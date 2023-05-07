«Зенит» стал чемпионом России в удивительном матче! Как же драматично проиграл «Спартак»

«Зенит» – чемпион! Команда Сергея Семака в пятый раз подряд выиграла золото РПЛ, победив дома своего самого принципиального соперника. Но «Спартак» едва не лишил Санкт-Петербург праздника.

Гильермо Абаскаль удивил составом на матч в Санкт-Петербурге. От испанского тренера «Спартака» снова ждали оборонительную схему 5-3-2, а он взял да и выпустил в основе целую группу атакующих игроков – Соболева, Промеса, Бальде и Зиньковского. Главными потерями красно-белых были дисквалифицированный Литвинов и оставшийся в запасе капитан Джикия. У «Зенита» же не был готов на все 90 минут после травмы Вендел. Ключевой полузащитник команды Сергея Семака попал в заявку, но сидел на скамейке.

С началом игры стало понятно, что Абаскаль решил сыграть по новой схеме 3-4-2-1. При этом весь правый фланг должен был закрывать Зиньковский. Решение тренера казалось рискованным, поскольку «Зенит» чаще атакует как раз через свой левый край, а Антон, мягко говоря, не лучший разрушитель. Абаскаль признался в предматчевом интервью: «Если будем владеть мячом, то всё возможно». Но при счёте 0:0 спартаковцы почти не видели мяча, точнее, видели его в ногах соперника. У «Зенита» было 70% владения и сумасшедший перевес по передачам на чужой трети – 30:4. Гости думали лишь о том, как погасить скорость хозяев. Впрочем, гол Клаудиньо не столько заслуга «Зенита» (хотя бразилец сделал своё дело, прессинговал вратаря), сколько «привоз» от Селихова. Что случилось с голкипером гостей? Почему конкурент Сафонова в сборной России завис и отключился на секунду?

Вообще интересно, существует ли статистика того, сколько голов команды пропускают и забивают после розыгрышей через голкипера от своих ворот. Есть подозрение, что не у топовых мировых команд скорее «минус», нежели «плюс». После этого гола кто-то пошутил, что в «золотом» матче за «Зенит» из Рио-де-Жанейро голевой пас отдал собственный воспитанник. Селихов два года провёл в академии сине-бело-голубых.

Всю свою атакующую мощь «Спартак» показал, только пропустив гол. Красно-белые наконец завладели мячом и территорией, а сине-бело-голубые выманивали соперника на свою половину, чтобы использовать свободное пространство для контрвыпадов. У «Зенита» не было хорошего высокого возврата. Москвичи заработали шесть угловых и едва не забили после одного из них. А на исходе трети матча ошибся Роберт Ренан. Молодой бразилец, как бы он ни был хорош на мяче, пока «сырой» защитник. В ходе голевой атаки спартаковцы выиграли несколько микродуэлей, а Ренан просто бросил Бальде в штрафной. Любопытно, что к этому времени уже команда Абаскаля вела по передачам на чужой трети.

И всё же первый тайм завершился в пользу «Зенита» – 2:1, несмотря на то что хозяева проигрывали к перерыву по ударам – 3:8 (в створ – 2:3). Гол «Спартака» опять поменял игру. «Зенит» добавил и забил после красивой комбинации с участием всё того же Клаудиньо, Малкома и Мостового. Петербуржцам повезло с рикошетом, а также с судейским решением. По-видимому, гол не был отменён из-за фола Кузяева на Зобнине, так как «Зенит» забил уже в другой фазе атаки. Но момент спорный, как и другой эпизод в штрафной сине-бело-голубых – с наступом Ренана. Болельщики «Спартака» будут критиковать судью Кукуяна.

После перерыва Семак отзеркалил схему «Спартака»: выпустил Чистякова вместо Караваева, передвинул Кузяева на правый фланг и перешёл на тройку сзади. Очевидно, главный тренер «Зенита» готовился к тому, что у красно-белых во втором тайме будет больше подач на Соболева и остальных форвардов, а также на высокого Мартинса. Кроме того, Семак не мог не понимать: Ренан – слабое звено в обороне сине-бело-голубых в этом матче. Его можно было оставлять для продвижения мяча и выхода из-под прессинга, но требовался третий центральный защитник.

«Спартак» владел территориальным преимуществом, но игра стала на удивление пресной для «Дерби двух столиц». «Зенит» терпел в позиционной обороне и не мог убежать на контратаках. В результате – ни одного удара в створ на двоих при игре 11 на 11! Лучшие шансы команда Абаскаля получала на стандартах. Кукуян же продолжал принимать неоднозначные решения. Судья не показал прямую красную карточку Дуарте, который прямой ногой въехал сперва в левый, а потом и в правый голеностоп Малкому. VAR в этот раз вмешался. И только благодаря видеоассистентам Кукуян разглядел фол на удаление.

Золото фактически было в руках «Зенита». Что может быть проще, чем довести до победы матч, в котором ты ведёшь в счёте против оставшегося в меньшинстве соперника? Однако команда Семака, придавленная ответственностью за результат, слишком сконцентрировалась на удержании минимального перевеса. А спартаковцы – молодцы, показали чемпионский характер на поле будущего чемпиона. И всё же заработали пенальти. Тут спорить было не о чем: Чистяков въехал в ногу Мартинсу. Тем не менее Кукуян опять не разобрался в эпизоде без VAR.

Но какая же невероятная развязка получилась у битвы на «Газпром Арене»! Мантуан с Сергеевым опять показали себя «идеальными запасными». Бразилец отклеился от Зобнина и сделал голевую передачу, а российскому форварду (Сергеева упустил Хлусевич) как всегда, хватило одного касания в штрафной – на этот раз действительно «золотого».