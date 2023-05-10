Как «Зенит» решил рискнуть с Семаком. Роль в выборе тренера сыграл даже опрос в соцсетях

Сергей Семак – важнейший герой современного «Зенита». Самый успешный тренер со времён Дика Адвоката. И человек, сохраняющий особенную ауру. 14 мая исполнится пять лет с момента, когда Сергей Богданович приехал в Санкт-Петербург на первые переговоры о работе. А пятое чемпионство – повод вспомнить, почему в тот момент выбрали именно его.

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13 мая 2018 года. Роберто Манчини проводит последнюю пресс-конференцию. Пустой взгляд и циничные реплики. «Я не сделал никаких ошибок. Всё было правильно», – важная цитата того периода от единственного зарубежного тренера, который закончил работу без титулов. Один сезон – и Манчини из большой звезды превратился в скучающего токсика. Весной забил на работу, много раз ездил на переговоры в Италию, а в Россию возвращался в основном на матчи. Это бесило. Но все терпеливо ждали конца сезона, чтобы расстаться по обоюдному согласию. В мае момент настал.

Роберто Манчини Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

14 мая 2018 года. Один из газпромовских офисов в центре Петербурга. Сергей Семак приехал на первые переговоры о возможном назначении. Тогда он ещё был тренером «Уфы». Будущий тренер «Зенита» признавался – встреча была ознакомительной. Семак выслушал видение развития клуба после сложного периода Луческу/Манчини от Дюкова и Фурсенко, обозначил несколько пожеланий и через пару часов удалился.

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А теперь – 13 мая 2018 года, на день раньше. В официальной группе клуба во «ВКонтакте» появляется странное голосование. Болельщикам предложили выбрать следующего главного тренера. Ещё раз – на официальном клубном ресурсе. Выборы нового главного тренера. Удивительная история для любого времени, если это профессиональный футбол. Так ещё и уровень «Зенита». Забавно, что тот самый опрос доступен до сих пор. Итог очевидный – болельщики устали от статусных иностранцев, которым наскучивает российский футбол. Идеальное время для человека, которого любят просто потому, что он есть. И потому, что он сделает всё для новых трофеев.

За Семака проголосовали чуть больше 60 процентов. Остальные набрали сильно меньше. Хотя Маурицио Сарри проводил чуть ли не лучший период в карьере, тренируя «Наполи». Паулу Фонсека завоёвывал симпатии Европы с «Шахтёром». А Хорхе Сампаоли вообще тренировал сборную Аргентины. Впечатляюще, разве нет?

Естественно, подобный пост не мог появиться без одобрения руководства. Хотя некоторые тогда подумали, что клуб прикалывается на фоне бесконечных слухов. Нет. В какой-то момент оказалось важно услышать и болельщицкую аудиторию. И верифицировать кандидатуру Семака уже официально. А не только на уровне слухов. Многие и так понимали, на чью сторону встанут симпатии аудитории. Но вряд ли были уверены, что голосование выйдет настолько однозначным.

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Примерно в те же самые дни руководство «Зенита» полетело в Италию разговаривать с Сарри. Тренер «Наполи» привёл команду ко второму месту, уступив только «Юве». Маурицио неожиданно получил статус одного из самых модных коучей Европы. Нетипичный для Италии резкий и вертикальный футбол завораживал. Агентам Сарри приходили предложения со всех частей Европы. Главными претендентами считались «Челси» и дортмундская «Боруссия». Но вместе с ними включился и «Зенит». С важным аргументом.

По данным итальянских медиа, Маурицио были готовы предложить около € 9 млн в год, почти неограниченный контроль над селекцией и любые творческие эксперименты. За его кандидатуру выступал, например, Сергей Фурсенко – большой поклонник итальянской школы. Не исключено, что в какой-то момент Сарри действительно заинтересовался. Особенно когда другие клубы не прикладывали достаточно усилий. Но всё быстро потухло. Маурицио получил похожий с финансовой точки зрения оффер из «Челси». И дальше никакого выбора уже не было – там Лига чемпионов и самый классный чемпионат в Европе. В России – Лига Европы, медленные скорости и вообще тлен. Сарри сделал логичный выбор. И точно не пожалел (бронза АПЛ + победа в Лиге Европы).

Маурицио Сарри Фото: Catherine Ivill/Getty Images

С остальными кандидатами, насколько известно, конкретных переговоров так и не состоялось. Разве что консультации с «Шахтёром» по поводу Фонсеки. Его кандидатура в какой-то момент тоже привлекала руководство. Но тренеров из Европы в любом случае смущало отсутствие ЛЧ в ближайшем сезоне. Ведь Манчини оставил команду на пятом месте – в тот период это квалификационный раунд Лиги Европы.

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Две недели паузы. И 29 мая 2018-го. «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером. Контракт по схеме «2+1». После мы узнали, что в промежуток с 14 по 29 мая с Семаком встречались ещё раз. Но итоговая конкретика появилась только после 26-го числа. Тогда в клубе окончательно определились и заговорили об условиях работы.

Три причины выбора Семака (по версии источников «Чемпионата»)

Руководству важно было удалить из образа клуба токсичность, появившуюся при Манчини. Новый итальянец мог её только приумножить. Поэтому переговоры хоть и велись, но затащить иностранца не было главной целью. Семак казался хорошим антикризисным менеджером. С него сняли давление (то есть не было прямой задачи выиграть титул в первом сезоне) и попросили в первую очередь обновить состав, в котором на тот момент было около 40 футболистов. С этого и началась работа. Семак из 2018-го хоть уже и приличный тренер, но точно не самый дорогой. Особенно в сравнении с европейцами. Плюс клуб защитил себя от вероятной неудачи: по контракту с Сергеем можно было расстаться без глобальных финансовых потерь. Да, «Зенит» осознавал риски. Но пошёл на них. Как выяснилось – не зря.

Алексей Миллер и Сергей Семак Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Важный момент, не входящий ни в какие пункты – прямое одобрение Алексея Миллера. По некоторым данным, якобы он сам предложил кандидатуру Семака. И был одним из тех, кто до последнего настаивал на этом назначении. А помните тот самый опрос в VK? Похоже, какую-то, пусть и минимальную роль это сыграло. Вот цитата Миллера после первого чемпионства.

Алексей Миллер председатель правления ПАО «Газпром» «Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита» не выбирали единогласно и не выбирали большинством голосов. Его выбрали единодушно, его выбрали вы, болельщики «Зенита».

Очевидно, Алексей Борисович знал о настроении аудитории. Возможно, в том числе из-за голосования в соцсетях.

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Снова 29 мая 2018 года. Чуть ли не сразу после подписания контракта Семак едет на стихийно организованную встречу с болельщиками. На «Петровском». Там они находятся около полутора часов, но детали почти не афишируются. После удаётся узнать, что фанаты попросили Семака о главном – работать на совесть. Без скандалов, публичных войн и делать всё, что он умеет. Актив же в ответ пообещал всегда быть за него. Обе стороны сдержали своё слово.

7 мая 2023-го. «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России. И теперь точно можно зафиксировать: пять лет назад «Зенит» сделал чуть ли не самый важный выбор в XXI веке.

И вряд ли хотя бы раз об этом пожалел.