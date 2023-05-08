У Черчесова растёт талант, он уже принёс победу в дерби. Топ-перформансы молодых на неделе

Элье Ваи и Брэдли Баркола привлекли к себе повышенное внимание после прошедшего во Франции тура. Но не только они круто себя проявили на прошедшей неделе. О лучших перформансах молодых игроков — ниже.

20-летний талант ведёт «Мальмё» к чемпионству

«Мальмё» на неделе обыграл «Варберг Боис» (6:0) и АИК (3:1). Герой этих встреч — 20-летний Себастьян Нанаси: на его счету хет-трик и ассист в первой игре, гол — во второй.

Себастьян Нанаси Фото: Mike Kireev/Getty Images

Себастьян способен сыграть как в полузащите, так и на фланге атаки. В системе «Мальмё» находится с 2018 года, но заиграл только сейчас. Фанаты уже сравнивают его с Эмилем Форсбергом из-за схожей манеры игры.

«Амьен» тащит 16-летний Джордж Иленихена

«Амьен» почти обезопасил себя от вылета из Лиги 2 после минимальной победы над «Сошо». Единственный гол в матче после выхода на замену забил 16-летний Джордж Иленихена. Для него этот гол стал вторым в этом чемпионате.

Вообще, его результативность поражает: в сезоне-2022/2023 за дубль, U19 и основу он положил 20 мячей в 32 матчах.

Кристиан Листеш спасает «Ференцварош» со скамейки

«Ференцварош» на неделе оформил две победы и стал чемпионом Венгрии. Единственный воспитанник, который дебютировал при Черчесове в чемпионате, Кристиан Листеш, постоянно выручает команду со скамейки: в понедельник в будапештском дерби забил победный гол, а на выходных забил уже «Кишварде».

Кристиан Листеш Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

17-летний полузащитник — сын венгерской легенды, тоже Кристиана Листеша, который брал чемпионство с «Вердером» в сезоне-2003/2004. Мечтает поиграть в Бундеслиге, АПЛ или Ла Лиге.

Такефуса Кубо огорчил бывший клуб

«Реал» Мадрид забрал Кубок Испании, но упустил вторую строчку в чемпионате после поражения от «Сосьедада». Такефуса Кубо огорчил бывший клуб и почти обеспечил баскам место в четвёрке. Прокомментировал произошедшее японец ярко: «По крайней мере, моё имя будет фигурировать в новостях».

Талант из Колумбии разрывает за «Атлетико Насьональ»

В Колумбии «Атлетико Насьональ» переиграл «Америку Кали» — 2:1. Дубль оформил 20-летний Томас Анхель. Форвард в этом сезоне уже забил шесть голов и принёс клубу Суперкубок.

Гифт Орбан раззабивался после безголевой серии

Почти весь апрель у Гифта Орбана была безголевая серия, но он её прервал и забивает в двух матчах кряду. На неделе оформил гол льежскому «Стандарду», «Гент» выиграл и приблизился к участию в Лиге конференций – 2023/2024. Нигериец мог даже забить с центра поля, но попал в перекладину.

Элье Ваи из «Монпелье» оформил покер за 15 минут!

«Монпелье» и «Лион» выдали самый безумный матч выходных, настреляв на двоих девять голов. 20-летний Элье Ваи оформил покер, но «Монпелье» всё равно проиграл: четыре гола забил и Александр Ляказетт.

Оба впервые в карьере оформили покер, а в истории Лиги 1 за последние 75 лет это лишь второй случай, когда в одном матче игроки двух клубов забили по четыре мяча!

Элье Ваи Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Хет-трик таланта не спас «Вестерло»

Похожая с Элье Ваи ситуация произошла и с 20-летним Нене Доргелесом из «Вестерло». Он оформил хет-трик, но его команда проиграла «Серкль Брюгге».

Нене Доргелес Фото: Isosport/Getty Images

Малийский нападающий принадлежит «Зальцбургу», этот год проводит в Бельгии на правах аренды. Сезон-2022/2023 для него по-настоящему прорывной: в 32 матчах набрал 15 результативных действий. В Австрии наверняка получит шанс.

Брэдли Баркола раздаёт ассисты на Ляказетта

Ляказетт положил покер, а Баркола сумел оформить хет-трик из ассистов. Вингер воспользовался предоставленным зимой шансом сполна: с начала года он поучаствовал в 38% голов «Лиона».

Карим Адейеми сохраняет «Боруссии» шансы на чемпионство

Дортмундская «Боруссия» продолжает борьбу за чемпионство. На выходных переехали «Вольфсбург» (6:0), а Карим Адейеми оформил 2+1. После чемпионата мира немец набрал сумасшедшую форму и является единственным игроком Бундеслиги в 2023-м с 5+ голами и 5+ ассистами.