Воспитанник «Арсенала» стал лидером «Ньюкасла». Уиллок лишит родной клуб чемпионства?

«Ньюкасл» и «Арсенал» – главные приятные сюрпризы нынешнего сезона АПЛ. Лондонцы продолжают борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити», а «сороки» почти обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Прогресс клубов связан с выдающейся тренерской работой Эдди Хау и Микеля Артеты, а также грамотной трансферной политикой. Одно из попаданий «Ньюкасла» – приобретение у «Арсенала» полузащитника Джозефа Уиллока. Почему арсенальцы решили расстаться с воспитанником и как он стал звездой на «Сент-Джеймс Парк»?

Уиллок поступил в академию «Арсенала» в 4,5 года, ранее в ней уже тренировались его старшие братья. Джо прошёл все ступени за 13 лет, а в сентябре 2017-го дебютировал за основу. Уиллок вышел на поле на 84-й минуте матча Кубка лиги с «Донкастером». Первого матча в АПЛ пришлось ждать полгода. По иронии он выпал на игру с «Ньюкаслом» в апреле-2018. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 на Уиллока не рассчитывали в качестве игрока основной обоймы. Джо эпизодически получал игровое время, а за два года в общей сложности набралось лишь 17 игр.

Джозеф Уиллок в «Арсенале» Фото: David Ramos/Getty Images

Настоящий прорыв случился в сезоне-2019/2020, когда Уиллок стал футболистом обоймы. Джо помогал в центре поля: разгонял атаки, сам врывался в штрафную, показывал навыки дриблинга. Но статистика осталась скромной: за 44 встречи он забил всего пять мячей и отдал одну результативную передачу. Явно не то, на что рассчитывал Микель Артета, активно привлёкший парня к основе. Но, несмотря на это, сезон-2020/2021 Уиллок начал в «Арсенале» и даже успел отметиться шестью (три гола и три голевых паса) результативными действиями в 17 матчах. Но в январе 2021 года Джо отправили в аренду в «Ньюкасл». И тут его прорвало.

После переезда в Ньюкасл-апон-Тайн Уиллок забил восемь голов в 14 матчах, став лидером «Ньюкасла» весной 2021-го. Сначала он отличился в шести матчах АПЛ подряд, став самым молодым игроком (21 год и 272 дня) в истории лиги, сделавшим это. А в последнем, 38-м туре сезона, он забил «Фулхэму», продлив серию до семи встреч. Уиллок повторил рекорд Алана Ширера, также ранее забившего за «Ньюкасл» в семи играх кряду.

По окончании сезона «Ньюкасл» оставил Уиллока у себя на постоянной основе. Трансфер англичанина обошёлся в € 28 млн. Джо подписал с «Ньюкаслом» шестилетний контракт. В сезоне-2021/2022 хавбек сбавил обороты: за 31 матч он забил всего дважды. Но это отчасти объясняется кризисом «Ньюкасла» в начале сезона, а после прихода в клуб Эдди Хау в атаке чаще делали ставку на других футболистов – Каллума Уилсона, Аллана Сен-Максимена, Жоэлинтона и Бруно Гимарайнса.

В текущем чемпионате Уиллок снова расцвёл. Хау использует его в центре, но футболист не сильно нагружен оборонительной работой, а создаёт угрозу чужим воротам. Джозеф часто располагается на левом полуфланге, пользуясь тем, что защитник с его края – Дэн Бёрн – сосредоточен на том, чтобы оставаться сзади и страховать. А Уиллок получает свободу, чтобы творить.

За 40 игр сезона во всех турнирах англичанин забил три гола и отдал шесть результативных пасов. Главные фишки Уиллока остаются при нём. Полузащитник хорош в продвижении мяча, создании и поиске опасных зон, а также в прессинге и в качестве ассистента. Несмотря на то что Джо не сильно нагружен разрушением, стоит выделить его трудоспособность. Именно это качество присуще всему «Ньюкаслу», удивившему Англию в текущем сезоне.

Джозеф Уиллок в «Ньюкасле» Фото: Stu Forster/Getty Images

Жалеет ли «Арсенал», что отпустил Уиллока? Вряд ли. Команда получила за него солидные деньги, да и хороших исполнителей в полузащите хватает. Зато он стал одним из лидеров «Ньюкасла» и теперь ведёт команду к первому за 20 лет участию в ЛЧ. Так что от расставания воспитанника с родным клубом выиграли обе стороны. Но, к несчастью для фанатов «Арсенала», Уиллок может лишить лондонцев шансов на титул АПЛ.