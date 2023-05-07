«Зенит» побеждал «Спартак» в половине их матчей за 13 лет. Вся статистика в одной картинке
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За эти годы красно-белые пропустили 71 мяч.
Матч «Зенита» со «Спартаком» может стать для петербургской команды чемпионским – для досрочного завоевания золота клубу нужно лишь победить. А если ЦСКА не обыграет «Оренбург», то хватит и ничьей.
Мы изучили статистику матчей «Спартака» и «Зенита» за последние 13 лет. Такой период времени взяли, потому что именно с 2010 года «Зенит» надолго сначала ворвался в элиту нашего футбола, а потом и установил в нём своё господство – семь чемпионств за 13 лет и лишь один сезон – финиш вне топ-3. Судя по статистике игр со «Спартаком», шанс хозяев на успех сегодня очень велик.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
- С 2010-го команды встречались 31 раз, и из них 16 побед – у «Зенита», шесть – у «Спартака». Девять матчей закончились вничью.
- На двоих команды забили 112 мячей. Больше пропустил «Спартак» – 71 мяч.
- Лучший бомбардир встреч – Артём Дзюба: он забивал в матчах девять раз.
- Самая крупная победа «Зенита» (или же поражение «Спартака») – со счётом 7:1. Было это осенью 2021-го, московской командой тогда руководил Руй Витория.
- Прям разгромных побед (вроде 7:1 или ) у «Спартака» не было – самая крупная была со счётом 3:0 в Кубке осенью прошлого года.
- Из зенитовских тренеров «Спартаку» никогда не проигрывал Андре Виллаш-Боаш (три победы, три ничьих). Лучший процент побед при этом у Роберто Манчини – 75% (три победы, одно поражение).
- Из спартаковских тренеров, которых за 13 лет было больше 10 (мы указали лишь тех, кто играл с «Зенитом»), ни одного поражения у Мурата Якина (два матча – две ничьих) и у Паоло Ваноли (один матч – одна ничья). Тех, кто не обыгрывал «Зенит», больше – аж шесть человек.
- В противостоянии Семак vs Абаскаль статистика на стороне тренера «Зенита»: три победы, одно поражение.
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