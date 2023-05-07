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«Ньюкасл» — «Арсенал» — 0:2, обзор матча чемпионата Англии сезона-2022/2023, 7 мая 2023 года

«Арсенал» спасли штанги и VAR. Теперь место «Ньюкасла» в ЛЧ не кажется таким очевидным
Григорий Телингатер
«Ньюкасл» — «Арсенал» — 0:2
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У «Сити» снова преимущество в одно очко и один матч.

Центральный матч тура в АПЛ начался резво. Уже на второй минуте «Ньюкасл» пробил в штангу. А на девятой судья назначил пенальти в ворота «Арсенала». Лондонцев спас VAR, который указал главному судье, что мяч сначала попал в ногу, а уже потом в руку Кивёру.

Фото: скриншот видео

По первым 10 минутам казалось, что «Арсеналу» этим вечером ничего не светит, однако уже на 14-й минуте счёт открыли как раз гости. Эдегор с дальней дистанции пробил в нижний угол – Поуп оказался не готов. Вообще, игру вратаря «Ньюкасла» оценить тяжело: он ещё и выбил мяч в Жезуса в спокойной ситуации, но при этом сделал несколько шикарных сейвов.

В первом тайме Мартинелли и Сака выходили практически один на один и били. А у Эдегора на 45+2-й минуте получился абсолютно убойный момент, но Поуп отбил мяч ногой.

Поуп отбил мяч ногой

Поуп отбил мяч ногой

Фото: Stu Forster/Getty Images

Начало второго тайма тоже осталось за хозяевами, которые опять начали с того, что пробили в штангу, а через минуту Рамсдейл вытащил удар практически в упор. «Арсенал» ответил тут же – Мартинелли зарядил в перекладину.

В какой-то момент игра стала жёсткой и даже грубой. Помимо обычных фолов и претензий друг к другу, в ход пошли локти. За одну минуту в игровых эпизодах досталось по лицу сначала Джаке, а потом Жезусу. Даже после этого ни одной жёлтой карточки в матче не появилось. Ответ «Арсенала» на грубость получился достойным.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 14'   0:2 Шер – 71'

Мартинелли прошёл по своему левому флангу, на рывке ушёл от соперника и прострелил вдоль ворот. Казалось, что прострел не имел смысла, поскольку его полностью перекрыли, но Шер срезал мяч в свои ворота – 0:2. Главный вывод по этой игре: чем лучше момент создавали команды – тем меньше шансов было забить.

Фото: Скриншот видео

«Арсенал» благодаря победе сократил отставание от «Сити» до одного очка. Правда, у команды Гвардиолы ещё матч в запасе. «Ньюкасл» всё ещё остаётся в топ-4 и по потерянным очкам обходит «Брайтон» уже лишь на четыре, а «Ливерпуль» — на шесть.

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