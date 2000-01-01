Де Брёйне и Куртуа ненавидят друг друга: из-за девушки, которая ушла от Кевина к Тибо
Как показало время, конфликт был бессмысленным.
Девушка Де Брёйне ушла к Куртуа
Кевин Де Брёйне около трёх лет встречался с Каролиной Лийнен, но девушка его предала. Однажды она полетела с друзьями в Мадрид, где у неё завязался роман с Куртуа.
Откуда стало известно о конфликте?
В 2014 году Кевин выпустил автобиографию «Будь проще», в которой рассказал об измене бывшей девушки Каролины с вратарём. «Я не мог понять, почему Куртуа так поступил. Мне всё ещё больно думать об этом», – признался полузащитник в книге.
Как Де Брёйне узнал об измене?
Игрок «Ман Сити» получил информацию от общего друга, который знал об отношениях и всё рассказал Кевину. Позднее Каролина заявила о причинах своего поступка: в 2012-м Де Брёйне тоже изменял, но она простила его. «Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чём угодно».
Вражда двух игроков сборной Бельгии
Между Тибо и Кевином неоднократно была вражда в сборной Бельгии, и однажды экс главный тренер национальной команды Марк Вильмотс был готов убрать вратаря из состава. Но Де Брёйне заявил: «Каковы бы ни были причины, я не имел права решать судьбу Куртуа. Он хороший вратарь и заслужил играть за сборную».
Вряд ли Кевин простил Куртуа, потому что позднее, отвечая на вопрос журналиста, что он думает о переходе Тибо из «Челси» в «Реал», полузащитник заявил: «Рад, что он покинул «Челси», ведь в Англии должны играть лучшие».
Чем закончилась история
Впоследствии Тибо расстался с Каролиной. Футболисты женились на других девушках. Кстати, Де Брёйне часто огорчает вратаря «Реала»: в 2020-м он забил Куртуа с пенальти и вырвал победу, а в прошлом году открыл счёт, отправив мяч головой в сетку. Отомстит ли игрок «Ман Сити» снова?
У Де Брёйне и Куртуа давний конфликт. Кевин регулярно «мстит» Тибо в Лиге чемпионов
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