Лучшим остаётся Алан Ширер (260).

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Warren Little/Getty Images

Кейн в 2023 году уже установил несколько рекордов. В феврале нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив за лондонцев 267-й гол (сейчас их уже 276). Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Гривзу, который выступал за клуб с 1961 по 1970 год.

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В марте-2023 Кейн стал ещё и лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Форвард забил в ворота итальянцев 54-й мяч за национальную команду (до этого больше всего голов было у Руни). Сейчас у Кейна уже 55 голов за сборную Англии.

Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» заканчивается летом 2024 года. Английские СМИ сообщали, что клуб пробует продлить соглашение. Если это не удастся, то лондонцы будут вынуждены продать своего капитана. Среди претендентов называют в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Баварию».

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