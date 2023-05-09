«Реал» — аутсайдер в битве с «Сити». Виноваты плотный график и ошибки руководства

Тренера «Реала» Карло Анчелотти сложно вывести из себя, но в апреле даже он не сдержался после домашнего поражения от «Вильярреала» (2:3). «Календарь слишком напряжённый, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков, ведь они – самая важная часть футбола. Однако каждый думает только о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе. Это нехорошо для футбола, неправильно. Что-то должно измениться», – вскипел итальянец.

Карло можно понять: если первую половину сезона «Реал» прошёл ровно, то после ЧМ-2022 начался кошмар. Интенсивность матчей увеличивалась, к тому же добавился Клубный чемпионат мира в Марокко, из-за которого в феврале мадридцам пришлось сыграть девять встреч за четыре недели. Плюс Суперкубок Испании игрался в январе в формате «полуфинал/финал» и проходил в Саудовской Аравии. Неудивительно, что команду накрыла череда травм, а результаты пошли вниз. «Вот что бывает, когда играешь каждые три дня. Нет времени выздоравливать», – сокрушался Анчелотти.

В игре с Валенсией» мадридцы потеряли двух ведущих игроков

Вполне ожидаемо, что в этом сезоне «Реалу» не удалось защитить чемпионский титул в Испании. Вылетевшая ещё осенью из еврокубков «Барселона» на всей дистанции смотрится свежее и мотивированнее. Мадридцы же перманентно теряют игроков, особенно часто с начала 2023 года. Проблемы начались с горячей рубки «сливочных» в матче на Суперкубок Испании с «Валенсией» в начале января. Соперники действовали очень грубо – чего только стоит умышленный удар в стиле восточных единоборств Габриэла Паулисты соотечественника Винисиуса.

В той игре повреждения различной степени тяжести получили Эдер Милитао (ушиб камбаловидной мышцы, а также сотрясение мозга) и Карим Бензема (задняя поверхность бедра). Обоих тогда пришлось заменить, и если после восстановления главный бомбардир «Реала» вернулся на привычно высокий уровень, то с бразильцем творится что-то неладное. Ошибки, «привозы», неуверенная игра. В последних играх с «Жироной» и «Реалом Сосьедад» центральный защитник отметился голевой передачей на соперника и пенальти. «Очень хочу, чтобы он наконец проснулся. Лучше это сделать как можно скорее», – критикует Эдера тренер.

Бензема получил травму во время празднования гола в ворота «Ливерпуля» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Для клуба уровня «Реала» удивительно наличие в составе всего одного левого защитника, да и тот сломался. После вылета в марте Ферлана Менди его позицию поочерёдно закрывают универсалы Начо и Камавинга, и показывают неубедительную игру. Ждать скорого возвращения Менди, который из-за повреждения икроножной мышцы пропустил уже 11 матчей, не приходится. Примечательно, что в прошлом сезоне француз также сломался в марте – тогда он пропустил из-за аналогичной травмы 40 дней, а сейчас уже больше 50.

Лишь совсем недавно после январского повреждения колена стал регулярно играть ещё один защитник Давид Алаба. Несколько матчей пропустил основной вратарь Тибо Куртуа, что в очередной раз подтвердило слабость его сменщика Андрея Лунина – украинец не «привозил», но и сейвы в его исполнении – большая редкость. Тони Кроос проводит не самый выдающийся сезон, так ещё и пропустил пару недель в феврале из-за желудочного гриппа. Лукас Васкес выбыл в январе на месяц после вывиха лодыжки в игре с «Валенсией», а про бельгийского пациента Эдена Азара и вспоминать не стоит. Стоившего Флорентино Пересу € 115 млн полузащитника словно укусил Гарет Бэйл.

После столкновения с вратарём «Шахтёра» Рюдигеру наложили 20 швов

В недавней игре с «Жироной» случилось и вовсе страшное – травму подколенного сухожилия получил лидер «Реала» Лука Модрич. В этом сезоне 37-летний хорват сыграл только за клуб 44 матча, плюс помог своей национальной команде пробиться в полуфинал чемпионата мира. Усталости подвергается даже металл, вот и Лука не справился с бешеным давлением и нагрузками.

Ради скорейшего восстановления Модрич полетел в Белград для консультации с сербской знахаркой и специалисткой по восстановлению от мышечных травм Марьяной Ковачевич. В своей работе она использует гель на основе конской плаценты и аппарат с волновым давлением, за счёт чего сроки восстановления значительно сокращаются. Ковачевич успешно сотрудничала с футболистом Робином ван Перси, теннисистом Новаком Джоковичем и множеством других спортсменов.

При такой интенсивности игр в составе «Реала» практически не осталось футболистов, которые не обращались бы за помощью к докторам. Везение также не на стороне «Реала» – в осенней игре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» страшное рассечение в верховой борьбе с вратарём соперника получил защитник мадридцев Антонио Рюдигер. Футболка немца стала полностью алой от крови, ему наложили 20 швов – игрок даже мог потерять глаз.

Страшное рассечение Антонио Рюдигера в матче с «Шахтёром» Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

«В каждом сезоне у нашего медицинского персонала много работы, но 2023-й превратился в кошмар, – сокрушается глава медицинской службы «Реала» Нико Михич, который в 2017 году вошёл в число 25 самых влиятельных людей в сфере здравоохранения Испании по версии Forbes. – Футболисты страдают от недостатка времени на восстановление. Если играть так много каждый сезон, то многие травмы могут стать хроническими».

В Манчестере сделали правильные выводы после прошлогоднего поражения от «Реала»

Конечно, проводить под 70 матчей за сезон – невероятное безумие на грани человеческих возможностей. Однако мадридцам стоит винить не только составителей календаря, заточенного под доходы от телевидения. Ситуацию, в которую попал «Реал», можно и нужно было предвидеть ещё год назад – несколько грамотных летних и зимних трансферов могли улучшить глубину состава. Перес выделил только € 80 млн на полузащитника Орельена Тчуамени, но парень по большому счёту не смог составить конкуренцию Кроосу и Модричу. Француз часто получает травмы, к тому же Анчелотти недоволен его отношением к тренировкам. Пока что Орельен не тянет на уровень, который показывал в Мадриде проданный в «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Бесплатный трансфер из «Челси» Рюдигера стал большой удачей, но этого было явно недостаточно. «Реал» очевидно стал уязвимее после ухода Иско, Гарета Бэйла, Борхи Майораля, Марсело и Луки Йовича – эти сильно сдавшие и нечасто игравшие исполнители всё же выполняли важную функцию распределения нагрузки на состав. Несмотря на это, Анчелотти заявил об отказе клуба выходить на рынок в зимнее трансферное окно. «Мы не нуждаемся в трансферах. Сейчас команда в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне», – эти слова итальянца похожи на самообман.

Участие Модрича в игре с «Сити» находится под вопросом Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Похоже, тренер слишком надеется на многолетних лидеров, не желая осознавать их почтенный возраст. Любимчик тренера Бензема даже в 35 лет держит марку, бьёт новые рекорды, но при этом по ходу сезона-2022/2023 семь раз получал повреждения. В общей сложности Карим пропустил из-за травм 82 дня! Нет ничего удивительного и в нынешних проблемах со здоровьем Модрича – на весь сезон ветеранов уже не хватает, а полноценной замены нет.

Если в «Манчестер Сити» сделали выводы после прошлогоднего поражения от «Реала» и закупили летом игроков на € 150 млн (один только Эрлинг Холанд чего стоит), то в Мадриде решили выехать на старом багаже. Руководство «Реала» можно понять – реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обошлась в € 900 млн. Однако режим повышенной экономии на трансферах может привести к потере не только титула сильнейшей команды мира, но и доходов.