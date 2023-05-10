Как «Зенит» решил рискнуть с Семаком. Роль в выборе тренера сыграл даже опрос в соцсетях

Сергей Семак – важнейший герой современного «Зенита». Самый успешный тренер со времён Дика Адвоката. И человек, сохраняющий особенную ауру. 14 мая исполнится пять лет с момента, когда Сергей Богданович приехал в Санкт-Петербург на первые переговоры о работе. А пятое чемпионство – повод вспомнить, почему в тот момент выбрали именно его.
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13 мая 2018 года. Роберто Манчини проводит последнюю пресс-конференцию. Пустой взгляд и циничные реплики. «Я не сделал никаких ошибок. Всё было правильно», – важная цитата того периода от единственного зарубежного тренера, который закончил работу без титулов. Один сезон – и Манчини из большой звезды превратился в скучающего токсика. Весной забил на работу, много раз ездил на переговоры в Италию, а в Россию возвращался в основном на матчи. Это бесило. Но все терпеливо ждали конца сезона, чтобы расстаться по обоюдному согласию. В мае момент настал.
Роберто Манчини
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
14 мая 2018 года. Один из газпромовских офисов в центре Петербурга. Сергей Семак приехал на первые переговоры о возможном назначении. Тогда он ещё был тренером «Уфы». Будущий тренер «Зенита» признавался – встреча была ознакомительной. Семак выслушал видение развития клуба после сложного периода Луческу/Манчини от Дюкова и Фурсенко, обозначил несколько пожеланий и через пару часов удалился.
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А теперь – 13 мая 2018 года, на день раньше. В официальной группе клуба во «ВКонтакте» появляется странное голосование. Болельщикам предложили выбрать следующего главного тренера. Ещё раз – на официальном клубном ресурсе. Выборы нового главного тренера. Удивительная история для любого времени, если это профессиональный футбол. Так ещё и уровень «Зенита». Забавно, что тот самый опрос доступен до сих пор. Итог очевидный – болельщики устали от статусных иностранцев, которым наскучивает российский футбол. Идеальное время для человека, которого любят просто потому, что он есть. И потому, что он сделает всё для новых трофеев.
За Семака проголосовали чуть больше 60 процентов. Остальные набрали сильно меньше. Хотя Маурицио Сарри проводил чуть ли не лучший период в карьере, тренируя «Наполи». Паулу Фонсека завоёвывал симпатии Европы с «Шахтёром». А Хорхе Сампаоли вообще тренировал сборную Аргентины. Впечатляюще, разве нет?
Естественно, подобный пост не мог появиться без одобрения руководства. Хотя некоторые тогда подумали, что клуб прикалывается на фоне бесконечных слухов. Нет. В какой-то момент оказалось важно услышать и болельщицкую аудиторию. И верифицировать кандидатуру Семака уже официально. А не только на уровне слухов. Многие и так понимали, на чью сторону встанут симпатии аудитории. Но вряд ли были уверены, что голосование выйдет настолько однозначным.
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Примерно в те же самые дни руководство «Зенита» полетело в Италию разговаривать с Сарри. Тренер «Наполи» привёл команду ко второму месту, уступив только «Юве». Маурицио неожиданно получил статус одного из самых модных коучей Европы. Нетипичный для Италии резкий и вертикальный футбол завораживал. Агентам Сарри приходили предложения со всех частей Европы. Главными претендентами считались «Челси» и дортмундская «Боруссия». Но вместе с ними включился и «Зенит». С важным аргументом.
По данным итальянских медиа, Маурицио были готовы предложить около € 9 млн в год, почти неограниченный контроль над селекцией и любые творческие эксперименты. За его кандидатуру выступал, например, Сергей Фурсенко – большой поклонник итальянской школы. Не исключено, что в какой-то момент Сарри действительно заинтересовался. Особенно когда другие клубы не прикладывали достаточно усилий. Но всё быстро потухло. Маурицио получил похожий с финансовой точки зрения оффер из «Челси». И дальше никакого выбора уже не было – там Лига чемпионов и самый классный чемпионат в Европе. В России – Лига Европы, медленные скорости и вообще тлен. Сарри сделал логичный выбор. И точно не пожалел (бронза АПЛ + победа в Лиге Европы).
Маурицио Сарри
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
С остальными кандидатами, насколько известно, конкретных переговоров так и не состоялось. Разве что консультации с «Шахтёром» по поводу Фонсеки. Его кандидатура в какой-то момент тоже привлекала руководство. Но тренеров из Европы в любом случае смущало отсутствие ЛЧ в ближайшем сезоне. Ведь Манчини оставил команду на пятом месте – в тот период это квалификационный раунд Лиги Европы.
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Две недели паузы. И 29 мая 2018-го. «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером. Контракт по схеме «2+1». После мы узнали, что в промежуток с 14 по 29 мая с Семаком встречались ещё раз. Но итоговая конкретика появилась только после 26-го числа. Тогда в клубе окончательно определились и заговорили об условиях работы.
Три причины выбора Семака (по версии источников «Чемпионата»)
- Руководству важно было удалить из образа клуба токсичность, появившуюся при Манчини. Новый итальянец мог её только приумножить. Поэтому переговоры хоть и велись, но затащить иностранца не было главной целью.
- Семак казался хорошим антикризисным менеджером. С него сняли давление (то есть не было прямой задачи выиграть титул в первом сезоне) и попросили в первую очередь обновить состав, в котором на тот момент было около 40 футболистов. С этого и началась работа.
- Семак из 2018-го хоть уже и приличный тренер, но точно не самый дорогой. Особенно в сравнении с европейцами. Плюс клуб защитил себя от вероятной неудачи: по контракту с Сергеем можно было расстаться без глобальных финансовых потерь. Да, «Зенит» осознавал риски. Но пошёл на них. Как выяснилось – не зря.
Алексей Миллер и Сергей Семак
Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Важный момент, не входящий ни в какие пункты – прямое одобрение Алексея Миллера. По некоторым данным, якобы он сам предложил кандидатуру Семака. И был одним из тех, кто до последнего настаивал на этом назначении. А помните тот самый опрос в VK? Похоже, какую-то, пусть и минимальную роль это сыграло. Вот цитата Миллера после первого чемпионства.
«Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита» не выбирали единогласно и не выбирали большинством голосов. Его выбрали единодушно, его выбрали вы, болельщики «Зенита».
Очевидно, Алексей Борисович знал о настроении аудитории. Возможно, в том числе из-за голосования в соцсетях.
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Снова 29 мая 2018 года. Чуть ли не сразу после подписания контракта Семак едет на стихийно организованную встречу с болельщиками. На «Петровском». Там они находятся около полутора часов, но детали почти не афишируются. После удаётся узнать, что фанаты попросили Семака о главном – работать на совесть. Без скандалов, публичных войн и делать всё, что он умеет. Актив же в ответ пообещал всегда быть за него. Обе стороны сдержали своё слово.
7 мая 2023-го. «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России. И теперь точно можно зафиксировать: пять лет назад «Зенит» сделал чуть ли не самый важный выбор в XXI веке.
И вряд ли хотя бы раз об этом пожалел.
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