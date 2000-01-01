У Де Брёйне и Куртуа давний конфликт. Кевин регулярно «мстит» Тибо в Лиге чемпионов

Как Де Брёйне узнал об измене?

Игрок «Ман Сити» получил информацию от общего друга, который знал об отношениях и всё рассказал Кевину. Позднее Каролина заявила о причинах своего поступка: в 2012-м Де Брёйне тоже изменял, но она простила его. «Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чём угодно».