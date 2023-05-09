«Если возьму ЛЧ три раза подряд, всё равно буду неудачником». Главное проклятие Гвардиолы

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в «скрытом» финале в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Болельщики и эксперты отмечают, что любой из победителей станет безоговорочным фаворитом в решающей встрече. На стороне «Сити» — феноменальная форма как Эрлинга Холанда, так и всей команды, за «Реал» играет магия клуба в рамках ЛЧ.

У «горожан» также есть фактор, который можно назвать как положительным, так и отпугивающим трофей ЛЧ от себя – Хосеп Гвардиола. Никто не станет спорить, что испанец – в тройке лучших тренеров мира. Но его часто заносит в решающих стадиях Лиги чемпионов. Пеп начинает мудрить, пытается перехитрить сам себя и вылетает из турнира. Так ли это на самом деле?

Реальная сила тренера определяется по результатам на длительной дистанции. Идеальный показатель – чемпионаты. В них Гвардиола безупречен: за свою карьеру (с 2008 года) он всего три раза не брал национальные титулы (с «Барсой» в сезоне-2011/2012 и с «Сити»-2016/2017 и 2019/2020). Недавно испанец отметил, что «быть чемпионом в английской Премьер-лиге — то же самое, что и выиграть Лигу чемпионов». Но в апреле он всё же заявил, что хочет победить и в ЛЧ.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Этот вопрос задают уже 6-7 лет. Мы пытались выиграть турнир каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши. «Ман Сити» всегда старается победить, но это не значит, что обязательно будет так».

Из-за большого желания Пепа удивить соперников, обыграть их красиво зачастую он терпит неудачи. Например, будучи тренером «Баварии», в ответном полуфинале-2013/2014 с «Реалом» он выбрал ультраатакующий состав со схемой 4-2-4 с Арьеном Роббеном, Томасом Мюллером, Марио Манджукичем и Франком Рибери в атаке. В итоге мюнхенцы потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:4 на «Альянц-Арене». После матча Гвардиола признался, что весь год думал об использовании этой схемы, но она полностью провалилась в самый ответственный вечер года.

В сезоне-2015/2016 «Бавария» попалась в полуфинале на «Атлетико». Команда Диего Симеоне находилась в идеальной форме с точки зрения защиты. Гвардиола хотел противостоять обороне «Атлетико» ультраконтролем – даже большим, чем обычно, методично раскачивая её. В итоге мадридцы выстояли, воспользовались редкими шансами и прошли дальше из-за гола на выезде. А Хосеп так и не смог выиграть ЛЧ в Мюнхене.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я неудачник в Лиге чемпионов. Даже если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, я всё равно буду им».

В «Манчестер Сити» Гвардиола уступал в плей-офф молодому «Монако» с Мбаппе и Бернарду Силвой, пытался сдержать «Ливерпуль» тройкой центральных защитников, которую не практиковал ранее, драматично вылетал от «Тоттенхэма». И, всё же выйдя в финал ЛЧ в 2021 году, выставил против «Челси» состав без опорного полузащитника (Родри) и чистого форварда. А также с ромбом в центре поля. Тухель наказал друга – лондонцы провели идеальный матч и забрали титул.

Хосеп Гвардиола Фото: Jose Coelho/Getty Images

Действительно, Гвардиола часто неудачно экспериментирует в плей-офф ЛЧ. Но иногда испанцу катастрофически не везёт, либо его соперники всё же оказываются лучше. Например, в сезоне-2009/2010 «Интер» Жозе Моуринью нашёл противоядие на «Барсу» Пепа. Дома миланцы добились победы со счётом 3:1, а на «Камп Ноу» приехали оборонять преимущество. Удалось – проиграли 0:1, но вышли в финал. А в сезоне-2011/2012 испанец капитулировал перед «Челси», который затем выиграл первую ЛЧ под руководством Роберто Ди Маттео.

Лондонцы выиграли первый матч дома при тотальном доминировании «Барсы». А в ответной встрече Бускетс забил на 35-й минуте, затем удаление заработал Джон Терри, и казалось, что путь в финал для каталонцев открыт. Иньеста забил второй гол, но спустя мгновение Рамирес сократил отставание, сделав общий счёт в серии в пользу «Челси». Началось невезение: в конце первого тайма Месси не реализовал пенальти, а во вторые 45 минут «Барса» безуспешно билась о защиту «Челси». В конце команда Гвардиолы получила нокаут в виде гола Торреса. Невероятная удача англичан, перенесённая затем и на финал.

В «Сити» Гвардиола испытывал шок, когда в ответном четвертьфинале ЛЧ-2018/2019 с «Тоттенхэмом» VAR отменял гол Рахима Стерлинга в компенсированное арбитром время. В коронавирусный розыгрыш Лиги чемпионов в 2020-м всё тот же Стерлинг упустил несколько верных моментов в четвертьфинале с «Лионом». А в сезоне-2021/2022 «горожане» уже видели себя в финале, обыгрывая «Реал» в конце ответного полуфинала. Но сначала Джек Грилиш не использовал убойный момент, а затем в дело включилась магия мадридцев: Родриго забил два гола на 90-й и 90+1-й минутах. В дополнительное время пенальти реализовал Карим Бензема, не дав Гвардиоле выйти в финал второй год подряд.

Выступления команд Гвардиолы в Лиге чемпионов

Сезон Клуб Стадия в ЛЧ 2008/2009 «Барселона» Победа в финале («МЮ» — 2:0) 2009/2010 «Барселона» Поражение в полуфинале от «Интера» 2010/2011 «Барселона» Победа в финале («МЮ» — 3:1) 2011/2012 «Барселона» Поражение в полуфинале от «Челси» 2013/2014 «Бавария» Поражение в полуфинале от «Реала» 2014/2015 «Бавария» Поражение в полуфинале от «Барселоны» 2015/2016 «Бавария» Поражение в полуфинале от «Атлетико» 2016/2017 «Манчестер Сити» Поражение в 1/8 финала от «Монако» 2017/2018 «Манчестер Сити» Поражение в 1/4 финала от «Ливерпуля» 2018/2019 «Манчестер Сити» Поражение в 1/4 финала от «Тоттенхэма» 2019/2020 «Манчестер Сити» Поражение в 1/4 финала от «Лиона» 2020/2021 «Манчестер Сити» Поражение в финале от «Челси» 2021/2022 «Манчестер Сити» Поражение в полуфинале от «Реала» 2022/2023 «Манчестер Сити» Полуфинал с «Реалом»

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Если моя карьера закончится завтра, я буду доволен тем, чего добился в «Барселоне», «Баварии» и «Сити». Я не мог ожидать, что за такое короткое время у меня сложится такая карьера. Дело даже не в успехах этих 13-14 лет, но и в том, как мы играли. Я не мог просить о большем. Мы хотим сделать всё возможное в Лиге чемпионов, будь что будет. В конце концов, судьба уже предопределена. У меня много лет было ощущение, что то, чем мы занимались, обречено на провал. Мы попробуем ещё раз».

«Сити» подходит к текущему полуфиналу с «Реалом» в статусе фаворита как пары, так и всего розыгрыша. «Горожане» забрались на первое место в АПЛ, вышли в финал Кубка Англии и могут оформить исторический требл. Отличная мотивация для команды. Может ли «Сити» выиграть три трофея? Да. Тем более что Гвардиола уже изрядно поэкспериментировал в 1/8 финала с «Лейпцигом», но при этом команда прошла дальше. С «Баварией» Пеп стал прагматичнее и вносил правки ситуационно (и по делу). «Сити» вряд ли сильно удивит «Реал», но попробовать сдержать даже предсказуемых манчестерцев – невероятно тяжёлая задача. Одной магии мадридцев в ЛЧ будет недостаточно. Текущий плей-офф – лучший момент для Гвардиолы, чтобы выиграть трофей.