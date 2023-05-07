«Спартак» стал чемпионом 6 лет назад. Где теперь молодёжь «Томи», что приблизила тот титул

6 мая 2017 года «Спартак» дома обыграл «Томь» (1:0) и приблизился к первому титулу за 16 лет. Для оформления чемпионства красно-белым оставалось дождаться матча «Зенита» с «Тереком» – в случае потери очков петербуржцами команда Массимо Карреры получала золотые медали. В итоге сине-бело-голубые дома уступили грозненцам (0:1), а «Спартак» стал чемпионом, не выходя на поле. Ну а мы рассказываем, что стало с игроками томской команды и где её игроки сейчас.

Важно помнить, что по ходу сезона-2016/2017 «Томь» из-за проблем с финансированием покинули 16 человек. Весной команда Валерия Петракова играла в основном воспитанниками и другими молодыми футболистами. Итог неутешительный, но прогнозируемый – томичи закончили чемпионат последними с 14 очками и вылетели в ФНЛ.

Учли молодых игроков, которые провели больше одного матча в РПЛ в сезоне-2016/2017.

Александр Мелихов, вратарь

Тогда: 18 лет, 24 пропущенных мяча в 7 матчах РПЛ-2016/2017

Сейчас: 25 лет, в аренде в «Урарту», принадлежит «Ахмату»

Большим вратарём Мелихов пока не стал. Александр до 2019-го пылил в «Томи», а затем получил шанс в «Ахмате», но лишь формальный – за грозненцев кипер провёл всего пять встреч (пропустил восемь голов, один матч «на ноль»). Мелихова брали на перспективу и не как первого номера, но конкуренцию он проиграл – лучше в разные годы оказались Виталий Гудиев и Гиорги Шелия. Нынешний сезон Мелихов проводит в аренде. За ереванский «Урарту» он играет часто – 18 матчей, 12 пропущенных мячей, 10 игр «на ноль».

Александр Мелихов в сезоне-2016/2017 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Марк Карымов, защитник

Тогда: 18 лет, 10 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 24 года, игрок «Распадской» в чемпионате Кемеровской области

Карымова, как Мелихова и многих других, зимой вынужденно перевели из молодёжки в основу. Защитник дебютировал во встрече с «Ростовом». По окончании сезона «Томь» продлила контракт с Марком, но за два сезона в ФНЛ он вышел на поле лишь трижды. До февраля прошлого года молодой футболист был без клуба, а сейчас выступает за «Распадскую» в чемпионате Кемеровской области.

Александр Букачёв, полузащитник

Тогда: 20 лет, 7 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 27 лет, игрок «Распадской» в чемпионате Кемеровской области

Как и Карымов, Букачёв дебютировал за первую команду «Томи» в мартовском матче с «Ростовом». До конца сезона Александр появился в чемпионате России ещё шесть раз. Хавбек родился в Омске и по окончании того сезона вернулся в родной город и подписал контракт с местным «Иртышом» – это позволило провести два сезона в ПФЛ (18 матчей, две передачи). Сейчас полузащитник тоже играет за «Распадскую» в чемпионате Кемеровской области.

Александр Науменко, нападающий

Тогда: 18 лет, 3 матча в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 25 лет, игрок «Распадской» в чемпионате Кемеровской области

Науменко дебютировал за основу «Томи» 1 апреля 2017-го в игре с «Арсеналом», а всего в том сезоне чемпионата России появился на поле трижды. Сразу после вылета томичей из Премьер-Лиги Александр уехал в новомосковский «Химик», где в 13 матчах ПФЛ отдал одну передачу и ни разу не забил. После форвард вернулся в «Томь», но через два года уехал в Крым играть за местную «Ялту», затем за «Рубин» из того же города, а следом – за «Океан» из Керчи. Сейчас Науменко, как и два предыдущих футболиста, выступает за «Распадскую» в чемпионате Кемеровской области.

Антон Митерев, защитник

Тогда: 20 лет, 13 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 27 лет, игрок «Гвардейца» в чемпионате Крыма

Дебютировал за «Томь» всё в той же встрече с «Ростовом» 3 марта 2017 года. Центральный защитник сыграл в 13 турах РПЛ – то есть всех до конца сезона. А после – подписал новый двухлетний контракт, но уже через полгода разорвал его по согласию сторон. Выглядело это странно, потому что через два месяца футболист вернулся в расположение «Томи» и был заявлен за молодёжный состав. В 2019-м игрок поехал в Беларусь, где поиграл за «Крумкачы» (шесть матчей), затем был «Даугавпилс» из Латвии (3), а потом – «Чита» (6). С лета 2021-го по февраль 2022-го Митерев был без команды, пока не уехал в «Гвардеец» из чемпионата Крыма.

Дмитрий Сасин, полузащитник

Тогда: 19 лет, 12 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 26 лет, игрок «Акрона» в Первой лиге

Сасин – редкий пример, чья карьера пошла вверх. Хронология повторяется: дебют с «Ростовом», почти все матчи до конца сезона в первой команде, продление контракта после вылета в ФНЛ (но не на два года, а на три). Дмитрий принадлежал томичам аж до 2020 года, за три сезона в ФНЛ сыграл 72 матча, забил два гола и сделал шесть ассистов.

Дмитрий Сасин в сезоне-2016/2017 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После Томска случился переезд в Беларусь, и время в «Слуцке», которое можно назвать лучшим в карьере: 10+1 в 42 матчах. А с января прошлого года – «Акрон» и регулярная практика. В нынешнем сезоне у Сасина 26 матчей и один гол (в Кубке России).

Дмитрий Осипов, защитник

Тогда: 20 лет, 10 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 27 лет, игрок «Торпедо» Миасс во Второй лиге

10 матчей в чемпионате России в 20 лет не стали для Осипова дебютом во взрослом футболе, до «Томи» он два сезона пробегал за вторую команду «Сибири» в ПФЛ. Но ценнейший опыт Премьер-Лиги оказался на данный момент единственным в своём роде – после весны-2017 Дмитрий на подобном уровне не оказывался, хотя шанс закрепиться в родных «Крыльях Советов» у него был. После Самары были «Лада» из Димитровграда и «Чита». В августе прошлого года Осипов подписал контракт с миасским «Торпедо», в нынешнем сезоне у него 12 матчей во Второй лиге и один – в Кубке России.

Никита Гвинейский, полузащитник

Тогда: 17 лет, 1 гол в 8 матчах РПЛ-2016/2017

Сейчас: 24 года, с 2021-го без клуба (последний – «Форте»)

Хавбек с необычной фамилией запомнился многим юным возрастом и креативным мышлением, что помогало разглядеть в команде Петракова хоть какие-то перспективы. Кстати, гол Гвинейского в ворота «Анжи» признали лучшим в 25-м туре РПЛ-2016/2017. Летом по окончании сезона Никита ездил на просмотр в «Спартак», но всё же вернулся и подписал новый контракт с «Томью» на три года.

Никита Гвинейский в сезоне-2016/2017 Фото: РИА Новости

К сожалению, будущей звезды из Гвинейского не вышло. После двух лет в Томске Никита уехал в Саратов, но больше сезона в «Соколе» (2+3 в 11 матчах) не провёл. Оттуда – в Таганрог, где его хватило на один сезон в местном «Форте» (5). С лета 2021 года полузащитник без клуба.

Антон Макурин, полузащитник

Тогда: 21 года – 6 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 28 лет, игрок «Новосибирска» во Второй лиге

Дебют за основу «Томи» у Макурина случился в матче с ЦСКА в марте 2017-го. Антон появлялся на поле в РПЛ не слишком часто, однако по окончании сезона клуб сохранил игрока, предложив ему новый двухлетний договор. Через два года, в августе-2019, хавбек подписал контракт с «Новосибирском», где играет до сих пор. В этом сезоне у него 22 матча без результативных действий во всех турнирах.

Руслан Салахутдинов, полузащитник

Тогда: 20 лет, 1 гол в 6 матчах РПЛ-2016/2017

Сейчас: 27 лет, завершил карьеру в 2020-м (последний клуб – армянский «Масис»)

«Томь» Петракова после экстренного омоложения забивала нечасто. Автором одного из редких голов стал Руслан Салахутдинов. Единственный мяч в Премьер-Лиге форвард забил в ворота «Терека» 14 мая 2017 года. После вылета в ФНЛ с нападающим пролонгировали соглашение на два года. Следующий сезон Руслан должен был провести в «Чайке» на правах аренды, но вернулся в Томск через месяц. Почти сразу же контракт с футболистом расторгла и «Томь». В 2019-м Салахутдинов ездил в «Крымтеплицу», а последним клубом в 2020 году у него был армянский «Масис». 1 июля 2020-го игрок закончил карьеру.

Даниил Большунов, полузащитник

Тогда: 19 лет, 1+1 в 10 матчах РПЛ-2016/2017

Сейчас: 26 лет, игрок «Сахалина» во Второй лиге

Ещё один автор гола. Большунов так же, как и остальные, ворвался в основу весной 2017-го и, как и Гвинейский, отличился в матче с «Анжи». В конце сезона продлил контракт с «Томью» на три года, но уровень ФНЛ не потянул (14 матчей, две передачи) и был отдан в годичную аренду сначала в «Сахалин» (6+3 в 20 играх), а затем в «Новосибирск» (одна передача в одном матче).

Даниил Большунов в сезоне-2016/2017 Фото: vk.com/fctomtomsk

Ещё было ставропольское «Динамо», но хавбек поехал туда, где у него получилось ярче всего: 12 июля позапрошлого года Большунов стал полноценным игроком «Сахалина». В нынешнем сезоне у него 1+3 в 27 матчах во всех турнирах.

Павел Кудряшов, нападающий

Тогда: 19 лет, 8 матчей в РПЛ-2016/2017

Сейчас: 26 лет, игрок «Звезды» во Второй лиге (2+3 в 21 матче этого сезона)

Дебютировал за «Томь» в матче с «Локомотивом» в августе 2016-го – то есть за полгода до того, как большинство из этого списка оказались в основной команде. Кудряшов вышел в восьми матчах осенней части РПЛ, а зимой уехал в «Крылья Советов». Самое интересное, что за новый клуб он дебютировал тоже в матче с «Локомотивом» (5 марта 2017 года). Зацепиться в Самаре у Павла не получилось, и в конце сезона он вернулся в Томск, где играл до 2020 года с переменным успехом.

Павел Кудряшов в сезоне-2016/2017 Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Интересно, что Павел – сын бывшего спортивного директора «Томи» Игоря Кудряшова, он занимал эту должность с 2004 по 2018 год, а в октябре 2019-го устроился в «Нижний Новгород» на должность заместителя гендиректора. Всё это не особо помогло сыну: он ездил и в чемпионат Беларуси («Белшина»), и Армении («Лори»), и Крыма («Крымтеплица»). В прошлом сезоне Кудряшов вернулся в Томск, а летом он подписал контракт со «Звездой» из Санкт-Петербурга (2+3 в 22 матчах во всех турнирах этого сезона).

Александр Соболев, нападающий

Тогда: 19 лет, 3 гола в 13 матчах РПЛ-2016/2017

Сейчас: 26 лет, игрок «Спартака»

Несомненный хедлайнер этого списка. Соболев, как и Кудряшов, дебютировал за «Томь» раньше других – в первой половине сезона. Это случилось 5 декабря 2016-го в матче с «Уфой», а дебютный мяч за томичей Александр забил в апреле 2017-го в ворота «Рубина». После вылета «Томи» в ФНЛ Соболев остался в команде на сезон – и забил девять голов в 29 встречах.

Александр Соболев в сезоне-2016/2017 Фото: РИА Новости

Ну а дальше вы знаете: трансфер в «Крылья Советов», выход с клубом в Премьер-Лигу, аренда в «Енисей» и 10 мячей в сезоне-2019/2020 после возвращения в Самару. А затем переход в «Спартак» в январе 2020 года и статус одного из главных российских нападающих современности. В этом сезоне у Александра 14+9 в в 29 встречах во всех турнирах.