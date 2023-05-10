Матч «Реал» – «Сити» испортила трансляция

Противостояние «Сити» и «Реала» воспринимают как финал. И понятно почему. Две сильнейшие команды турнира показали классный футбол. Хотя, конечно, забавно, что обе забили в тот момент, когда выглядели хуже соперника. «Сити» первые 35 минут давил (владение – 70% на 30%, удары – 6:0), но Винисиус с первой же попытки попал. Во втором тайме уже «Реал» до гола больше владел мячом и создавал неплохие моменты, но на этот раз влупил уже Де Брёйне.

Отличный матч, в котором хоть и хромала логика, но были видны сильные стороны каждой из команд. Такую игру нравится смотреть, но иногда детали расстраивают. Эпизод на 45-й минуте получился странным.

Карвахаль к тому моменту сфолил четыре раза, но оставался без жёлтой карточки. И тут влетел плечом в плечо Грилишу, который отлетел к рекламному борту. Здесь могут быть разные оценки (например, мы в рабочем чате разошлись во мнении), но не так важно есть ли тут фол или сыграно в рамках правил. Куда важнее, что Грилиш должен был получать красную карточку. Или не должен. Мы не знаем – в этом и проблема.

Фото: кадр трансляции

Карвахаль достаточно провокационно наклонился над лежащим Грилишем. Возможно, даже что-то сказал. Реакция англичанина – молниеносный удар (показалось даже кулаком). Через мгновение Грилиш уже был на ногах, а Карвахаль валялся у борта и всем видом, показывал, как ему больно. Судья проигнорировал эту отмашку, которая по сути была действительно скорее ударом.

И здесь, конечно, большой вопрос к трансляции матча. Очень хочется знать, Грилиш въехал кулаком в соперника и это заслуживало красную? Или удар пришёлся в воздух и защитник симулировал? Почему нам показали только ракурс, на котором руку Грилиша не видно полностью? При том, что столкновение показали с нескольких камер и нужные повторы явно были. А какие повторы показали VAR? Хочется верить, что у них было больше ракурсов для принятия решения.

Понятно, что такую игру не хочется сломать удалением. Всё-таки на кону примерно всё: титулы, деньги, имидж, история и душевное состояние фанатов. Уже в самом начале матча был эпизод, когда Бернарду Силва наступил шипами сзади на ногу Камавинга. Игры в мяч не было и близко, а шипы задраны над газоном. Хотя сам контакт не был жёстким и VAR проигнорировал эпизод. Окей, понимаем. Но если со стороны Грилиша был удар кулаком по сопернику, когда мяч даже не находился в игре, то это уже 100%-ное удаление.

Фото: кадр трансляции

И тут вроде не заподозришь вещателя в преднамеренном сокрытии. Едва ли режиссёр трансляции был болельщиком «Сити», но получилось, что от просмотра классного матча осталась небольшая заноза. Как и у Анчелотти, который после игры сказал, что перед ответным голом соперник упустил мяч за боковую линию и VAR стоило вмешаться. Опять же вопрос к показу. Мне бы тоже хотелось знать вышел там мяч или нет. Только выключив трансляцию и открыв интернет я увидел эту картинку.

Фото: кадр трансляции

Тут нужно сразу оговориться. Это всего лишь стоп-кадр из трансляции BeIN Sports. Графика не является официальной, чтобы можно было однозначно утверждать. Да и в любом случае VAR не мог вмешаться, потому что «Реал» после этого ещё успел перехватить мяч. Но всё равно интересно – ушёл там мяч или нет. Если бы две камеры поставили на боковые линии, как на лицевые, то было чуть-чуть меньше споров.