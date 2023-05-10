Прерванное дерби «Интера» и «Милана» в ЛЧ. Последствия матча в 2005-м оказались фатальными

Дерби в плей-офф Лиги чемпионов – редкая ситуация. Тем интереснее ожидать матч миланских «Интера» и «Милана» в полуфинале текущего розыгрыша. Последний очный матч клубов в ЛЧ завершился скандалом и техническим поражением «нерадзурри». А также он подарил миру легендарное фото Марко Матерацци и Руя Кошты на фоне пылающей стены из файеров. Вспоминаем историю ответного четвертьфинала ЛЧ-2004/2005.

«Милан» и «Интер» ровно прошли групповой этап Лиги чемпионов. Красно-чёрные обошли «Барселону», «Шахтёр» и «Селтик», а их соседи – «Вердер», «Валенсию» и «Андерлехт». В 1/8 финала «Милан» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед», одержав две минимальные победы. А «Интер» выкинул из турнира действующих победителей – «Порту» (1:1, 3:1). Жеребьёвка свела две миланские команды между собой во второй раз за три розыгрыша. В сезоне-2002/2003 они также встретились в плей-офф: тогда в полуфинале за счёт гола на формальном выезде (ведь оба матча прошли на «Сан-Сиро») в финал вышел «Милан».

В первом четвертьфинале-2004/2005 «Милан» одержал победу над «Интером» – 2:0. Комфортное преимущество. Команда Карло Анчелотти, в составе которой выступали Дида, Паоло Мальдини, Кафу, Яп Стам, Алессандро Неста, Андреа Пирло, Кака, Кларенс Зеедорф, Дженнаро Гаттузо, Андрей Шевченко и Эрнан Креспо, не могла упустить перевес в два мяча.

«Интер» находился в отчаянии, так как сильно хотел помешать «Милану» добиться успеха. Помимо того, что злейшие враги взяли ЛЧ в 2003 году, сами «нерадзурри» с сезона-1988/1989 даже не брали чемпионат Италии. А «Милан» за это время выиграл шесть титулов Серии А, включая последний. И три Лиги чемпионов. А «Интер» жил в тени соседа.

Андрей Шевченко Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Но чёрно-синие не сдержали атаку «Милана» и пропустили на 30-й минуте. Шевченко нанёс классный удар из-за пределов штрафной, поразив ворота Франческо Тольдо. «Интеру» было необходимо забивать четыре, чтобы пройти дальше. Но матч завершился на 73-й минуте. Во вратаря «Милана» Диду попали файером с трибун. Бразильцу из-за ожога первой степени на плече потребовалась медицинская помощь. Игроки «Интера» просили своих болельщиков потушить файеры и не бросать их, но они продолжали. У судьи Маркуса Мерка не было другого выбора, кроме как приостановить встречу.

Обе команды вернулись на поле через 25 минут, но вскоре после этого на поле «Сан-Сиро» посыпалась новая пиротехника. Именно тогда сделали легендарный кадр с Марко Матерацци из «Интера» и Руем Коштой из «Милана». Итальянский защитник облокотился на португальца, и они вместе наблюдали за пылающим красным морем. Поскольку полиция не смогла остановить хаос, арбитр отказался от возобновления матча. «Рефери принял правильное решение. Я удивился, что он пытался возобновить игру. Но это можно оправдать тем, что много болельщиков заплатили за просмотр матча», – отметил капитан «Милана» Мальдини.

Карло Анчелотти бывший главный тренер «Милана» «Произошедшее дискредитирует не только «Интер», но и весь город. Реакция фанатов совершенно неожиданная. Я удивлён, потому что никогда не видел ничего подобного во всех миланских дерби, в которых принимал участие. Теперь мы должны переориентироваться на футбол, чтобы люди могли успокоиться после этого позорного эпизода».

Вопросы также адресовали полиции после того, как им не удалось остановить пиротехническое безумие. «Было две или три сотни хулиганов, которые бросали сигнальные ракеты. Они попали на камеры. Это обычные горячие головы из фан-сектора «Интера», — сказал начальник полиции Милана Паоло Скарпи.

В итоге «Интеру» присудили техническое поражение 0:3. Общий счёт серии – 5-0 в пользу «Милана», который затем дойдёт до финала в Стамбуле, где сыграет с «Ливерпулем».

А «Интер» оштрафовали на шесть еврокубковых матчей без зрителей (двух фанатов забанили на три года) и на € 150 тыс. «Это самый большой штраф в истории УЕФА. Проведение четырёх домашних игр без болельщиков означает потерю доходов для «Интера» примерно на € 8 млн», — заявил директор УЕФА по связям с общественностью Уильям Гайяр. «Интеру» повезло, что его вовсе не исключили из Лиги чемпионов на будущий сезон.

Матч «Милана» и «Интера» в 2005 году Фото: Mike Hewitt/Getty Images

С 2005 года оба клуба по разу выиграли ЛЧ: «Милан» сделал это в 2007-м, «Интер» – в 2010-м. Затем команды пережили кризис, возрождение, завоёвывали по титулу, а теперь пришли к очному противостоянию в полуфинале Лиги чемпионов. Вряд ли ситуация с файерами может повториться, но матчи «Милана» и «Интера» совершенно точно будут жаркими.