Первое чемпионство в Италии разыграли за день! Один из участников скоро сыграет в Серии А

Спросите любителя футбольной статистики, что такое современный чемпионат Италии, – и он без запинки ответит вам: один сезон Серии A – это:

380 матчей;

около 1000 голов;

примерно 10 миллионов зрителей;

суммарный бюджет клубов свыше миллиарда евро.

Что и говорить – цифры впечатляют. Но так было не всегда. Для сравнения приведу статистические данные самого первого чемпионата Италии: в трёх играх, на которых присутствовали в общей сложности 200 зрителей, было забито восемь голов. Турнир уместился в один день, выручка от продажи билетов составила 197 лир (что в переводе на современные деньги составляет около € 1000). Сегодня столь «несерьёзный» масштаб одного из популярнейших национальных футбольных чемпионатов может вызвать немалое удивление. Но так было. И случилось это ровно 125 лет назад, 8 мая 1898 года. Вполне подходящий повод рассказать о первом чемпионате Италии поподробнее.

Футбол в его современном понимании появился в Италии во второй половине 1880-х годов: первым итальянским клубом стал «Футбольно-крикетный клуб Торино», основанный в 1887 году. В 1889-м был создан «Нобили Торино», а ещё через два года обе команды объединились в «Интернационале Торино». В 1893 году появился «Дженоа» – старейший из итальянских клубов, существующих до сих пор: в сентябре он отметит своё 130-летие. Количество команд понемногу росло, но их активность ограничивалась лишь редкими товарищескими встречами. Первые футбольные соревнования в Италии были проведены в 1896 году в рамках национального чемпионата гимнастических игр: этот турнир организовала FGNI – Итальянская национальная федерация гимнастики, которая в первые годы своего существования взяла под своё крыло самые разные виды спорта – футбол, теннис, стрельбу, фехтование… Победил в этом чемпионате «Удинезе». А 26 марта 1898 года была основана FIF – Итальянская федерация футбола. В то время одним из центров итальянской футбольной жизни являлся Турин, где базировались сразу несколько клубов. Поэтому неудивительно, что и штаб-квартира федерации поначалу разместилась в Турине.

На первом же заседании FIF 26 марта было решено организовать национальный футбольный турнир: его проведение было приурочено к торжествам по случаю 50-летия Альбертинского статута – первой итальянской конституции.

Как прошёл первый чемпионат Италии

К тому времени в Италии насчитывалось более десятка футбольных клубов; но в соревнованиях, получивших статус чемпионата страны, приняли участие только четыре: «Дженоа» из Генуи и туринские «Джиннастика», «Интернационале» и «Торинезе». Соревнования состоялись 8 мая 1898 года на велодроме Умберто I, располагавшемся на окраине Турина. Турнир, организацию которого поручили клубу «Торинезе», прошёл по олимпийской системе: два полуфинала и – через несколько часов – финал; матч за третье место не проводился. В первой игре, начавшейся в девять часов утра, «Интернационале» одолел «Торинезе» со счётом 2:1. В 11 часов на поле вышла вторая пара полуфиналистов: победителем в ней стал «Дженоа», забивший «Джиннастике» два безответных мяча. Первый гол в истории чемпионатов Италии забил игрок «Интера» Эдоардо Босио; а вот имена остальных бомбардиров пресса не сохранила.

Эдоардо Босио Фото: canottaggio.org

Газеты вообще довольно скупо осветили итоги турнира: сейчас это кажется невероятным, но в те годы футбол в Италии был малопопулярным видом спорта. Куда больше внимания спортивная пресса уделяла «благородным» видам, развивающим тело и дух: таким, например, как фехтование и гимнастика. Писали про велоспорт, про борьбу, про лёгкую атлетику… Только не про футбол.

Заметка из газеты Corriere dello Sport — The Bicycle от 11 мая 1898 года, рассказывающая о результатах матчей Фото: it.wikipedia.org

Продолжу рассказ о ходе турнира. По окончании полуфиналов игроки «Интера» и «Дженоа», не покидая пределов стадиона, отобедали бутербродами. Финал начался в 15 часов в присутствии сотни зрителей (на полуфиналах насчитали примерно по 50 болельщиков). Казалось бы, всё было против генуэзского клуба: во-первых, он единственный среди всех участников турнира играл на выезде. Во-вторых, у «Интера» было «целых» четыре часа на отдых перед финалом, в то время как у попавшего во второй полуфинал «Дженоа» – только два. В довершение всего вратарь генуэзцев Уильям Бэрд получил травму во время финального матча, а замены в те времена не предусматривались. Так что «Дженоа» пришлось заканчивать матч вдесятером, да ещё и с полевым игроком в воротах: место Бэрда занял капитан генуэзцев, защитник Джеймс Спенсли. Основное время завершилось вничью: в первом тайме счёт открыл «Дженоа», во втором хозяева восстановили равновесие. По регламенту в таком случае назначались два дополнительных тайма по 10 минут. В первой десятиминутке «Дженоа» благодаря голу Нормана Ливера снова вышел вперёд. Счёт 2:1 не изменился до конца матча.

Улица Джеймса Спенсли, капитана «Дженоа» Фото: Neal Simpson/Getty Images

В Италии что, уже тогда играли легионеры?

«Стоп, стоп!» – закричит в этом месте внимательный читатель. «Бэрд, Спенсли, Ливер – это ещё что за итальянцы такие? Неужели в итальянских командах уже в то время играли легионеры?»

Вопрос резонный. Разумеется, легионеров в современном понимании этого термина тогда ещё не было: итальянский футбол стал профессиональным лишь три десятилетия спустя. Но нужно вспомнить про тесные торгово-промышленные связи Италии и Великобритании, благодаря которым в конце XIX века в Италии было немало англичан: британские инженеры работали на заводах и фабриках; английские моряки привозили грузы в итальянские порты. Они-то и познакомили итальянцев с новой игрой, и поспособствовали организации первых итальянских футбольных клубов, и сами за них поиграли.

Кстати, подобным образом футбол появился и во многих других странах, включая Россию. Так что нет ничего удивительного в том, что в составах итальянских команд тех лет встречается немало британских фамилий. Скажем, в чемпионском составе «Дженоа» 1898 года было четыре представителя Великобритании. Английские корни отразились даже в названии этой команды: хотя название города пишется по-итальянски «Genova», клуб был назван в соответствии с английскими традициями правописания – «Genoa». Любопытно, что в первые годы существования клуба в него принимали исключительно англичан. Потом разрешили играть и итальянцам, но с тем расчётом, чтобы они составляли не более половины команды (позже отменили и это ограничение). Такой вот лимит на легионеров наоборот.

Команда «Дженоа» в 1898 году Фото: it.wikipedia.org

А что с судейством?

Все три встречи отсудил Адольф Журдан, функционер «Интера»: то ли авторитет Журдана был столь высок, что отметал любые подозрения в его предвзятости, то ли организаторы не смогли найти нейтрального арбитра, достаточно квалифицированного для серьёзного турнира, то ли его «ведомственной принадлежности» вообще не придавалось большого значения. Во времена любительского футбола нередки были случаи, когда встречу обслуживал рефери, представляющий одну из противоборствующих команд.

После сигнала об окончании игры футболисты обеих команд отправились на банкет, на котором глава FIF Марио Викари вручил победителям награды: игроки «Дженоа» получили золотые медали, а главным призом команде-чемпиону стал переходящий серебряный кубок, учреждённый Луиджи Амедео, герцогом Абруццким: этот итальянский аристократ и выдающийся путешественник, племянник короля Италии Умберто I, был основателем уже упоминавшегося клуба «Нобили Торино».

Кубок герцога Абруццкого Фото: museidigenova.it

«Дженоа» стал победителем и двух последующих чемпионатов Италии, получив право навечно оставить у себя кубок: по регламенту тот оставался у команды, которая первой станет трёхкратным чемпионом страны. Дальнейшая история этого приза представляет собой любопытный детектив: около 1910 года «Дженоа» отдал кубок в залог вице-президенту клуба Анри Даплю, чтобы рассчитаться с долгами. После отъезда Дапля в Швейцарию и его смерти следы кубка затерялись; несмотря на периодически предпринимавшиеся попытки разыскать трофей, он был обнаружен в США лишь в 2017 году. Фонд «Дженоа 1893» выкупил кубок, и теперь тот экспонируется в музее клуба наряду с другими интересными экспонатами – например, мячом, которым был сыгран финальный матч первого чемпионата Италии.

Что стало с игроками тех команд?

В 1900 году «Торинезе» объединился с «Интернационале», а шесть лет спустя на базе этого клуба, усиленного несколькими игроками, покинувшими «Ювентус», был основан клуб «Торино», играющий в Серии А и сегодня. «Джиннастика» вскоре после первого чемпионата опустилась в низшие лиги и прекратила существование около 1906 года. Более удачливой оказалась судьба «Дженоа», который несколько десятилетий был одним из сильнейших клубов Италии: в 1898–1924 годах клуб девять раз становился чемпионом страны (больше побед только у «Ювентуса», «Интера» и «Милана»). К сожалению, лучшие годы «Дженоа» давно прошли: последний раз его игроки поднимались на пьедестал в сезоне-1937/1938. После этого команда периодически вылетала в Серию B (а иногда даже и C). Очередной раз «Дженоа» покинул группу сильнейших в прошлом сезоне. Но позавчера пришло радостное для всех болельщиков «грифонов» известие: обыграв «Асколи» 2:1, генуэзцы досрочно, за два тура до окончания чемпионата, гарантировали себе возвращение в Серию A. Так что своё 130-летие клуб встретит в сильнейшем дивизионе. Пожелаем первому чемпиону Италии удачи!