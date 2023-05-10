Мхитарян в 34 года близок к победе в ЛЧ. Армянский игрок поразительно поменялся в Италии

«Интер» летит к победе в Лиге чемпионов, имея в составе таких возрастных игроков, как 37-летний Эдин Джеко, 35-летний Франческо Ачерби, 34-летние Данило Д’Амброзио и Генрих Мхитарян. Опыт людей, которые прошли через многое и видели на футбольном поле всё, можно назвать одним из козырей «нерадзурри». В коллекции трофеев того же Мхитаряна уже есть кубки Лиги Европы и Лиги конференций, а в Италии армянский полузащитник пережил в своём солидном возрасте поразительную трансформацию.

Ещё несколько лет назад мы воспринимали Мхитаряна как чистого плеймейкера. Игра без мяча считалась, мягко говоря, не сильнейшим его качеством. По крайней мере, Жозе Моуринью требовал в этом плане от армянского полузащитника большего в «Манчестер Юнайтед».

Историю конфликта португальского тренера с Генрихом в «МЮ» вы наверняка помните. Во время разбора игры с «Брайтоном» в ноябре 2017-го Особенный раскритиковал Мхитаряна перед всей командой, говоря, что полузащитник мало отрабатывал в обороне и допускал тактические и технические ошибки. Это был не первый такой случай, так что армянский футболист завёлся. Выяснение отношений продолжилось даже после общего собрания, тет-а-тет. И уже в январе 2018-го Генрих ушёл из «МЮ» – был продан в «Арсенал».

Но через три с половиной года Моуринью с Мхитаряном объединились в «Роме». Старые обиды были забыты, конфликт улажен. И именно благодаря португальскому тренеру армянский легионер пережил трансформацию. Жозе опустил Генриха глубже в центр поля, сделал оборонительным полузащитником в неменьшей степени, чем атакующим. Оказалось, что Мхитарян может быть хорош не только в верхней тройке или четвёрке. По крайней мере, в итальянской Серии А, где футбол всё же менее интенсивный, нежели в АПЛ.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Мхитарян помог нам справиться со всеми проблемами, с которыми мы сталкивались. Мики играл везде: вингером, «десяткой»… Затем у нас были травмы, и он стал центральным полузащитником, которым он никогда не был в своей жизни».

«Новый» Мхитарян очень пригодился главному тренеру «нерадзурри» Симоне Индзаги. Прошлым летом Генриха подписали свободным агентом на два года. По словам армянского полузащитника, Моуринью вместе с боссами «Ромы» просили его остаться в римском клубе, но, видимо, аргументы Индзаги и руководителей «Интера» перевесили. Один из них – Лига чемпионов. Мхитарян очень хотел играть в самом престижном клубном турнире.

Индзаги превратил Генриха в левую «восьмёрку» в своей любимой тактической схеме 3-5-2. Армянский легионер стал важнейшей фигурой в треугольнике центрхавов «Интера». Своим движением он балансирует команду, если правая «восьмёрка» Барелла идёт в прессинг. Кроме того, Мхитарян прекрасно понимает свою роль, когда команда владеет мячом. Он может увести за собой игрока соперника, может принимать отличные решения под давлением – разбивать прессинг за счёт передач или даже самостоятельно протаскивая мяч вперёд.

Работоспособности 34-летнего полузащитника позавидует любой. Когда Генрих в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Бенфикой» шёл в подкаты у собственной штрафной, думалось о том, насколько же он поменялся как игрок. На такое способен только футболист с высоким интеллектом.

Выйти в плей-офф ЛЧ из группы с «Баварией» и «Барселоной» – дорогого стоит. «Интер» с Мхитаряном сумел сделать это. Как раз армянский легионер – лидер среди полевых игроков «Интера» по количеству сыгранных минут (848) в этой Лиге чемпионов. Более того, по данным InStat, Генрих на первом месте в команде по количеству перехватов (65), подборов (53) и возвратов мяча на чужой половине поля (12). Он делит первое-третье места с Бареллой и Думфрисом по отборам (по 18). Делит первое место по успешным обводкам (16), входит в топ-4 по ударам (11) и занимает вторую позицию по попаданиям в створ (7).

А в Серии А Мхитарян в топ-3 игроков «Интера» по подборам (147), отборам (43) и возвратам мяча на чужой половине (34). Он в квартете лучших по перехватам (113), попыткам обыгрыша (55) и успешным обводкам (36). Генрих успевает везде и должен быть доволен своей статистикой, пусть даже в роли центрхава он менее результативен, чем на пике карьеры: 4+1 в 40 матчах ЛЧ и Серии А. Например, в ключевом домашнем матче на групповом этапе ЛЧ с «Барсой» Мхитарян здорово подстраховывал Димарко, не позволяя Дембеле оставаться один в один с левым защитником «Интера». Дембеле сдержали, и победа над каталонцами приоткрыла для «нерадзурри» дверь в плей-офф.

Вообще, Генрих – славный парень. Выступающие за сборную Армении уроженцы России Эдуард Сперцян и Станислав Бучнев рассказывали, как тепло принимал их звёздный полузащитник, когда они только появились в национальной команде. Поэтому было бы приятно увидеть, как Мхитарян поднимает над головой кубок Лиги чемпионов.