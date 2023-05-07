Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Зенит» — «Спартак», 26-й тур РПЛ: статистика личных встреч, голы, бомбардиры, тренеры, кто чаще выигрывал с 2010 года

«Зенит» побеждал «Спартак» в половине их матчей за 13 лет. Вся статистика в одной картинке
Полина Куимова
«Зенит» — «Спартак», 26-й тур РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
За эти годы красно-белые пропустили 71 мяч.

Матч «Зенита» со «Спартаком» может стать для петербургской команды чемпионским – для досрочного завоевания золота клубу нужно лишь победить. А если ЦСКА не обыграет «Оренбург», то хватит и ничьей.

Мы изучили статистику матчей «Спартака» и «Зенита» за последние 13 лет. Такой период времени взяли, потому что именно с 2010 года «Зенит» надолго сначала ворвался в элиту нашего футбола, а потом и установил в нём своё господство – семь чемпионств за 13 лет и лишь один сезон – финиш вне топ-3. Судя по статистике игр со «Спартаком», шанс хозяев на успех сегодня очень велик.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • С 2010-го команды встречались 31 раз, и из них 16 побед – у «Зенита», шесть – у «Спартака». Девять матчей закончились вничью.
  • На двоих команды забили 112 мячей. Больше пропустил «Спартак» – 71 мяч.
  • Лучший бомбардир встреч – Артём Дзюба: он забивал в матчах девять раз.
  • Самая крупная победа «Зенита» (или же поражение «Спартака») – со счётом 7:1. Было это осенью 2021-го, московской командой тогда руководил Руй Витория.
  • Прям разгромных побед (вроде 7:1 или ) у «Спартака» не было – самая крупная была со счётом 3:0 в Кубке осенью прошлого года.
  • Из зенитовских тренеров «Спартаку» никогда не проигрывал Андре Виллаш-Боаш (три победы, три ничьих). Лучший процент побед при этом у Роберто Манчини – 75% (три победы, одно поражение).
  • Из спартаковских тренеров, которых за 13 лет было больше 10 (мы указали лишь тех, кто играл с «Зенитом»), ни одного поражения у Мурата Якина (два матча – две ничьих) и у Паоло Ваноли (один матч – одна ничья). Тех, кто не обыгрывал «Зенит», больше – аж шесть человек.
  • В противостоянии Семак vs Абаскаль статистика на стороне тренера «Зенита»: три победы, одно поражение.
Материалы по теме
«Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд
«Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд
Статистика по матчу

Статистика по матчу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023